Dev, QNT (Refund) và Gunny 'gây sốt' tại triển lãm dịp Quốc khánh

Triển lãm "80 năm hành trình độc lập - tự do - hạnh phúc" đã khép lại sau những ngày hoành tráng, để lại ấn tượng sâu sắc với cộng đồng Gunner.

Tại triển lãm, booth Vũ Trụ Gunny không chỉ thu hút đông đảo khách tham quan mà còn tạo nên khoảnh khắc đáng nhớ nhờ sự góp mặt của bộ đôi streamer đình đám Dev và QNT từ Refund Gaming.

Khoảnh khắc gặp gỡ cộng đồng

Booth Vũ Trụ Gunny tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia trở thành "tâm điểm" thu hút sự chú ý. Điều tạo nên sức hút là sự xuất hiện của Dev và QNT - hai cái tên quen thuộc trong làng streaming Việt Nam.

Hai cái tên quen thuộc trong làng streaming Việt Nam là Dev và QNT xuất hiện tại booth Vũ Trụ Gunny.

"Được đại diện cộng đồng tham gia sự kiện ý nghĩa như thế này là điều vinh dự với tôi", Dev chia sẻ về cảm xúc khi đứng trước hàng trăm Gunner có mặt tại booth.

QNT cũng bày tỏ sự bất ngờ trước sự đa dạng của khách tham quan. Anh nói: "Không chỉ game thủ trẻ mà cả các bậc phụ huynh cũng rất quan tâm đến Gunny, điều này khiến tôi thực sự bất ngờ".

Booth Vũ Trụ Gunny thu hút đông đảo khách tham quan tại triển lãm "80 năm hành trình độc lập - tự do - hạnh phúc".

Hai streamer dành nhiều thời gian giao lưu, chụp ảnh kỷ niệm cùng fan và hướng dẫn người lần đầu trải nghiệm Gunny. Từ pha khoe kỹ năng game cho đến việc chia sẻ những câu chuyện thú vị, bộ đôi đã biến booth thành không gian giao lưu sôi động.

Số liệu thống kê cho thấy booth đón 1.000 lượt khách tham quan, trong đó có nhiều gia đình cùng nhau ghé thăm. Đây là con số ấn tượng cho thấy sức hút của "ba anh em nhà gà" vượt ra ngoài giới hạn cộng đồng game thủ truyền thống.

"Ba anh em nhà gà" cùng có mặt tại sự kiện văn hóa tầm quốc gia

Điểm đặc biệt của booth là việc Gunny PC, Gunny Mobi và Gunny Origin cùng xuất hiện trong không gian triển lãm lịch sử. Đây là lần hiếm hoi "ba anh em nhà gà" có mặt tại sự kiện văn hóa tầm quốc gia, tạo ra trải nghiệm độc đáo cho các thế hệ game thủ khác nhau.

Nhiều Gunner lớn tuổi có cơ hội ôn lại kỷ niệm với phiên bản PC kinh điển, trong khi thế hệ trẻ khám phá sự tiến hóa của thương hiệu qua các nền tảng hiện đại. Sự kết hợp này tạo ra những cuộc trò chuyện thú vị giữa các thành viên trong gia đình về tựa game quen thuộc.

Các thành viên trong gia đình cùng nhau ôn lại kỷ niệm với Gunny.

Ngoài ra, các phần quà độc quyền như danh hiệu "A80 hào khí", túi tote "Yêu nước" và loạt vật phẩm game giới hạn được trao tặng cho khách tham quan. Những món quà này không chỉ mang giá trị lưu niệm mà còn thể hiện tinh thần tự hào dân tộc gắn liền với sự kiện lịch sử.

Lần góp mặt tại triển lãm "80 năm hành trình độc lập - tự do - hạnh phúc" được tổ chức tại nhà triển lãm Khối A, Trung tâm Triển lãm Quốc gia (VEC), Đông Anh, Hà Nội đánh dấu khoảnh khắc đặc biệt trong hành trình phát triển của Gunny. Từ những ngày đầu tại quán net với Gunny PC, đến thời đại smartphone với Gunny Mobi và Gunny Origin, thương hiệu trở thành ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ. Giờ đây, Gunny tiếp tục khẳng định vị thế trong bối cảnh văn hóa rộng lớn hơn. Để không bỏ lỡ thông tin mới nhất về sự kiện hấp dẫn và hoạt động đặc biệt của Vũ Trụ Gunny, độc giả theo dõi fanpage Vũ Trụ Gunny và kênh YouTube chính thức để cập nhật những trải nghiệm thú vị sắp tới.