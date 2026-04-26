Vụ nữ sinh tử vong: Khởi tố kiểm sát viên là thượng tôn pháp luật

Theo luật sư, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã thể hiện rõ vai trò "gác cửa công lý" khi khởi tố 4 cựu cán bộ điều tra viên, kiểm sát viên có sai phạm trong giải quyết vụ tai nạn giao thông khiến bé Nguyễn Ngọc Bảo Trân tử vong.

Bị can Lê Phong Cảnh và Phan Thị Trúc Ly.

'Không có vùng cấm, không có ngoại lệ'

Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Phan Thị Trúc Ly (cựu Phó viện trưởng Viện KSND huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) và Lê Phong Cảnh (cựu kiểm sát viên Viện KSND huyện Trà Ôn) về tội “Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội”, quy định tại khoản 2 Điều 369 BLHS.

Trước đó, Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Quốc Việt (cựu Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn) và ông Nguyễn Quốc Khanh (cựu điều tra viên, cấp dưới của ông Việt).

Kết quả ban đầu xác định, bị can Ly và Cảnh là hai cán bộ được phân công kiểm sát việc giải quyết tin báo liên quan vụ tai nạn xảy ra ngày 4/9/2024, tại ấp La Ghi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn cũ, khiến bé Nguyễn Ngọc Bảo Trân (SN 2010) tử vong. Quá trình kiểm sát, mặc dù xác định hành vi của Nguyễn Văn Bảo Trung (tài xế xe tải gây tai nạn) đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về giao thông đường bộ”, song các bị can nêu trên đồng thuận với bị can Lê Quốc Việt và Nguyễn Quốc Khanh, trong việc không khởi tố vụ án hình sự để điều tra, xử lý Trung theo pháp luật.

Trao đổi với PV Báo Tiền Phong, luật sư Trần Xuân Tiền (Trưởng văn phòng Luật sư Đồng Đội) đánh giá, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã thể hiện rõ vai trò "gác cửa công lý" khi khởi tố 4 cựu cán bộ điều tra viên, kiểm sát viên. Đây là bước đi đúng đắn, cần thiết trong bối cảnh sự việc gây bức xúc dư luận kéo dài.

Theo luật sư phân tích, kiểm sát viên giữ vai trò kiểm sát mọi hoạt động điều tra, phải có mặt tại hiện trường vụ tai nạn, có trách tham mưu cho lãnh đạo phê chuẩn khởi tố hay không khởi tố nhưng đã làm sai công vụ. Việc khởi tố các kiểm sát viên và cựu lãnh đạo cơ quan điều tra cho thấy tinh thần thượng tôn pháp luật "không có vùng cấm, không có ngoại lệ". Minh chứng cho vai trò kiểm sát của Viện kiểm sát trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, kịp thời phát hiện và xử lý sai phạm nhằm tránh oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Với vụ tai nạn giao thông khiến bé Trân tử vong, luật sư Tiền đánh giá đây không còn là vụ việc hình sự đơn thuần mà đặt ra vấn đề lớn về "niềm tin công lý". Trong quá trình khiếu nại kéo dài, sự chậm trễ và dấu hiệu thiếu khách quan của hoạt động điều tra đã khiến người thân nạn nhân rơi vào trạng thái bức xúc, hành động cực đoan.

Từ vụ việc trên có thể thấy yêu cầu cấp thiết phải bảo đảm tính độc lập, khách quan và trách nhiệm đến cùng của các cơ quan tiến hành tố tụng. Chỉ khi công lý được thực thi một cách minh bạch, nghiêm minh ngay từ đầu mới giữ được niềm tin của người dân và ngăn ngừa hệ lụy.

Luật sư Trần Xuân Tiền.

Cần tiếp tục làm rõ có tồn tại lợi ích nhóm?

Phân tích thêm dưới góc độ pháp lý về tội “không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội”, luật sư Trần Xuân Tiền cho rằng, nếu cơ quan điều tra chứng minh được nhóm cựu cán bộ biết rõ hành vi của tài xế Trung đủ yếu tố cấu thành tội phạm nhưng vẫn cố ý không khởi tố, đây là hành vi xâm phạm trực tiếp đến hoạt động đúng đắn của cơ quan tiến hành tố tụng. Khung hình phạt đối với tội danh này dao động từ 6 tháng tù, thậm chí đến 12 năm tù nếu gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong vụ việc, luật sư Tiền đánh giá hậu quả không chỉ dừng ở bỏ lọt tội phạm mà còn dẫn đến hệ lụy đặc biệt nghiêm trọng, bao gồm hành vi phạm tội tiếp theo và cái chết của một người. Đây là tình tiết cần được xem xét khi lượng hình để bảo đảm tính răn đe, tương xứng với mức độ sai phạm.

Ngoài ra, luật sư Tiền cho rằng cơ quan điều tra cần làm rõ liệu có tồn tại yếu tố lợi ích nhóm, tác động từ bên ngoài hay không, cũng như xem xét trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan khác nếu có dấu hiệu đồng phạm hoặc bao che. Cần mở rộng điều tra trong trường hợp xuất hiện thêm chứng cứ hoặc dấu hiệu vi phạm mới, nhằm không bỏ lọt tội phạm.