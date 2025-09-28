Welbeck gây kinh ngạc

|
Welbeck giúp Brighton đánh bại Chelsea.
Welbeck lập cú đúp ở các phút 77 và 90+10, trở thành người hùng giúp Brighton giành 3 điểm ngay trên sân Stamford Bridge của Chelsea. Thành tích này càng ấn tượng hơn khi anh chỉ vào sân từ ghế dự bị ở phút 67, thay cho Kaoru Mitoma.
Với những pha lập công nói trên, Statman Dave chỉ ra rằng Welbeck đã ghi bàn ở 17 mùa giải Premier League trong sự nghiệp – thành tích mà không tiền đạo ở mùa 2025/26 có thể sánh kịp.
Ở mùa 2024/25, tiền đạo 34 tuổi cũng đi vào lịch sử khi trở thành chân sút số một của Brighton tại Premier League với 31 bàn, vượt kỷ lục của Pascal Gross (30 bàn).
Dù vậy, cựu tiền đạo MU và Arsenal vẫn còn kém xa tay săn bàn vĩ đại nhất lịch sử Brighton trên mọi đấu trường là Tommy Cook (123 bàn), trong khi Glenn Murray đứng thứ hai với 111 bàn.
Trước cú đúp vào lưới Chelsea, Welbeck góp 1 kiến tạo trong chiến thắng 6-0 của Brighton trước Barnsley tại vòng 3 League Cup hôm 24/9.
Chiến thắng trước Chelsea giúp Brighton vươn lên xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng Premier League với 8 điểm sau 6 vòng đấu.
