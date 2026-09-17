Bí quyết bổ sung vitamin D đúng cách để con phát triển tối ưu

Từ những tháng đầu đời, trẻ đã cần vitamin D để hỗ trợ hấp thu canxi và phát triển hệ xương. Cha mẹ cần bổ sung đúng cách, đúng liều.

Vitamin D là vitamin tan trong chất béo, tồn tại chủ yếu dưới hai dạng là vitamin D2 (ergocalciferol) và vitamin D3 (cholecalciferol). Trong đó, vitamin D3 được cơ thể hấp thu và sử dụng hiệu quả hơn so với vitamin D2. Đây là dưỡng chất cần thiết cho quá trình phát triển xương và chiều cao của trẻ. Vitamin D giúp cơ thể hấp thu canxi hiệu quả, từ đó hỗ trợ quá trình hình thành và duy trì hệ xương chắc khỏe.

Khi thiếu vitamin D, quá trình khoáng hóa xương bị ảnh hưởng, thậm chí canxi có thể bị huy động khỏi xương, làm tăng nguy cơ còi xương ở trẻ nhỏ.

Không chỉ liên quan hệ xương, vitamin D còn tham gia vào quá trình phát triển tế bào, chức năng thần kinh - cơ và hoạt động của hệ miễn dịch. Tình trạng thiếu vitamin D cũng được ghi nhận có mối liên quan với một số bệnh lý, trong đó có ung thư.

Theo các chuyên gia, thiếu vitamin D3 là tình trạng phổ biến ở trẻ sơ sinh trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Ngoài ra, trẻ bú mẹ hoàn toàn có nguy cơ thiếu vitamin D cao hơn so với trẻ sử dụng sữa công thức, bởi sữa mẹ không cung cấp đủ lượng vitamin D cần thiết để đáp ứng nhu cầu hàng ngày của trẻ.

Ngộ độc vitamin D ở trẻ hiếm gặp nhưng vẫn được ghi nhận hàng năm. Ảnh: Magnific.

Do đó, các chuyên gia y tế khuyến cáo cần quan tâm đến việc bổ sung vitamin D cho trẻ trong giai đoạn sơ sinh, đặc biệt khi trẻ có nguy cơ thiếu hụt.

TS.BS Thái Thiên Nam, Phó Trưởng khoa Thận và Lọc máu, Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết theo khuyến cáo của Hiệp hội Nội tiết, liều tối đa vitamin D được phân theo từng nhóm tuổi.

Cụ thể, trẻ dưới 6 tháng tuổi có liều tối đa 1.000 IU/ngày; trẻ 12 tháng tuổi là 1.500 IU/ngày; trẻ từ 1 đến 3 tuổi là 2.500 IU/ngày; trẻ 4-8 tuổi là 3.000 IU/ngày và trẻ từ 9 tuổi trở lên là 4.000 IU/ngày.

Tuy nhiên, bác sĩ lưu ý liều gây ngộ độc vitamin D có thể cao hoặc thấp hơn các mức trên, tùy thuộc thể trạng của từng trẻ. Vì vậy, việc tự ý bổ sung vitamin D hoặc sử dụng các sản phẩm bổ sung với liều cao mà không có hướng dẫn của nhân viên y tế có thể tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ.

Để hạn chế nguy cơ dùng thuốc, vitamin sai cách hoặc quá liều, bác sĩ Nam khuyến cáo cha mẹ và người chăm sóc trẻ cần lưu ý:

Không tự ý mua thực phẩm chức năng, vitamin hoặc thuốc cho trẻ sử dụng khi chưa có chỉ định hay tư vấn của bác sĩ. Khi trẻ cần dùng thuốc, cần tuân thủ đơn thuốc và hướng dẫn của bác sĩ; không lấy thuốc của người lớn hoặc trẻ khác cho trẻ sử dụng.

Thuốc và vitamin cần được bảo quản xa tầm tay trẻ nhỏ, tốt nhất để trong tủ riêng có khóa.

Bảo quản thuốc, vitamin ở nơi khô ráo, trong hộp hoặc lọ kín, có nhãn mác, hướng dẫn sử dụng và hạn dùng rõ ràng.

Thường xuyên kiểm tra, vệ sinh tủ thuốc gia đình; không tiếp tục sử dụng thuốc đã hỏng hoặc quá hạn.

Khi uống thuốc, người lớn không nên để trẻ nhìn thấy nhằm tránh trẻ bắt chước và tự ý sử dụng.

Cha mẹ, người chăm sóc cần nắm rõ công dụng, liều lượng và đối tượng sử dụng của từng loại thuốc, vitamin. Việc sử dụng cần đúng chỉ định, hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa để tránh nhầm lẫn, ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ.