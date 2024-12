Vụ hàng trăm người ngộ độc: Chủ tịch Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo nóng

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm, xử lý tận gốc, triệt để, đồng thời mở rộng công tác điều tra về nguồn gốc các thực phẩm liên quan, hoàn thành trong tháng 12 này.

Chiều 1/12, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chủ trì cuộc họp Ban cán sự đảng UBND tỉnh nghe báo cáo các trường hợp ngộ độc thực phẩm liên quan đến tiệm bánh mì Cô Ba Bến Đình (số 6 đường Nguyễn An Ninh, phường 7, thành phố Vũng Tàu).

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Thái, Phó giám đốc phụ trách Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, căn cứ kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm và bệnh phẩm ngày 30/11 của Viện Y tế Công cộng TPHCM, đây là vụ ngộ độc thực phẩm căn nguyên do vi sinh vật (salmonella spp, escherichia coli).

Trong số hàng trăm bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì, xôi của tiệm Cô Ba Bến Đình, đã ghi nhận 1 trường hợp tử vong. Đến sáng 1/12, còn 105 trường hợp đang điều trị tại Bệnh viện Vũng Tàu, Bệnh viện Bà Rịa nhưng sức khỏe các nạn nhân đã ổn định.

Sở Y tế tỉnh tiếp tục chỉ đạo các bệnh viện tập trung mọi nguồn lực để tích cực điều trị, hỗ trợ cho các bệnh nhân trong quá trình chữa trị, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của người bệnh.

Các bệnh nhân đang điều trị ở Bệnh viện Vũng Tàu. Ảnh: Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ba cơ sở tiệm bánh mì Cô Ba Bến Đình đã bị đình chỉ hoạt động ngay trong sáng 27/11. Các cơ sở này không có giấy phép đăng ký kinh doanh, không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Chủ cơ sở và người lao động không có danh sách được tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm, không có giấy khám sức khỏe. Hiện vụ việc được chuyển đến Công an tỉnh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Ông Thọ nhấn mạnh, phải có chế tài mạnh để răn đe cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống vi phạm. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác quản lý và đưa ra giải pháp xử lý, báo cáo trước ngày 5/12.

Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao TP Vũng Tàu, Sở Y tế chỉ đạo chăm sóc bệnh nhân điều trị tại các bệnh viện. Rà soát lại quy định, quy trình quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm kiểm soát chặt chẽ, tăng cường công tác kiểm tra công tác hậu cấp giấy an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn.

Trước đó vào ngày 27/11, khoa Cấp cứu, Bệnh viện Vũng Tàu và Trung tâm Y tế Vietsovpetro (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã tiếp nhận hàng chục bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt, đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, mệt mỏi...

Theo một số bệnh nhân, tối 26/11, họ đã ăn bánh mì tại tiệm Cô Ba Bến Đình. Sau khi ăn, nhiều người cảm thấy mệt rã rời, nôn ói, tiêu chảy liên tục đến sáng 27/11 thì chịu không nổi nên phải vào bệnh viện cấp cứu.

Tính đến 16 giờ ngày 29/11, hệ thống giám sát của ngành y tế Bà Rịa - Vũng Tàu ghi nhận tổng số bệnh nhân nhập viện điều trị do ăn bánh mì của tiệm này tại Bệnh viện Vũng Tàu và Trung tâm Y tế Vietsovpetro là 373 người. Trong số này, có 124 điều trị nội trú (6 ca nặng có tụt huyết áp, sốc) và 249 ca điều trị ổn định và được xuất viện.

Trường hợp tử vong là ông T.V.R. (71 tuổi, trú tại phường 11, thành phố Vũng Tàu).