Khởi tố cựu Phó viện trưởng và kiểm sát viên vụ nữ sinh ở Vĩnh Long

Bị can Phan Thị Trúc Ly (cựu Phó viện trưởng Viện KSND huyện Trà Ôn) và Lê Phong Cảnh (cựu Kiểm sát viên Viện KSND huyện Trà Ôn) vừa bị khởi tố để phục vụ công tác điều tra liên quan đến vụ án nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân.

4 cựu cán bộ bị khởi tố

Ngày 24/4, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Phan Thị Trúc Ly (nguyên Phó viện trưởng Viện KSND huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) và Lê Phong Cảnh (nguyên kiểm sát viên Viện KSND huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Các bị can trên bị khởi tố nằm trong diễn biến điều tra mở rộng vụ án nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân bị xe tải đâm tử vong.

Theo cơ quan điều tra, bị can Phan Thị Trúc Ly và Lê Phong Cảnh là hai cán bộ được phân công kiểm sát việc giải quyết tin báo liên quan vụ tai nạn của bé Trân.

Quá trình kiểm sát, mặc dù xác định hành vi của Nguyễn Văn Bảo Trung (tài xế xe tải) đã đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về giao thông đường bộ”, song các bị can nêu trên đã đồng thuận với Lê Quốc Việt, nguyên Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Nguyễn Quốc Khanh, nguyên Điều tra viên Công an huyện Trà Ôn (cũ) trong việc không khởi tố vụ án hình sự để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Một tháng trước, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội”.

Đồng thời, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với thượng tá Lê Quốc Việt (nguyên Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn) và đại úy Nguyễn Quốc Khanh (nguyên điều tra viên thuộc Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn).

Công an tỉnh Vĩnh Long cũng đã thực hiện quyết định tước danh hiệu Công an Nhân dân đối hai cán bộ trên, làm quy trình xử lý về mặt Đảng.

Nguồn khởi phát vụ án

Ngày 28/4, tại ấp La Ghì, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn (Vĩnh Long), ông Nguyễn Vĩnh Phúc (SN 1983, cha của cháu Nguyễn Ngọc Bảo Trân) dùng súng bắn bị thương Nguyễn Văn Bảo Trung (SN 1992). Sau khi bắn Trung, ông Phúc đã tự bắn vào đầu tự sát, còn Trung được điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Nguồn cơn sự việc được cho xuất phát từ việc xử lý không thỏa đáng vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 4/9/2024 khiến bé Trân tử vong.

Thời điểm đó, Trung là tài xế lái xe tải vượt xe khác đang đỗ phía trước nên lấn sang phần đường ngược chiều. Còn cháu Trân cùng bạn đi xe đạp điện hướng ngược lại, khi thấy xe tải, bạn của Trân dừng xe, còn Trân đi phía sau không kịp dừng đã va vào xe bạn phía trước rồi ngã ra đường, bánh trước xe tải của Trung đã cán qua người Trân dẫn tới tử vong.

Sau vụ tai nạn, Công an huyện Trà Ôn đã 2 lần quyết định không khởi tố hình sự vụ án. Khi gia đình có khiếu nại các quyết định không khởi tố hình sự vụ án, Viện KSND tỉnh Vĩnh Long và huyện Trà Ôn cũng ra quyết định bác các khiếu nại của gia đình cháu Trân.

Sau khi xảy ra vụ nổ súng, Viện KSND Tối cao và Bộ Công an đã vào cuộc kiểm tra lại hồ sơ xử lý vụ tai nạn giao thông. Ngày 3/5, Viện KSND Tối cao ra quyết định hủy bỏ quyết định giải quyết khiếu nại của Viện KSND tỉnh Vĩnh Long và huyện Trà Ôn.

Viện KSND Tối cao cho rằng, hành vi của Nguyễn Văn Bảo Trung khi điều khiển xe ô tô tải đã tránh, vượt xe ô tô khác (xe bán tải đỗ bên đường) khi không đảm bảo an toàn, phía trước có chướng ngại vật, có xe ngược chiều, vi phạm điểm a khoản 5 Điều 14 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 (không được vượt xe khi có một trong các trường hợp: Xe xin vượt chỉ được vượt khi không có chướng ngại vật phía trước, không có xe chạy ngược chiều trong đoạn đường định vượt).

Ngoài ra, hành vi của Trung còn có dấu hiệu của tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, theo quy định tại khoản 1, Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Viện KSND Tối cao cũng nhận định, việc Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn quyết định không khởi tố vụ án hình sự với lý do “Không có sự việc phạm tội” và việc Viện KSND huyện Trà Ôn và tỉnh Vĩnh Long có quyết định bác khiếu nại của ông Nguyễn Vĩnh Phúc là chưa đảm bảo căn cứ theo quy định của pháp luật.

Sau quyết định trên của Viện KSND Tối cao Viện KSND tỉnh Vĩnh Long cũng ra quyết định hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn.