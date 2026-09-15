Hàng chục người nhập viện sau khi ăn ở tiệm bánh mì mới khai trương

Sáng 15/9, UBND xã Cam Lộ (Quảng Trị) cho biết đang phối hợp cơ quan chức năng làm rõ vụ hàng chục người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, tính đến 9 giờ sáng cùng ngày, đã có 42 trường hợp có biểu hiện nghi ngờ ngộ độc thực phẩm, đặc biệt có 26 người đang được điều trị, theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Lộ và 16 người đang được theo dõi tại nhà.

Riêng trong số này có 8 học sinh. Các trường hợp trên xuất hiện một số triệu chứng liên quan đến đường tiêu hóa như: Đau bụng, buồn nôn, nôn, sốt, đi ngoài và có dấu hiệu mất nước sau khi sử dụng thực phẩm tại cùng một cơ sở kinh doanh bánh mì.

Trước tình trạng trên, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Lộ đã huy động nhân lực tại các khoa, phòng để thăm khám, phân loại và điều trị; đồng thời, theo dõi sát diễn biến sức khỏe, chủ động xử trí nếu có trường hợp diễn biến nặng.

Theo UBND xã Cam Lộ, ngay sau khi tiếp nhận được thông tin, địa phương đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn kiểm tra cơ sở kinh doanh bánh mì, đồng thời lấy mẫu thực phẩm để phục vụ công tác xác minh. Cơ sở này hiện đã bị tạm đình chỉ kinh doanh trong thời gian cơ quan chức năng làm rõ vụ việc.

Địa phương cũng đã phối hợp với ngành Y tế theo dõi sức khỏe những người liên quan, chỉ đạo các thôn rà soát, vận động những người đã ăn bánh mì tại tiệm bánh mì trên, kể cả người chưa có triệu chứng bất thường, đến cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe.