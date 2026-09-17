Vụ cả trăm người nhập viện sau ăn bánh mì: Phạt tiệm 100 triệu đồng

UBND tỉnh Gia Lai quyết định xử phạt vi phạm hành chính 100 triệu đồng đối với Hộ kinh doanh Bin Bin, địa chỉ 1041 Quang Trung, tổ 7, phường An Khê do vi phạm quy định về ATTP.

Các trường hợp ngộ độc sau ăn bánh mì của Hộ kinh doanh Bin Bin được điều trị tại các cơ sở y tế. Ảnh: TTXVN phát.

Liên quan đến vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), ngày 17/9, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 100 triệu đồng đối với Hộ kinh doanh Bin Bin, địa chỉ 1041 Quang Trung, tổ 7, phường An Khê, do vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm. Cơ sở này đồng thời bị đình chỉ toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh, cung cấp thực phẩm trong thời gian 4 tháng.

Theo quyết định, Hộ kinh doanh Bin Bin do ông Nguyễn Văn Khanh làm chủ bị xử phạt về 4 hành vi vi phạm. Trong đó, hành vi sản xuất, chế biến, cung cấp, bán thực phẩm gây ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe của từ 5 người trở lên nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự bị phạt 90 triệu đồng.

Ba hành vi còn lại gồm: Khu vực chứa đựng, kho bảo quản không đầy đủ giá, kệ, biển tên, nội quy, quy trình, chế độ vệ sinh; không có đủ dụng cụ bảo quản và sử dụng riêng đối với thực phẩm tươi sống, thực phẩm đã qua chế biến; chứa đựng thực phẩm trên thiết bị, dụng cụ, vật liệu không bảo đảm vệ sinh. Ba hành vi này bị phạt 10 triệu đồng.

Bên cạnh mức phạt tiền, Hộ kinh doanh Bin Bin bị đình chỉ toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh, cung cấp thực phẩm trong 4 tháng đối với hành vi gây ngộ độc thực phẩm.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cũng buộc cơ sở thu hồi, tiêu hủy thực phẩm theo quy định; đồng thời buộc Hộ kinh doanh Bin Bin chịu mọi chi phí cho việc xử lý ngộ độc thực phẩm, khám và điều trị người bị ngộ độc thực phẩm. Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là 30 ngày kể từ ngày nhận quyết định.

Hộ kinh doanh Bin Bin có trách nhiệm liên hệ với các cá nhân, tổ chức liên quan để thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả và chịu sự giám sát của Ủy ban Nhân dân phường An Khê.

Trước đó, tại phường An Khê xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến thực phẩm được bán tại Hộ kinh doanh Bin Bin. Theo thông tin của ngành Y tế Gia Lai, 254 người đã đến khám và điều trị sau khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm.

Kết quả điều tra, xét nghiệm của cơ quan chuyên môn xác định Salmonella spp là tác nhân gây ngộ độc. Kết quả này cùng với diễn biến vụ việc và các dấu hiệu lâm sàng là cơ sở để ngành chức năng xác định vụ việc là ngộ độc thực phẩm.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng cũng ghi nhận các vi phạm về điều kiện bảo quản, dụng cụ và thiết bị, vật liệu chứa đựng thực phẩm tại Hộ kinh doanh Bin Bin. Đây là những nội dung được thể hiện trong quyết định xử phạt của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai.

Quyết định xử phạt được ban hành trên cơ sở Biên bản vi phạm hành chính số 04/BB-VPHC lập ngày 9/9/2026, Tờ trình số 186/TTr-UBND ngày 10/9/2026 của UBND phường An Khê và đề nghị của Sở Tư pháp tại Công văn số 3198/STP-NV1 ngày 16/9/2026.