Vùng áp thấp xuất hiện ở Nam Biển Đông, gây gió mạnh và biển động

  • Thứ ba, 9/12/2025 15:22 (GMT+7)
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 9/12, một vùng áp thấp đang hoạt động trên khu vực phía Nam Biển Đông.

Lúc 13h, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 8,0 - 9,0 độ vĩ Bắc; 114,0 - 115,0 độ kinh Đông. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 20km/h.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với không khí lạnh, khu vực phía Nam.

Biển Đông xuất hiện gió mạnh cấp 5, giật cấp 7. Vùng biển phía Tây Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao phổ biến 2-4m, kèm theo mưa dông và gió giật mạnh, khiến biển động mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực cần theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động phòng tránh và đảm bảo an toàn.

