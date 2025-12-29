Vụ đêm nhạc ở Hà Nội hủy sốc, Cục Nghệ thuật biểu diễn phản hồi

Trước phản ứng của dư luận và nghệ sĩ, đại diện Cục Nghệ thuật biểu diễn cho biết show diễn thuộc thẩm quyền cấp phép của địa phương và hiện chưa có báo cáo chính thức để xem xét xử lý.

Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong vào chiều 29/12, ông Hà Minh Thắng - Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - cho biết đã biết thông tin về việc một đêm nhạc ở Hà Nội khán giả tới mới thông báo hủy, tuy nhiên Cục chưa nhận được báo cáo chính thức từ các đơn vị liên quan.

"Hiện tại, theo Nghị định số 144/2020/NĐ-CP về hoạt động nghệ thuật biểu diễn, show diễn này do Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội cấp phép. Trên báo cáo của các cơ quan liên quan và hành vi vi phạm của ban tổ chức chương trình, Cục mới kiểm tra được. Trong trường hợp địa phương chưa xử lý triệt để, Cục mới có thể lên tiếng được", ông Hà Minh Thắng nêu.

Trước đó, concert Về đây bốn cánh chim trời bất ngờ thông báo hủy vào phút cuối, dù khán giả đã ngồi kín khán đài, khiến nhiều người bức xúc. Theo đó, đại diện ban tổ chức concert trực tiếp lên tiếng, xin lỗi trước hàng nghìn khán giả tại hiện trường.

Ban tổ chức Về đây bốn cánh chim trời thông báo hủy show khi khán giả đã gần lấp kín khán đài.

"Dù có bất kỳ lý do gì dẫn đến việc hoãn chương trình, lỗi đầu tiên thuộc về nhà sản xuất. Chúng tôi gửi lời xin lỗi chân thành nhất tới nhạc sĩ Trần Tiến, nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn và toàn thể anh chị em nghệ sĩ, quý đối tác đã cùng chúng tôi dành toàn bộ tâm huyết cho chương trình trong suốt gần 6 tháng qua. Trong những ngày sát diễn ra chương trình, hàng trăm con người làm việc ngày đêm tại hiện trường, hàng trăm nghệ sĩ, các cháu thiếu nhi tập luyện hăng say, hào hứng để chuẩn bị cho chương trình. Với tất cả sự tâm huyết đó, chắc chắn việc hoãn chương trình là điều không mong muốn, bởi vì việc hoãn show, đơn vị tổn hại đầu tiên chính là nhà sản xuất", bà Nguyễn Thị Thu Hà - đại diện nhà sản xuất - nói.

Chỉ trong ngày 28/12, ban tổ chức nhiều lần báo hoãn, rồi lại khẳng định tiếp tục tổ chức. Sau cùng, khi khán giả đã tới đông đủ, màn LED chưa chuẩn bị, ghế ngồi lộn xộn, nhà sản xuất mới ra sân khấu để thông báo hủy show. Với nhiều khán giả, vụ ồn ào của Về đây bốn cánh chim trời cho thấy nhà sản xuất kém chuyên nghiệp trong khâu vận hành chương trình.

Ca sĩ Hồng Nhung bức xúc khi bị hủy show theo cách "trên đời có một".

Liên quan đến vụ việc, ca sĩ Hồng Nhung - một trong những nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình - cho biết việc hoãn show bởi các lý do khác nhau không phải là điều mới mẻ, nhưng hoãn show kiểu này "trên đời mới có một".

"Tôi cũng không biết phải kết luận thế nào về sự việc này vì bản thân mình vẫn chưa tin vào sự thật, khi ở nơi đáng ra là văn hóa nhất, thì ứng xử của những người mang tiếng là tổ chức sự kiện văn hóa lại làm nên một câu chuyện không biết phải gọi là gì. Tôi thực sự cảm thấy vô cùng đau xót, và không thể ngờ rằng khán giả của một chương trình mang tính văn hóa cội nguồn của Việt Nam lại bị ứng xử như vậy", diva Hồng Nhung nói.

Về đây bốn cánh chim trời đánh dấu lần đầu tiên bốn nhạc sĩ lớn của Việt Nam là Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn và Trần Tiến được kết nối trong cùng một không gian nghệ thuật. Âm nhạc của họ đại diện cho các giai đoạn phát triển khác nhau của nhạc Việt, từ buổi bình minh của tân nhạc cho đến đời sống âm nhạc đương đại.