Gunny Mobi đón tuổi mới, mừng thập kỷ đồng hành cùng cộng đồng

Sau hơn một thập kỷ, Gunny Mobi không đơn thuần là một tựa game, mà đã trở thành bạn đồng hành thân thiết, gắn bó tuổi thơ của hàng triệu gunner Việt.

Với những con số ấn tượng như 40 triệu lượt tải và hơn 2.000 guild (hội) hoạt động sôi nổi, Gunny Mobi đã chứng minh sức sống bền bỉ cùng vị trí không thể thay thế của dòng game bắn súng tọa độ. Thành tựu này là minh chứng rõ ràng nhất cho tâm huyết của nhà phát hành trong việc gìn giữ và xây dựng xứ “gà vàng” thành một cộng đồng gắn kết, văn minh.

Điều làm nên sự khác biệt của Gunny Mobi chính là sự đầu tư mạnh mẽ, không ngừng nghỉ của nhà phát hành, thể hiện trọn vẹn tinh thần cốt lõi “Gunny Mobi luôn tiến lên - Càng chơi càng vui” qua cải tiến đồ họa, nâng cấp gameplay chuyên sâu, tối ưu hóa trải nghiệm trên di động. Nhờ đó, game thủ vừa tìm thấy chất hoài niệm quen thuộc, vừa được trải nghiệm một sân chơi hiện đại, giúp Gunny Mobi luôn xứng đáng là lựa chọn hàng đầu trong làng game mobile Việt.

Nhằm làm nóng không khí sinh nhật 11 năm, Gunny Mobi đã tung cú “nhá hàng” hấp dẫn về màn hợp tác chiến lược với một thương hiệu nổi tiếng. Thông tin úp mở này ngay lập tức tạo nên một làn sóng thảo luận lớn, khiến các hội nhóm gunner bàn tán sôi nổi, liên tục đưa ra dự đoán về đối tác bí ẩn. Đây được xem là động thái sáng tạo, giúp Gunny kết nối văn hóa của giới sưu tầm và mở rộng tầm ảnh hưởng cho IP.

Màn kết hợp này được bật mí mang phong cách “retro cực chất”, hứa hẹn tái hiện những ký ức kinh điển của Gunny Mobi theo cách làm mới đầy sáng tạo. Danh tính thương hiệu vẫn là ẩn số, khiến người chơi bày tỏ sự trông ngóng, kỳ vọng vào những vật phẩm, trang phục giới hạn mang giá trị kỷ niệm và sưu tầm độc nhất. Song, đây chính là yếu tố bất ngờ hứa hẹn giúp Gunny bùng nổ trong mùa sinh nhật này.

Sinh nhật 11 năm vừa là dấu mốc quan trọng, vừa là bệ phóng để Gunny Mobi thực hiện những động thái làm mới bản thân. Nhà phát hành cam kết tái cấu trúc và thay đổi mạnh mẽ, không chỉ ở các sự kiện tri ân, mà còn trong chiều sâu gameplay. Đặc biệt, Gunny Mobi sẽ ra mắt phiên bản game mới với những skin độc lạ chưa từng có, kết hợp loạt hoạt động cộng đồng đặc sắc để cùng mừng sinh nhật lần thứ 11. Mục tiêu là mở ra kỷ nguyên thứ hai, nơi Gunny tiếp tục trở thành sân chơi giải trí bền vững và văn minh, đáp ứng nhu cầu phát triển chuyên sâu của cộng đồng.

Đây là thời điểm lý tưởng để các “dân chơi gà vàng” trở lại, cùng khám phá những thay đổi lớn và tận hưởng sự kiện mừng sinh nhật Gunny Mobi tròn 11 tuổi. Độc giả theo dõi các kênh truyền thông chính thức của Gunny Mobi để không bỏ lỡ những thông tin nóng hổi và cùng đón chào một Gunny bùng nổ, mạnh mẽ nhất trong lịch sử 11 năm phát triển.