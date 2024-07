'Vua tôn' Hoa Sen lãi gấp 20 lần

Trong quý III niên độ tài chính 2023-2024, Tập đoàn Hoa Sen của đại gia Lê Phước Vũ báo lãi tăng gần 20 lần nhờ nền so sánh thấp cùng kỳ năm trước khi ngành thép suy thoái.

Tập đoàn Hoa Sen của đại gia Lê Phước Vũ đã vượt mục tiêu lợi nhuận cả niên độ tài chính chỉ sau 9 tháng kinh doanh. Ảnh: HSG.

CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HoSE: HSG) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III niên độ tài chính 2023-2024 (từ 1/4/2024 đến 30/6/2024) với doanh thu thuần tăng hơn 25% đạt 10.840 tỷ đồng .

Đáng chú ý, sau khi trừ giá vốn, lợi nhuận gộp của tập đoàn được mệnh danh là "vua tôn" này đạt 1.337 tỷ đồng , tăng gần 50 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Biên lợi nhuận gộp theo đó cũng được cải thiện từ 10,3% lên 12,2%.

Trong kỳ, doanh thu tài chính của Hoa Sen cũng ghi nhận tăng 136%, trong khi, chi phí tài chính chỉ tăng nhẹ.

Sau khi trừ các khoản chi phí phát sinh, nhà sản xuất tôn lớn nhất thị trường trong nước thu về hơn 273 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, gấp gần 20 lần so với khoản lãi 14 tỷ đồng ở cùng kỳ niên độ năm ngoái.

Hoa Sen cho biết mức tăng trưởng lợi nhuận đột biến kể trên chủ yếu do so sánh với mức nền thấp cùng kỳ khi ngành thép thoái trào. Còn nếu so với quý liền trước, mức lợi nhuận này vẫn thấp hơn 15%.

HOA SEN VƯỢT KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN CHỈ SAU 9 THÁNG KQKD của Hoa Sen theo niên độ tài chính tính từ 1/10 năm trước đến 30/9 năm sau. Dữ liệu: BCTC. Nhãn I/NĐTC 2022-2023 II III IV I/NĐTC 2023-2024 II III Doanh thu thuần Tỷ đồng 7917 6981 8646 8107 9073 9248 10840 Lãi ròng

-680 250 14 438 103 319 273

Như vậy, nếu tính theo niên độ kế toán Hoa Sen đang áp dụng, trong 3 quý thuộc niên độ 2023-2024, công ty này đã ghi nhận 29.160 tỷ đồng doanh thu thuần và lãi sau thuế gần 700 tỷ, cải thiện đáng kể so với khoản lỗ 410 tỷ đồng cùng kỳ niên độ trước.

Trong niên độ tài chính này, “vua tôn” đưa ra kế hoạch kinh doanh với 2 kịch bản. Ở kịch bản tích cực, tập đoàn đặt mục tiêu doanh thu đạt 36.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 500 tỷ đồng .

Như vậy, Hoa Sen đã vượt kế hoạch lãi sau thuế ở kịch bản tích cực nhất gần 40% chỉ sau 9 tháng và chỉ còn cách mục tiêu doanh thu 6.800 tỷ đồng .

Tính đến ngày 30/6, Hoa Sen ghi nhận tổng tài sản đạt gần 20.000 tỷ đồng , tăng 14% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho chiếm một nửa tài sản, đạt trên 10.000 tỷ đồng , tăng 33%.

Trong quý niên độ 2023-2024, Hoa Sen cũng đẩy mạnh vay nợ ngân hàng, qua đó nâng quy mô khoản vay tại các ngân hàng từ gần 3.000 tỷ đồng lên gần 6.000 tỷ đồng . Tổng nợ phải trả của công ty cũng vì vậy mà tăng hơn 30% lên hơn 8.600 tỷ đồng .