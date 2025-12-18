Vụ suất ăn bán trú trường THPT Trưng Vương: Sở GD&ĐT TP.HCM vào cuộc

Ngoài vấn đề bữa ăn bán trú, Sở GD&ĐT TP.HCM cũng quán triệt lại những nội dung liên quan việc tổ chức các môn học tự chọn tại các trường phổ thông.

Bữa ăn bán trú của trường THPT Trưng Vương bị phản ánh lèo tèo.

Chiều 18/12, Sở GD&ĐT TP.HCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về nội dung liên kết tổ chức hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục phổ thông và suất ăn bán trú trong nhà trường trên địa bàn TP.HCM.

Sở thừa nhận nhiều trường tổ chức bán trú chưa tốt

Liên quan vấn đề bán trú, thời gian qua, một số trường THPT trên địa bàn TP.HCM cũng bị học sinh, phụ huynh phản ánh vì chất lượng bữa ăn không tương xứng với giá tiền, phần cơm ít, không đảm bảo dinh dưỡng. Các trường bị phản ánh bao gồm THPT Trưng Vương, THPT Gia Định...

Trao đổi về vấn đề này, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và chất lượng bữa ăn bán trú trong trường học là nội dung được Sở GD&ĐT TP.HCM đặc biệt chú trọng từ nhiều năm nay.

Ngay trong năm học 2025-2026, sở đã ban hành nhiều văn bản nhằm tăng cường quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong nhà trường, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ các khâu từ tiếp nhận, bảo quản, sơ chế, chế biến, chia suất đến phục vụ bữa ăn.

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM. Ảnh: C.P.

Ngành giáo dục TP.HCM cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn tuyệt đối không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, đồng thời phải thực hiện nghiêm quy trình kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn và công khai thực đơn theo tuần, theo tháng, bảo đảm dinh dưỡng phù hợp với lứa tuổi học sinh, gắn với tăng cường hoạt động thể lực.

Bên cạnh đó, sở thường xuyên tổ chức tập huấn công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho lãnh đạo nhà trường, bếp trưởng, nhân viên y tế tại các cơ sở giáo dục có tổ chức bán trú; đẩy mạnh tuyên truyền, truyền thông nội bộ về vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh cá nhân, phòng ngừa bệnh lây truyền qua thực phẩm.

Phụ huynh cũng được Sở GD&ĐT TP.HCM khuyến khích tham gia giám sát bữa ăn bán trú thông qua các kênh góp ý, phản ánh của nhà trường. Hàng năm, sở yêu cầu thành lập ban giám sát bữa ăn bán trú tại các trường, trong đó có sự tham gia của cha mẹ học sinh, giám sát toàn bộ các khâu chứ không chỉ riêng chất lượng suất ăn.

Dù đã quán triệt rõ ràng từ đầu năm học, ông Hồ Tấn Minh thừa nhận một số trường vẫn làm chưa tốt, để nhiều trường hợp không hay xảy ra, gây ảnh hưởng đến toàn ngành. Ông Minh nhấn mạnh hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm toàn diện nếu để xảy ra sai phạm trong nhà trường. Các cơ sở giáo dục cũng được yêu cầu xây dựng kịch bản xử lý khi xảy ra sự cố liên quan đến an toàn thực phẩm.

Trong thời gian tới, Sở GD&ĐT TP.HCM sẽ giao Phòng Học sinh - Sinh viên phối hợp với Sở An toàn Thực phẩm TP.HCM tăng cường kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, bảo đảm thông tin được tiếp nhận và đánh giá từ nhiều chiều trước khi có kết luận cuối cùng.

Không có khái niệm môn liên kết hay tự nguyện

Liên quan hoạt động liên kết tổ chức giáo dục trong các trường phổ thông, những ngày qua, báo chí phản ánh tình trạng một số trường công lập tổ chức liên kết với doanh nghiệp, trung tâm giáo dục để đưa giáo viên ngoài vào trường giảng dạy các môn tự chọn như STEM, tiếng Anh với người nước ngoài, kỹ năng sống...

Tuy nhiên, công tác giảng dạy vẫn còn nhiều bất cập vì tổ chức dày đặc, sắp xếp thời khoá biểu không hợp lý và chi phí cao, vượt quá khả năng chi trả của nhiều gia đình.

Trả lời vấn đề này, ông Hồ Tấn Minh khẳng định không tồn tại khái niệm “môn học tự nguyện” hay "môn học liên kết" như một số thông tin phản ánh. Các hoạt động này là hoạt động giáo dục nằm trong chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhằm hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh thông qua cả môn học và các hoạt động giáo dục khác. Khái niệm "liên kết" ở đây chỉ dùng để chỉ việc liên kết giảng dạy với các tổ chức ngoài trường.

Cũng thông tin về các vấn đề liên quan môn học tự chọn, ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, nhấn mạnh nhà trường không phải là đơn vị kinh doanh dịch vụ, mà là môi trường giáo dục nhằm hình thành, phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh.

Trước sự phát triển nhanh của khoa học - công nghệ và kinh tế - xã hội, nhiều nội dung mới như ngoại ngữ, kỹ năng số, khoa học - công nghệ… được đặt ra như những yêu cầu tất yếu. Trên cơ sở đó, các trường xây dựng chương trình nhà trường phù hợp, nhưng phải tuân thủ các quy định chung của Bộ GD&ĐT, các hướng dẫn của Sở GD&ĐT TP.HCM và các quy định về tài chính do HĐND TP.HCM ban hành.

Ông Nguyễn Bảo Quốc tại buổi họp.

Ông Nguyễn Bảo Quốc cũng thẳng thắn nhìn nhận trong quá trình triển khai, vẫn còn những phản ánh từ nhiều kênh về việc chưa công khai thông tin trên website nhà trường, bất cập trong tổ chức thực hiện, thậm chí phát sinh tình trạng học sinh không tham gia một số hoạt động thì bị sắp xếp sinh hoạt chưa phù hợp.

Những vấn đề này không đúng với chủ trương chỉ đạo của ngành nên Sở GD&ĐT TP.HCM đã nhiều lần yêu cầu các trường phải tận dụng tối đa nguồn lực sẵn có để tổ chức các câu lạc bộ, hoạt động thể thao, văn hóa, nghệ thuật… nhằm bảo đảm mọi học sinh đều có cơ hội tham gia các hoạt động giáo dục phù hợp, không để các em bị thiệt thòi.

Đại diện Sở GD&ĐT TP.HCM nêu rằng theo quy định tại Nghị định 24 và các thông tư hướng dẫn, hiệu trưởng được quyền xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường và tổ chức liên kết với các tổ chức, doanh nghiệp để triển khai các hoạt động giáo dục.

Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là kế hoạch phải được xây dựng công khai, minh bạch, bảo đảm chất lượng, công bằng trong tiếp cận giáo dục và trên tinh thần tự nguyện của học sinh, phụ huynh.

Nhà trường đồng thời phải ưu tiên tận dụng nguồn lực sẵn có; chỉ thực hiện xã hội hóa khi nguồn lực nội bộ không đáp ứng đủ nhu cầu.

Qua đó, Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu các trường khi xây dựng chương trình liên kết phải có tối thiểu hai phương án để phụ huynh lựa chọn, tổ chức lấy ý kiến, sắp xếp lớp học linh hoạt theo nhu cầu đăng ký, tuyệt đối không ép buộc học sinh tham gia.

Các hoạt động này cũng phải được công khai đến cha mẹ học sinh, hướng đến mục tiêu phát triển cá nhân, năng lực và phẩm chất của học sinh theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Dù đã quán triệt rõ ràng, ông Hồ Tấn Minh thừa nhận với số lượng lớn cơ sở giáo dục trên địa bàn, vẫn còn một số trường thực hiện chưa đúng quy định.

Tuy nhiên, các sai phạm sẽ được xác định và xử lý dứt điểm theo từng trường hợp cụ thể, không thể đánh đồng, phủ nhận toàn bộ các hoạt động giáo dục liên kết đang mang lại lợi ích cho người học, phụ huynh và xã hội.