Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Welbeck gây kinh ngạc

  • Chủ nhật, 28/9/2025 06:47 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Tiền đạo Danny Welbeck rực sáng trong chiến thắng 3-1 của Brighton trước Chelsea ở vòng 6 Premier League hôm 27/9.

Welbeck giúp Brighton đánh bại Chelsea.

Welbeck lập cú đúp ở các phút 77 và 90+10, trở thành người hùng giúp Brighton giành 3 điểm ngay trên sân Stamford Bridge của Chelsea. Thành tích này càng ấn tượng hơn khi anh chỉ vào sân từ ghế dự bị ở phút 67, thay cho Kaoru Mitoma.

Với những pha lập công nói trên, Statman Dave chỉ ra rằng Welbeck đã ghi bàn ở 17 mùa giải Premier League trong sự nghiệp – thành tích mà không tiền đạo ở mùa 2025/26 có thể sánh kịp.

Ở mùa 2024/25, tiền đạo 34 tuổi cũng đi vào lịch sử khi trở thành chân sút số một của Brighton tại Premier League với 31 bàn, vượt kỷ lục của Pascal Gross (30 bàn).

Dù vậy, cựu tiền đạo MU và Arsenal vẫn còn kém xa tay săn bàn vĩ đại nhất lịch sử Brighton trên mọi đấu trường là Tommy Cook (123 bàn), trong khi Glenn Murray đứng thứ hai với 111 bàn.

Trước cú đúp vào lưới Chelsea, Welbeck góp 1 kiến tạo trong chiến thắng 6-0 của Brighton trước Barnsley tại vòng 3 League Cup hôm 24/9.

Chiến thắng trước Chelsea giúp Brighton vươn lên xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng Premier League với 8 điểm sau 6 vòng đấu.

2 bàn thắng giúp MU hạ Chelsea Đêm 20/9, MU chật vật đánh bại Chelsea 2-1 trên sân nhà ở trận cầu tâm điểm vòng 5 Premier League nhờ bàn thắng của Bruno Fernandes và Casemiro.

Cuốn sách “Ronaldo: The Journey of a Genius” của tác giả James Mosley đưa độc giả trở lại không khí của giữa thập niên 1990, khi “Người ngoài hành tinh” Ronaldo làm bùng nổ mọi cầu trường. Barca và Inter Milan là hai CLB sở hữu báu vật tưởng chừng vô giá của bóng đá thế giới ngày đó.

Duy Luân

Welbeck Danny Welbeck Welbeck brighton premier league

    Đọc tiếp

    Dia chan tai Premier League hinh anh

    Địa chấn tại Premier League

    12 giờ trước 23:08 27/9/2025

    0

    Đêm 27/9, Liverpool bị Crystal Palace quật ngã với tỷ số 2-1 ở vòng 6 giải Ngoại hạng Anh.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý