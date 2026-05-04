Vướng một hộ dân, dự án 280 tỷ đồng 'đứng hình'

Dự án cầu Tân Bình và đường tránh Quốc lộ 14E qua nội thị thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam (nay là xã Hiệp Đức, TP Đà Nẵng ) được UBND tỉnh Quảng Nam cũ phê duyệt hồi cuối năm 2021. Dự án có tổng mức đầu tư 280 tỷ đồng (trong đó ngân sách trung ương 252 tỷ đồng ).

Theo kế hoạch, dự án được triển khai thi công từ tháng 4/2022, dự kiến hoàn thành đầu năm 2025. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, cầu Tân Bình vẫn trong tình trạng dang dở khiến người dân địa phương rất ngán ngẩm.

Ghi nhận tại công trình cầu Tân Bình cho thấy, nhà thầu đã triển khai thi công một số hạng mục thuộc phần kết cấu trụ cầu và thành cầu, tuy nhiên tiến độ thi công rất ì ạch.

Phần đường dẫn hai đầu cầu và trên toàn tuyến vẫn đang trong tình trạng thi công dang dở, chưa hoàn thiện đồng bộ. Tại một số vị trí trụ, dầm cầu xuất hiện tình trạng lộ cốt thép, hoen gỉ do chịu tác động trực tiếp của thời tiết , tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng công trình nếu không sớm được xử lý.

"Tình trạng thi công kéo dài không chỉ gây bất tiện trong lưu thông mà còn ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt hàng ngày, từ bụi bặm đến tiếng ồn. Vì vậy, người dân rất kỳ vọng đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa cây cầu vào sử dụng", một người dân giãi bày.

Ông Lưu Hoàng Ân, Chủ tịch UBND xã Hiệp Đức, cho biết: “Hiện khu vực triển khai cầu Tân Bình vẫn còn vướng mặt bằng của một hộ dân. Chính quyền địa phương đang vận động, yêu cầu hộ này sớm bàn giao để đơn vị thi công triển khai dự án đúng tiến độ. UBND TP Đà Nẵng đã gia hạn thời gian hoàn thành công trình, yêu cầu đưa cầu Tân Bình vào hoạt động chậm nhất vào ngày 31/12”.

Trong khi đó, lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng cho biết dự án cầu Tân Bình mới được bàn giao cho đơn vị quản lý. Hiện nay, đơn vị đang tiếp nhận hồ sơ liên quan, đồng thời phối hợp làm việc với UBND xã Hiệp Đức để xây dựng kế hoạch, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành công trình.

Nhiều hộ dân tại phường Đông Ngạc (Hà Nội) di dời tài sản tới nơi ở mới để bàn giao mặt bằng dự án đường Tây Thăng Long dài hơn 3,2 km. Dự án đã chậm tiến độ gần 6 năm.

Sau khi công bố phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB, UBND phường nhận được gần 500 đơn khiếu nại. Hiện phường đã bố trí tổ công tác để tiếp công dân, trả lời đơn thư khiếu nại.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai (Ban QLDA) ngày 16/3 cho biết đã phát hành giấy mời làm việc với các hộ dân bị ảnh hưởng tại đoạn Km10+200 - Km10+500.

Đi tìm lời giải cho sức khỏe đô thị

Các nghiên cứu trong sách Trẻ hóa đô thị thể hiện cách tư duy mới trong việc bảo tồn di sản, tái sinh không gian và kiến tạo giá trị sống đô thị. Một số đề tài nghiên cứu được giới thiệu trong ấn phẩm gồm: Đánh thức “nơi chốn” trong thành phố: Cải tạo bùng binh giao thông thành không gian công cộng; Tái sinh nhà máy xe lửa Gia Lâm: Chuyển đổi di sản công nghiệp thành không gian sáng tạo; Mô hình nhà ở xã hội gắn với sinh hoạt thường nhật của người dân thu nhập thấp;...