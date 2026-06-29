Vụ dàn cảnh cướp giật tại Khu du lịch Tân Huê Viên: 2 đối tượng ra đầu thú

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Cần Thơ thông tin đơn vị đã tiếp nhận 2 đối tượng ra đầu thú gồm Nguyễn Thị Hoa và Tô Văn Bé Mười.

Liên quan đến vụ dàn cảnh cướp giật dây chuyền xảy ra tại điểm tham quan Liên Hoa Bảo Tháp thuộc Công ty Tân Huê Viên (xã An Ninh, thành phố Cần Thơ) vào đầu tháng 3, ngày 28/6, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Cần Thơ thông tin đơn vị đã tiếp nhận 2 đối tượng ra đầu thú gồm Nguyễn Thị Hoa (SN 1961, trú tại phường Châu Đốc, tỉnh An Giang) và Tô Văn Bé Mười (SN 1970, trú tại xã Định Mỹ, tỉnh An Giang).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 đối tượng nêu trên về hành vi cướp giật tài sản để tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định.

Hai đối tượng Nguyễn Thị Hoa và Tô Văn Bé Mười tại cơ quan Công an. Ảnh: TTXVN phát.

Sau thời gian bị truy tìm, 2 đối tượng Nguyễn Thị Hoa và Tô Văn Bé Mười đã đến cơ quan Công an đầu thú. Hiện còn 5 đối tượng liên quan cùng đăng ký thường trú tỉnh An Giang đang bị Công an thành phố Cần Thơ truy tìm, gồm: Nguyễn Văn Nghĩa (30 tuổi, phường Rạch Giá), Sao Văn Đức (34 tuổi, phường Rạch Giá), Lê Minh Sơn (37 tuổi, phường Rạch Giá), Lê Minh Trâm (34 tuổi, phường Rạch Giá) và Nguyễn Thị Kim Phượng (54 tuổi, phường Long Xuyên).

Trước đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố 27 bị can trong đường dây dàn cảnh cướp giật tài sản này. Trong đó, có 3 người được tại ngoại do đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ.

Ngoài nghi phạm Huỳnh Thị Bích Thủy (44 tuổi, trú tại phường Châu Đốc, tỉnh An Giang) và chị ruột Huỳnh Thị Bích Thanh (49 tuổi) cầm đầu, trực tiếp điều hành và thực hiện cướp giật tài sản, các nghi phạm còn lại được phân công tham gia tạo tình huống chen lấn, xô đẩy, bao quanh người bị hại, để đồng bọn thực hiện hành vi giật, móc tài sản. Những người khác tham gia với vai trò tài xế xe, cảnh giới…

Trước đó, vào ngày 10/3, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip gần 30 giây, quay lại cảnh một nữ du khách bị một nhóm người dàn cảnh giật dây chuyền tại điểm tham quan thuộc khu vực Liên Hoa Bảo Tháp của Công ty Tân Huê Viên (xã An Ninh, thành phố Cần Thơ).

Trong clip, một nữ du khách mặc áo đỏ đang đứng trong khuôn viên khu Liên Hoa Bảo Tháp, thì bị một nhóm khoảng 20 người tiến lại gần. Nhóm này vây vòng tròn, thu hẹp khoảng cách và tạo nên cảnh chen lấn, đông đúc, cuốn nữ du khách vào giữa.

Trong khi nạn nhân đang tìm lối thoát ra khu vực đông đúc thì từ phía sau có 2 phụ nữ khác đứng áp sát, người đứng gần giơ tay lên trán, người còn lại đưa tay lên cổ người nữ áo đỏ và giật đứt sợi dây chuyền. Sự việc diễn ra trong khoảng 2 giây khi người phụ nữ chưa kịp phản ứng.

Dây chuyền đã được chuyền cho những người khác trong nhóm, ngay lập tức nhóm người này tản đi. Trong khi đó, nữ du khách thất thần vì mất tài sản và ngơ ngác không biết thủ phạm là ai. Công an xã An Ninh và Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Cần Thơ nhanh chóng vào cuộc xác minh và truy bắt hàng chục đối tượng.

Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng còn lại để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.