Vương Phi cứu chồng cũ

Lý Á Bằng ngập trong nợ nần, nhiều năm không có thu nhập. Chính Vương Phi là người thầm lặng quyên góp hơn 32,6 triệu NDT giúp nam diễn viên duy trì hoạt động của quỹ từ thiện.

Trang QQ đưa tin mới đây nam diễn viên Lý Á Bằng đã lên tiếng tiết lộ về khoản quyên góp khổng lồ mà vợ cũ Vương Phi đã giúp đỡ trong suốt 10 năm qua. Theo Lý Á Bằng, Vương Phi đã giấu tên thật ủng hộ hơn 32,6 triệu NDT (hơn 123 tỷ đồng ) giúp đỡ quỹ từ thiện Thiên sứ Yên Nhiên được tiếp tục hoạt động, trong hoàn cảnh người chủ trì là Lý Á Bằng vướng nợ nần.

Lý Á Bằng từng tiết lộ vì kinh doanh thua lỗ, gặp vấn đề trong việc đầu tư bất động sản, nam diễn viên gặp cảnh 6 năm không kiếm được một đồng nào. Trong khi đó, Bệnh viện Yên Nhiên, nơi phẫu thuật mổ hàm ếch miễn phí cho trẻ em cần trả tiền thuê mặt bằng. Trong gần 20 năm hoạt động, bệnh viện này đã hỗ trợ chỉnh sửa cho 11.000 bệnh nhân nhí, trong đó có hơn 7.000 ca được phẫu thuật miễn phí.

Lý Á Bằng kêu cứu vì không thể tiếp tục duy trì hoạt động của bệnh viện chuyên chữa trị hở hàm ếch cho trẻ nhỏ.

Chính vì vậy, việc Vương Phi âm thầm hỗ trợ chồng cũ Lý Á Bằng nhận được đánh giá cao của công chúng. Khoản quyên góp của Vương Phi được sử dụng để chi trả tiền thuê văn phòng hàng năm, lương nhân viên và chi phí bảo hiểm xã hội của quỹ từ thiện.

Theo QQ, Lý Á Bằng bị công chúng chỉ trích vì vướng nợ nần nhiều năm. Sau khi nam diễn viên Tiếu ngạo giang hồ lên tiếng chia sẻ anh có thể phải đóng cửa bệnh viện nhi đồng Yên Nhiên vì không thể gánh nổi chi phí, nhiều nhà hảo tâm đã lên tiếng mong được giúp sức cho Lý Á Bằng. Tình cảm của công chúng, danh tiếng của nam diễn viên cũng đảo ngược hoàn toàn.

Lý Á Bằng còn tiết lộ một hợp đồng thế chấp, cho biết anh đã dùng bất động sản cuối cùng để vay 12 triệu NDT, dùng số tiền này để trả lương cho nhân viên và chi phí bảo trì cơ bản của bệnh viện. Dù với hành động này, bản thân nam diễn viên bị đưa vào danh sách người bị hạn chế tiêu dùng cao cấp.

Vương Phi và Lý Á Bằng kết hôn vào năm 2005, đến tháng 5/2006 con gái Lý Yên ra đời. Vương Phi biết con gái bị hở hàm ếch vào tháng thứ 4 của thai kỳ, nhưng cô vẫn hy vọng bác sĩ chẩn đoán nhầm.

Vương Phi từng rất nhiệt huyết trong quá trình xây dựng quỹ từ thiện giúp đỡ trẻ em bị sứt môi.

Sau khi con chào đời, hai vợ chồng từng tới Mỹ để tìm cách điều trị cho con. Tại đây, Lý Á Bằng và Vương Phi biết được phương pháp điều trị sứt môi không thể thực hiện xong bằng một lần phẫu thuật đơn giản. Muốn giúp trẻ em bị hở hàm ếch có ngoại hình và sinh hoạt bình thường, còn liên quan đến các chuyên khoa như phẫu thuật hàm mặt, chỉnh nha, tai mũi họng, trị liệu ngôn ngữ và tư vấn tâm lý. Quá trình diễn ra tuần tự và đòi hỏi sự theo dõi lâu dài từ khi sinh ra đến khi 18 tuổi.

Hai nghệ sĩ mong muốn trẻ em Trung Quốc sẽ được tiếp cận phương pháp này, vì vậy đã thành lập Quỹ từ thiện Thiên sứ Yên Nhiên. Họ từng tổ chức các buổi dạ tiệc quyên góp từ thiện, dùng sức ảnh hưởng của mình để kêu gọi hơn 150 triệu NDT giúp đỡ các ca phẫu thuật hở hàm ếch miễn phí cho trẻ em.