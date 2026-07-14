Vũ trụ Gunny khuấy đảo ngày hội 'Gamers Lead The Play'

Vũ trụ Gunny mang đến cho game thủ nhiều hoạt động hấp dẫn từ không gian check-in ấn tượng, đại tiệc sinh nhật 17 tuổi Gunny PC tới màn so tài quốc tế mãn nhãn của Gunny Origin.

Ngày 12/7, sự kiện “Gamers Lead The Play” do VNGGames tổ chức diễn ra tại Cung Triển lãm Kiến trúc, Quy hoạch Xây dựng Quốc gia (NECC). Sự kiện thu hút gần 3.000 game thủ đến trải nghiệm và khám phá hơn 20 tựa game thuộc hệ sinh thái VNGGames. Không dừng lại ở khuôn khổ một sự kiện về game, “Gamers Lead The Play” còn mang đến đại nhạc hội với sự góp mặt của Quân A.P, Ngô Lan Hương và Mason Nguyễn.

Nghìn quà tặng cho game thủ

Hòa chung không khí sôi động của sự kiện, khu vực vũ trụ Gunny với sự góp mặt của 3 tựa game thuộc gia đình “gà vàng” gồm Gunny PC, Gunny Mobi, Gunny Origin đã trở thành tâm điểm thu hút đông đảo game thủ. Sức hút của tượng đài game bắn súng tọa độ được thể hiện ngay từ thời điểm mở cửa, khi đông đảo “gunner” tìm đến để chụp ảnh và tham gia các minigame tại gian hàng.

“Gunner” check-in khoe loạt quà tại booth vũ trụ Gunny.

Không chỉ là điểm check-in hấp dẫn, booth Gunny còn trở thành nơi để các “gunner” gặp gỡ bạn bè, hội ngộ đồng đội và cùng ôn lại những kỷ niệm gắn liền tựa game. Đặc biệt, hàng nghìn phần quà đậm chất Gunny từ gấu bông, áo thun, gối cổ, hộp bút, sổ tay, bút bi đến loạt giftcode và vật phẩm ingame giá trị cũng được trao tận tay người tham dự.

Gunny PC rộn ràng mừng sinh nhật tuổi 17

Tại “Gamers Lead The Play”, Gunny PC đã có màn kỷ niệm sinh nhật lần thứ 17 đầy ý nghĩa cùng cộng đồng “gunner”. Chính thức ra mắt tại Việt Nam vào năm 2009, tựa game đã trải qua hành trình gần 2 thập kỷ đồng hành nhiều thế hệ người chơi và trở thành một phần ký ức tuổi thơ của các game thủ.

Đại diện ban điều hành Gunny PC gửi lời tri ân đến cộng đồng người chơi đã luôn yêu mến, đồng hành tựa game trong suốt chặng đường vừa qua. Trên sân khấu lớn tại sự kiện, ban điều hành cũng cùng các “gunner” thổi nến và gửi gắm những lời chúc mừng sinh nhật đến chú “gà đại ca” Gunny PC.

Gunny PC đón sinh nhật 17 tuổi cùng cộng đồng “gunner”.

Tiếp nối bầu không khí sôi động mừng tuổi mới, showmatch “All Stars Gunny PC” đã mang đến những màn tranh tài kịch tính với sự góp mặt của ba đội Số Đỏ, BangThiên, Panda, quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc trong cộng đồng Gunny như Rouki, CinCin, NgọcVinh, LamThiên, Gray và ChàngTraiPY.

Với thể thức thi đấu vòng tròn 2 vs 2 - BO1, các trận đấu diễn ra với nhịp độ nhanh cùng nhiều tình huống khó đoán. Bên cạnh loạt pha xử lý kỹ năng đẹp mắt, khán giả còn nhiều lần bật cười trước các tình huống “tạo highlight”, cú phản đòn không ai ngờ tới hay màn phối hợp đầy tính giải trí giữa các tuyển thủ. Loạt trận thi đấu khép lại với phần thắng thuộc về đội Panda.

Showmatch “All Stars Gunny PC” quy tụ các gunner “lão làng”.

Nghẹt thở với showmatch quốc tế Gunny Origin

Tiếp nối loạt trận showmatch mừng sinh nhật, tâm điểm của vũ trụ Gunny năm nay thuộc về showmatch giao hữu quốc tế Gunny Origin. Với tổng giá trị giải thưởng 45 triệu đồng cùng sự góp mặt của 2 tuyển thủ peach (Wuli Peach) và Xiniu (Phượng Hoàng Lam) đến từ Trung Quốc, trận đấu đã trở thành màn tranh tài được mong chờ nhất ngày hội.

Đây cũng là màn tái ngộ đầy duyên nợ giữa 2 tuyển thủ Việt Nam Hirenn và MinHyun cùng các đối thủ Trung Quốc sau lần chạm trán tại Gunny Global Championship 2025. Áp dụng thể thức thi đấu 2 vs 2 - BO5, trận showmatch đã mang đến những màn phối hợp chiến thuật hấp dẫn và các pha xử lý đầy ấn tượng.

Cả hai đội tuyển đều nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ cộng đồng “gunner”.

Xuyên suốt trận đấu, đôi bên liên tục tạo ra những màn đấu trí căng thẳng khi bám đuổi nhau từng điểm số. Mỗi lượt bắn đều đòi hỏi ở tuyển thủ kỹ năng xử lý và khả năng căn gió, căn góc, điều chỉnh lực bắn tuyệt đối chính xác. Sau nỗ lực giằng co kéo dài đến ván thứ 5, chiến thắng chung cuộc đã thuộc về đội tuyển Trung Quốc với tỷ số 3-2, khép lại màn tái đấu kịch tính giữa 2 đội tuyển.

Dù kết quả nghiêng về phía đội bạn, cả hai đội đều để lại dấu ấn bằng tinh thần thi đấu cống hiến hết mình. Sau trận, các tuyển thủ cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục có cơ hội tái đấu, mang đến thêm nhiều màn so tài thú vị cho cộng đồng Gunny Origin.

Showmatch Gunny Origin kịch tính với sự có mặt của tuyển thủ quốc tế.

“Gamers Lead The Play” tại Hà Nội đã khép lại với nhiều khoảnh khắc đáng nhớ. Với riêng cộng đồng vũ trụ Gunny, ngày hội chính là dịp đặc biệt để các “gunner” thuộc nhiều thế hệ hội ngộ, nhìn lại hành trình đã qua với tựa game và cùng nhau tạo nên những kỷ niệm mới. Sự kiện còn là lời khẳng định cho cam kết của VNGGames trong việc kết nối cộng đồng game thủ, đồng thời hứa hẹn mang đến nhiều hoạt động giải trí quy mô và hấp dẫn hơn trong thời gian tới.