WHO sẵn sàng hỗ trợ khẩn cấp giúp Việt Nam

Chia sẻ với Thủ tướng Phạm Minh Chính về nguy cơ dịch bệnh sau bão lũ, Tổng Giám đốc WHO cho biết tổ chức có Quỹ ứng phó khẩn cấp và sẵn sàng huy động nguồn lực hỗ trợ Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: VGP.

Ứng phó dịch bệnh sau bão lũ

Nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nam Phi, ngày 22/11 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp tục có các cuộc gặp với lãnh đạo các nước và các tổ chức quốc tế.

Tiếp Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ cảm ơn sâu sắc về sự quan tâm và đồng hành của WHO dành cho Việt Nam thời gian qua. Thủ tướng nhấn mạnh, trong đại dịch Covid-19, nhờ sự hỗ trợ kịp thời của WHO và cá nhân Tổng Giám đốc, Việt Nam đã ứng phó hiệu quả, kiểm soát tốt dịch bệnh.

Thủ tướng cho biết Việt Nam đang triển khai nhiều chính sách nhằm bảo đảm chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho người dân, luôn coi sức khỏe của nhân dân là ưu tiên hàng đầu.

Chia sẻ thực tế gần đây Việt Nam liên tiếp hứng chịu nhiều đợt bão lũ lịch sử, gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản, kéo theo nguy cơ xuất hiện các dịch bệnh sau lũ, Thủ tướng mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của WHO trong công tác ứng phó, phòng ngừa dịch bệnh phát sinh sau thiên tai.

Chia sẻ với Việt Nam, Tổng Giám đốc WHO bày tỏ lời chia buồn sâu sắc trước những mất mát do bão lũ gây ra. Ông cảm ơn Chính phủ Việt Nam về những cam kết mạnh mẽ dành cho lĩnh vực y tế và công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sự chỉ đạo quyết liệt và chính sách kịp thời của Việt Nam trong phòng chống Covid-19.

Về nguy cơ dịch bệnh sau bão lũ, Tổng Giám đốc WHO cho biết tổ chức hiện có Quỹ ứng phó khẩn cấp và sẵn sàng huy động nguồn lực từ quỹ này để hỗ trợ Việt Nam.

Thúc đẩy hợp tác CPTPP - EU

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc làm việc với Thủ tướng Canada Mark Carney và Chủ tịch Uỷ ban Liên minh châu Âu (EU) Ursula von der Leyen, để thảo luận về định hướng tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư giữa các nước thành viên CPTPP và EU.

Ba nhà lãnh đạo hoan nghênh việc thiết lập cơ chế Đối thoại thương mại và đầu tư CPTPP - EU trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động sâu sắc, đối mặt với nhiều thách thức; nhấn mạnh đây là bước tiến quan trọng nhằm tăng cường gắn kết giữa hai khu vực kinh tế năng động hàng đầu thế giới và củng cố trật tự thương mại toàn cầu mở, công bằng và dựa trên luật lệ.

Ba nhà lãnh đạo nhận định hợp tác CPTPP - EU có tiềm năng lớn, không chỉ thúc đẩy thương mại, đầu tư giữa hai bên mà còn góp phần tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế thế giới. Thủ tướng Canada khẳng định sẽ ưu tiên, đầu tư nguồn lực để thúc đẩy hợp tác giữa CPTPP - EU và đề xuất giao các bộ, ngành các nước trao đổi, cụ thể hoá nội dung hợp tác. Chủ tịch Uỷ ban EU bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác thương mại số, tiến tới ký kết hiệp định giữa hai bên về vấn đề này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc tăng cường hợp tác giữa CPTPP và EU và bày tỏ vui mừng việc phiên Đối thoại thương mại và đầu tư CPTPP - EU lần đầu tiên đã diễn ra tốt đẹp trong tuần qua và hai bên đã thống nhất thông qua Tuyên bố chung. Thủ tướng cho rằng hợp tác CPTPP – EU có ý nghĩa quan trọng, theo đó cần đẩy nhanh tiến trình xây dựng khung khổ hợp tác.

Chia sẻ về kế hoạch đảm nhiệm Chủ tịch luân phiên CPTPP năm 2026, Thủ tướng cho biết Việt Nam đang chuẩn bị kỹ lưỡng và rất mong sẽ nhận được sự ủng hộ và hỗ trợ tích cực của các thành viên CPTPP. Việt Nam sẽ kế thừa, phát huy những thành quả của CPTPP, đồng thời nỗ lực cùng các đối tác đưa CPTPP phát triển ngày càng năng động, thực chất và hiệu quả, thúc đẩy thương mại giữa các thành viên. Thủ tướng cũng cho biết, trong năm 2026, Việt Nam xác định rõ Đối thoại thương mại và đầu tư CPTPP - EU là một trong những ưu tiên hàng đầu.

Thủ tướng Canada và Chủ tịch Uỷ ban EU bày tỏ đánh giá cao chia sẻ của Thủ tướng Chính phủ, hoan nghênh Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch CPTPP 2026 và khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ để Việt Nam đảm nhiệm thành công vai trò quan trọng này nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại đầu tư giữa các thành viên CPTPP cũng như giữa CPTPP và các đối tác.

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính có các cuộc gặp với Thủ tướng Canada Mark Carney, Tổng thống Angola João Lourenço - Chủ tịch Liên minh châu Phi (AU) 2025, Bộ trưởng Ngoại giao Saudi Arabia Hoàng thân Faisal Bin Farhan Al Saud, Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed, Phó Tổng thống Zimbabwe Constantino Chiwenga.

Chuyên gia cảnh báo lũ tại các sông liên tục vượt đỉnh lịch sử Chuyên gia cho biết lũ trên các sông ở miền Trung, Tây Nguyên đồng loạt vượt báo động 3, vượt đỉnh lịch sử.