Wellness dẫn dắt làn sóng du lịch cao cấp mới

Khi wellness trở thành tiêu chí lựa chọn điểm đến, nhiều khu nghỉ dưỡng cao cấp tại Việt Nam đang đưa chăm sóc sức khỏe thành giá trị cốt lõi của kỳ nghỉ.

Cảnh quan xanh mướt bên bãi biển trải dài giúp tái tạo tinh thần.

Trong nhiều năm liền, du lịch thường gắn với lịch trình di chuyển, trải nghiệm dày đặc và tận dụng tối đa từng ngày của kỳ nghỉ. Nhưng khi áp lực công việc và nhịp sống thường nhật ngày càng lớn, kỳ vọng của du khách cũng thay đổi. Du lịch ngày nay không chỉ là "đi đâu", mà là trở về trong trạng thái như thế nào sau mỗi chuyến đi.

Sự dịch chuyển này thể hiện rõ trong nhóm du khách cao cấp tại châu Á - Thái Bình Dương. Theo báo cáo The 2025 Intentional Traveler của Luxury Group by Marriott International, 90% du khách cao cấp xem các hoạt động wellness là yếu tố quan trọng khi đặt phòng, trong khi 28% lên kế hoạch cho những chuyến đi đến điểm đến gần gũi thiên nhiên và tách biệt hơn.

Từ nơi lưu trú thành điểm bắt đầu của hành trình phục hồi

Định nghĩa về sự xa xỉ mới không còn nằm ở việc "được phục vụ những gì", mà là "bản thân được tái tạo ra sao" sau mỗi chuyến đi. Điểm khác biệt của kỷ nguyên "Wellness 2.0" không đo đếm ở số lượng tiện ích, mà ở cách các yếu tố ấy được đồng bộ với nhau - khi không gian, giấc ngủ, ẩm thực, vận động cùng được sắp đặt theo một nhịp hợp lý, kỳ nghỉ trở thành một hành trình phục hồi trọn vẹn.

Hướng đến xu hướng đó, The Westin Resort & Spa Cam Ranh xây dựng hệ sinh thái wellness toàn diện xung quanh ba trụ cột Sleep Well, Eat Well và Move Well: từ mùi hương trà trắng tại sảnh đón, giấc ngủ trên Heavenly® Bed, thực đơn phục hồi năng lượng, đến liệu trình massage tre ấm tại Heavenly Spa by Westin và các buổi tập tại WestinWORKOUT.

Tinh thần ấy được thực hành qua chuỗi hoạt động Global Wellness Day kéo dài một tuần: thiền thở, chạy bộ ngắm bình minh và không gian Sensory Escape kết hợp ánh sáng dịu nhẹ, âm thanh thiên nhiên cùng mùi hương Bạch Trà. Ở đây, wellness không nằm ở một dịch vụ đơn lẻ, mà được cảm nhận xuyên suốt kỳ nghỉ, linh hoạt theo nhu cầu riêng của từng người.

Hoạt động thiền và yoga tại The Westin Resort & Spa Cam Ranh.

Khi nghỉ dưỡng mở ra kết nối sâu hơn với bản địa

Song song với nhu cầu phục hồi thể chất, du khách ngày nay tìm kiếm những trải nghiệm có chiều sâu hơn, nơi họ được chậm lại, tiếp xúc với văn hóa bản địa và kết nối với chính mình.

Tại JW Marriott Cam Ranh Bay Resort & Spa, wellness được cảm nhận qua nhịp nghỉ dưỡng ven biển lấy cảm hứng từ di sản Champa và tinh thần duyên hải. Điểm nhấn là trải nghiệm làm gốm tại Pottery Studio, lấy cảm hứng từ làng gốm Bàu Trúc lâu đời của Đông Nam Á - nơi đôi bàn tay chạm đất sét là cách để tâm trí tạm rời nhịp sống quen thuộc.

Sự cân bằng tiếp tục được nối dài qua buổi Mindful Yoga lúc bình minh bên vịnh Cam Ranh, các liệu trình tại Spa by JW, Vitality Pool và ẩm thực tươi từ JW Garden.

Khi kỳ nghỉ mở ra một nhịp sống cân bằng hơn

Đôi khi, sự phục hồi đến từ việc bước vào một không gian đủ khác với nhịp sống thường ngày, nơi mỗi ngày trôi chậm hơn và mang tinh thần chánh niệm.

Tại JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa, triết lý ấy được hiện thực hóa giữa bối cảnh kiến trúc học đường Lamarck thế kỷ 19 do Bill Bensley kiến tạo bên Bãi Khem. Wellness ở đây gắn liền với từng khoảnh khắc của đảo Ngọc: đạp xe qua những cung đường rợp bóng mát, dạo bước trong JW Garden thu hoạch nguyên liệu cho bữa ăn “từ trang trại đến bàn ăn” (farm-to-table) theo triết lý Savor by JW, hay liệu pháp gia đình tại Chanterelle Spa by JW.

Vào Global Wellness Day, hành trình mở rộng với yoga bên biển kết hợp chuông xoay Tây Tạng lúc bình minh, lớp làm tẩy tế bào chết từ nguyên liệu tự nhiên và hoạt động vẽ nón lá như những khoảng dừng sáng tạo để du khách sống chậm và tái tạo năng lượng từ sâu bên trong.

Bể bơi hình vỏ sò giữa không gian xanh tại JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa.

Tại Việt Nam, lợi thế về biển, đảo, thiên nhiên và bản sắc địa phương đang mở ra nhiều cách tiếp cận wellness khác nhau: có nơi bắt đầu từ giấc ngủ và vận động, có nơi đi qua trải nghiệm thủ công và văn hóa bản địa, cũng có nơi tạo nên một thế giới nghỉ dưỡng tách khỏi nhịp sống thường nhật. Điểm chung không nằm ở số lượng tiện ích, mà ở khả năng giúp du khách nghỉ sâu hơn, hiện diện hơn và trở về với nhiều năng lượng hơn.

Khái niệm "xa xỉ" trong du lịch đang dịch chuyển. Một khu nghỉ dưỡng cao cấp không chỉ được nhìn nhận qua thiết kế hay dịch vụ, mà qua cách nơi đó chăm sóc toàn bộ trải nghiệm. Khi một kỳ nghỉ giúp du khách ngủ ngon hơn, ăn uống lành mạnh hơn, vận động nhẹ nhàng hơn và kết nối rõ hơn với chính mình, wellness không còn là phần cộng thêm. Nó trở thành một phần của chuẩn mực nghỉ dưỡng mới.