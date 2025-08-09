Vụ sát hại CEO bảo hiểm Mỹ được đưa vào sách

Vụ sát hại CEO của UnitedHealthcare Brian Thompson và những tình tiết bất ngờ về nghi phạm, từng là sinh viên gương mẫu trường “top” tại Mỹ đang được đưa vào sách, theo The Guardian.

Ảnh: abc7.

Vụ án sát hại CEO của UnitedHealthcare, Brian Thompson cuối năm 2024 và những tình tiết liên quan vẫn đang thu hút nhiều sự chú ý tại Mỹ.

Nhà văn trinh thám ăn khách James Patterson và nhà báo điều tra Vicky Ward đang cùng viết một cuốn sách về vụ án này. Trong khi đó, nam diễn viên Dave Franco chia sẻ "sẵn sàng" vào vai nghi phạm Luigi Mangione nếu bộ phim về vụ án được sản xuất.

Mangione đã bị bắt giữ và đang chờ xét xử về cáo buộc giết hại Thompson, người đã bị bắn chết tại Manhattan vào ngày 4/12 năm ngoái.

Nhà văn Brian Thompson và nghi phạm Luigi Mangione. Ảnh: AP.

Patterson chia sẻ trong một tuyên bố về cuốn sách, hiện vẫn chưa có đầu đề hoặc ngày phát hành: "Đây là câu chuyện về Giấc mơ Mỹ đã tan vỡ. Đây cũng là câu chuyện về hành trình của một chàng trai trẻ tốt nghiệp từ Ivy League (nhóm trường đại học danh giá nhất nước Mỹ) đến nghi phạm giết người khét tiếng và rồi một kẻ sẵn sàng chết vì niềm tin chính trị".

Nghi phạm Mangione, 27 tuổi, từ chối nhận tội liên quan đến các cáo buộc giết người, sử dụng vũ khí có gắn ống giảm thanh và hai tội danh xâm phạm quyền riêng tư. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi đầu năm nay cho biết bà đã chỉ đạo các công tố viên liên bang đề nghị mức án tử hình.

“Cũng như hàng triệu người trên khắp thế giới, Vicky và tôi bị cuốn hút với cuộc truy lùng kéo dài năm ngày từ Midtown Manhattan đến Altoona, Pennsylvania”, nhà văn Patterson nói Mangione cuối cùng bị bắt tại một cửa hàng McDonald’s.

Nhà báo Ward cho hay: “Câu chuyện này chạm đến tất cả chúng ta, đến cốt lõi của những vấn đề xã hội, văn hóa và chính trị đang chia rẽ nước Mỹ hiện nay. Ngành bảo hiểm y tế là một chiếc hộp đen bị nguyền rủa và đã đến lúc phải mở nó ra, thông qua việc tìm hiểu một tội ác đã thu hút sự chú ý của cả nước”.

Cuốn sách sẽ được nhà xuất bản Little, Brown ra mắt tại Mỹ. Little, Brown cũng đã xuất bản The Idaho Four, cuốn sách gần đây của Patterson và Ward về vụ sát hại bốn sinh viên. Thông tin về cuốn sách này được đưa ra vào đúng thời điểm diễn viên Franco cho biết anh sẵn sàng vào vai Mangione trong bộ phim về vụ án này.

Sau khi vụ án xảy ra tháng 12 năm ngoái, Mangione đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ trên mạng xã hội, những người có chung sự phẫn nộ với thể chế bảo hiểm y tế.

Tuy nhiên, cộng đồng người hâm mộ trực tuyến đã vấp phải sự chỉ trích vì tôn vinh một nghi phạm giết người. Jared Holt, một nghiên cứu cấp cao tại Viện Đối thoại Chiến lược, cũng chia sẻ với tờ Guardian vào tháng 12 rằng: “Nghi phạm này là một thanh niên trẻ và thu hút. Tôi nghĩ đó cũng là chi tiết cần chú ý khi muốn hiểu sự ủng hộ anh ta đang nhận được”.

"Một đặc điểm khác của Mangione cũng cần quan tâm: chủng tộc của anh ta. Chủng tộc là một khía cạnh có ảnh hưởng lớn trong đời sống người Mỹ. 'Nếu anh ta là người da màu hoặc người Latinh, câu chuyện này có thể đã diễn ra rất khác", cây viết Ben Makuch từng viết trên tờ Guardian vào tháng 12 năm ngoái.