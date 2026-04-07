Vụ án ở Viện Pháp y tâm thần: Khởi tố 43 bị can từ lãnh đạo đến bảo vệ

Liên quan đến vụ án tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, đến nay, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố tổng số 66 bị can, trong đó có 43 bị can là lãnh đạo, cán bộ và nhân viên bảo vệ Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Ngày 6/4, Công an TP Hà Nội thông tin về vụ án: Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Làm sai lệch hồ sơ vụ án, Đánh bạc phát hiện ngày 7/6/2025 tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương và một số đơn vị địa phương.

Đến nay, cơ quan điều tra khởi tố tổng số 66 bị can (khởi tố thêm 26 bị can) về các tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Làm sai lệch hồ sơ vụ án, Đánh bạc.

Các đối tượng bị khởi tố trong vụ án.

Trong đó, tại Viện pháp y tâm thần Trung ương 43 bị can (lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Viện 4 bị can; Lãnh đạo cấp phòng và tương đương 6 bị can; cán bộ, điều dưỡng 29 bị can; bảo vệ 4 bị can); Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa 2 bị can (1 lãnh đạo phòng; 1 cán bộ giám định viên); Trung tâm giám định pháp y tâm thần miền núi phía Bắc 3 bị can (cả 3 đều là giám định viên và là lãnh đạo trung tâm); 4 bị can là cán bộ cơ quan tư pháp (Công an, VKSND); 1 bị can lãnh đạo khoa Bệnh viện tâm thần Hà Nội; đối tượng chữa bệnh bắt buộc tâm thần: 4 bị can; đối tượng tự do 9 bị can.

Thu giữ 10 tỷ đồng cùng nhiều bất động sản

Quá trình điều tra, thu hồi tài sản được thực hiện triệt để với hơn 10 tỷ đồng tiền mặt, gần 60.000 USD cùng nhiều bất động sản và phương tiện giá trị. Đồng thời, cơ quan điều tra đang tiếp tục rà soát gần 1.300 hồ sơ giám định tâm thần có dấu hiệu nghi vấn trên toàn quốc (tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương, Trung tâm miền núi phía Bắc và Trung ương Biên Hòa).

Kết quả bước đầu đã chứng minh làm rõ có rất nhiều trường hợp kết luận giám định sai lệch không khách quan, giúp đưa các đối tượng phạm tội thực sự về đúng vị trí để xử lý theo pháp luật.

Đáng chú ý, có một số bị can trong quá trình chữa bệnh bắt buộc tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Điển hình như, Bùi Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thị Hồng Vân tiếp tục mua bán trái phép chất ma túy với số lượng hàng chục kg ma túy khi đang chữa bệnh bắt buộc tại Viện pháp y tâm thần Trung ương.

Bị can trong vụ án.

Theo Công an TP Hà Nội, lợi dụng chính sách miễn, giảm trách nhiệm hình sự đối với những người có bệnh tâm thần, các đối tượng vi phạm pháp luật đã móc nối với một số đối tượng là lãnh đạo, bác sĩ công tác tại Viện pháp y tâm thần Trung ương, Trung tâm giám định pháp y tâm thần Khu vực miền núi phía Bắc để làm Kết luận giám định pháp y bị tâm thần sai sự thật để không bị xử lý hình sự và không phải thi hành án. Các đối tượng đã có sự bàn bạc, thống nhất với nhau cùng thực hiện hành vi để phạm tội.

Đây là vụ án tổng hợp có nhiều hành vi phạm tội với nhiều chủ thể vi phạm thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó nổi lên nhất là tội phạm tham nhũng, chức vụ liên quan lĩnh vực quản lý, giám định tâm thần và chữa bệnh tâm thần bắt buộc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp.

"Hành vi vi phạm pháp luật, buông lỏng quản lý của các công chức, lãnh đạo tại Viện pháp y tâm thần Trung ương, Trung tâm pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc trong công tác khám chữa bệnh tâm thần là một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc các đối tượng lợi dụng để làm giả hồ sơ bệnh án tâm thần, làm sai lệch kết luận giám định tâm thần cho các bị can, bị cáo, bị án với quy mô, tính chất đặc biệt nghiêm trọng đã gây ra hậu quả làm suy giảm hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực giám định pháp y tâm thần, ảnh hưởng trực tiếp đến trật tự nhà nước trong công tác quản lý, khám và chữa bệnh tâm thần và công tác điều trị tâm thần bắt buộc, gây bức xúc trong dư luận xã hội; tác động tiêu cực đến niềm tin của người dân đối với các cơ quan tư pháp trực tiếp liên quan đến công tác đấu tranh phòng chống tội phạm", Công an TP Hà Nội cho biết.

Trong thời gian tới, với tinh thần thượng tôn pháp luật và kiên quyết xử lý tội phạm với phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", Công an TP Hà Nội sẽ tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để kịp thời xử lý triệt các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật và quyết tâm đưa các đối tượng "tâm thần giả" có hành vi phạm tội đã được kết luận giám định pháp y tâm thần không đúng thực trạng bệnh, không khách quan để trở lại hiện trạng ban đầu và buộc các đối tượng phải chịu trách nhiệm và xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Công an TP Hà Nội đề nghị các đơn vị tự tổ chức rà soát lại các vụ án, vụ việc có đối tượng được đưa đi giám định pháp y tâm thần tại Viện pháp y tâm thần Trung ương và các cơ sở giám định pháp y tâm thần trong toàn quốc từ năm 2020 đến nay nếu có nghi vấn và phối hợp với Công an TP Hà Nội để điều tra làm rõ, đồng thời kêu gọi các đối tượng có hành vi phạm tội liên quan chủ động đầu thú khai báo để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.