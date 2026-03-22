Welbeck có mùa giải hay nhất sự nghiệp

Tiền đạo Danny Welbeck đáp trả việc không được gọi lên đội tuyển bằng phong độ ấn tượng trên sân cỏ.

HLV Thomas Tuchel gây tranh cãi khi không gọi Welbeck. Ảnh: Reuters.

Welbeck là ngôi sao sáng nhất trong chiến thắng 2-1 của Brighton trước Liverpool tại sân Amex ở vòng 31 Premier League hôm 21/3. Anh lập cú đúp, trực tiếp mang về 3 điểm quan trọng cho đội nhà, qua đó tiếp tục chứng minh giá trị dù đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp.

Đáng chú ý, cựu sao MU cán mốc 12 bàn tại Premier League mùa này, thành tích tốt nhất trong sự nghiệp. Nếu tính trên mọi đấu trường, anh có 13 pha lập công. Con số này cũng vượt qua cột mốc 11 bàn của chính anh ở mùa trước.

Tính trên toàn bộ 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, chỉ có Harry Kane (30 bàn) và Mason Greenwood (15 bàn) là cầu thủ Anh ghi nhiều bàn hơn Welbeck. Trong khi đó, những cái tên được HLV Tuchel triệu tập như Dominic Calvert-Lewin và Dominic Solanke lại có thành tích khiêm tốn hơn.

Cú đúp vào lưới Liverpool cũng đánh dấu lần thứ 3 mùa này Welbeck ghi từ 2 bàn trở lên trong một trận, kỷ lục cá nhân mới tại Premier League. Chỉ Erling Haaland (Manchester City) và Igor Thiago (Brentford) có số trận ghi nhiều bàn hơn anh.

Phong độ thăng hoa của Welbeck góp phần giúp Brighton thắng 4/5 trận gần nhất, đánh dấu sự hồi sinh mạnh mẽ sau giai đoạn sa sút. Rõ ràng, dù bị bỏ qua ở tuyển Anh, chân sút kỳ cựu này vẫn khiến nhiều đồng nghiệp phải dè chừng.

Highlights Brighton 2-1 Liverpool Tối 21/3, Liverpool có màn trình diễn đáng quên khi thua Brighton 1-2 ở vòng 31 Premier League.