'Vũ khí' của Trung Quốc khi giá dầu tăng

Làn sóng chuyển đổi sang xe điện trong ngành taxi và gọi xe công nghệ đang trở thành tấm đệm vững chắc giúp Trung Quốc giảm bớt sự phụ thuộc vào dầu mỏ.

Các tài xế trò chuyện bên cạnh những chiếc taxi đang sạc tại trạm sạc của Shell ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, hệ thống taxi điện dần trở thành vùng đệm quan trọng của nền kinh tế Trung Quốc trước tình hình giá dầu trồi sụt đầy biến động trên toàn cầu.

Chỉ tính riêng trong tháng 5, người dân nước này đã thực hiện 3,05 tỷ chuyến đi. Dữ liệu từ chính phủ cho thấy lượng chuyến gọi xe tăng 6% kể từ khi xung đột tại Trung Đông nổ ra vào cuối tháng 2, so với cùng kỳ giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 5 năm ngoái.

Đà tăng này phản ánh một nghịch lý kỳ lạ khi giá cước gọi xe liên tục giảm bất chấp giá xăng dầu leo thang. Giới phân tích nhận định làn sóng tài xế mới gia nhập thị trường để tìm kiếm việc làm trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm, kết hợp với nguồn cung ôtô điện giá rẻ đã đẩy chi phí dịch vụ xuống thấp. Điều này vô tình thu hút lượng lớn hành khách muốn tối ưu hóa chi phí đi lại.

Một tài xế xe công nghệ bán thời gian họ Li tại Bắc Kinh chia sẻ cước phí đã giảm 10-15% so với thời điểm ông mới bắt đầu cách đây 6 tháng. Chia sẻ với Reuters tại một trạm sạc, người đàn ông 36 tuổi này thừa nhận áp lực cạnh tranh trên thị trường hiện rất khốc liệt.

Nhiều người cũng chia sẻ tình trạng tương tự trên các nền tảng mạng xã hội. Kể từ khi giá nhiên liệu bắt đầu đi lên vào tháng 3, hàng trăm bài viết lan truyền nội dung chứng minh di chuyển bằng taxi công nghệ tiết kiệm hơn hẳn tự vận hành xe xăng cá nhân.

Bà Yang (45 tuổi), một chủ xe xăng, cho biết: "Đặc biệt là khi giá nhiên liệu tăng cao, tôi thà đi taxi đến những nơi quá xa để đi xe đạp. Bằng cách đó, tôi không phải mất thời gian tìm chỗ đỗ hay chi trả tiền xăng đắt đỏ".

Làn sóng điện hóa phương tiện công cộng này là minh chứng rõ nét cho thấy ngành giao thông vận tải đang giảm dần sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Yếu tố này giúp quốc gia tỷ dân tự bảo vệ trước các cú sốc năng lượng toàn cầu, điển hình là nguy cơ phong tỏa eo biển Hormuz. Sự phát triển của xe điện đã đạt tỷ lệ ấn tượng khi Bộ Giao thông Vận tải nước này xác nhận khoảng một nửa trong tổng số 1,3 triệu taxi trên cả nước đã được chuyển đổi sang chạy điện, thậm chí tỷ lệ này tiệm cận mức 100% tại các thành phố lớn.

Didi - ứng dụng gọi xe lớn nhất Trung Quốc - cho biết họ đã ghi nhận thêm 2 triệu xe hybrid hoặc xe thuần điện đăng ký mới trong năm qua, nâng tổng quy mô đội xe không sử dụng nhiên liệu hóa thạch lên 8 triệu chiếc. Trong đó, các dòng xe điện chiếm tới 75% tổng số km di chuyển của toàn hệ thống.

Kết quả trực tiếp là quốc gia này đã tiêu thụ ít hơn 10% lượng xăng và 14% lượng dầu diesel trong tháng 5 so với cùng kỳ năm trước, ngay cả khi khối lượng vận tải đường bộ tăng 2% và lượng di chuyển trong kỳ nghỉ lễ 1/5 đạt mức cao kỷ lục. Tổ chức Greenpeace dự báo đến năm 2035, khoảng 90% số km di chuyển của ngành kinh doanh taxi và xe công nghệ sẽ hoàn toàn do các dòng xe điện đảm nhận.

Dẫu vậy, kịch bản này sẽ phải đối mặt với bài kiểm tra thực tế khi giá nhiên liệu trong nước có xu hướng hạ nhiệt về mức trước xung đột. Ngân hàng J.P. Morgan dự báo nhu cầu tiêu thụ xăng sẽ tiếp tục sụt giảm trong năm 2027, nhưng với tốc độ chậm hơn năm nay. Cụ thể, mức giảm dự kiến là 50.000 thùng/ngày so với mức sụt giảm 150.000 thùng/ngày của năm nay.