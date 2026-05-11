VPBank ưu đãi 40% giá BIB cho runner tham gia giải chạy ở TP.HCM

Ghi danh lễ hội thể thao - âm nhạc tại TP.HCM với 270.000 đồng

Cộng đồng runner trong nước đang háo hức sau khi Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) phối hợp Công ty Cổ phần Truyền thông Nexus (Nexus Sport Events) công bố giải VPBank Ho Chi Minh City Music Half Marathon 2026. Diễn ra từ 31/7 đến 2/8 tại TP.HCM, với tinh thần “The City Rhythm”, giải chạy hứa hẹn mang đến trải nghiệm đậm nhịp sống sôi động của TP.HCM.

Giải chạy VPBank Ho Chi Minh City Music Half Marathon 2026 được tổ chức vào 2/8.

Hiện tại, vận động viên có thể ghi danh giải chạy với mức giá “Early Bird” (28/4-28/5) - từ 450.000 đồng cho BIB 5 km, 550.000 đồng cho cự ly 10 km và 750.000 đồng cho 21 km. Theo nhiều chân chạy phong trào, VPBank Ho Chi Minh City Music Half Marathon 2026 có giá BIB “hời”, bởi “truyền thống” giải chạy do VPBank tổ chức thường có giá trị vật chất (race kit) và tinh thần (các hoạt động giải trí đỉnh cao).

Giá BIB tại VPBank Ho Chi Minh City Music Half Marathon 2026.

Đặc biệt, giải chạy thiết kế nhiều đặc quyền với ưu đãi dành riêng cho khách hàng VPBank, giúp tối ưu chi phí khi tham gia sự kiện thể thao - giải trí đẳng cấp. Cụ thể, khách hàng thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ quốc tế VPBank (bao gồm thẻ chính, thẻ phụ và thẻ ảo) được giảm 30% giá BIB khi đăng ký trên cổng chính thức.

Không chỉ vậy, phân khúc khách hàng ưu tiên được hưởng mức ưu đãi cao hơn: Khách hàng VPBank Prime nhận ưu đãi 35% giá BIB, trong khi khách hàng VPBank Private và VPBank Diamond được hưởng mức ưu đãi lên đến 40% giá BIB khi mua vé theo hướng dẫn trên ứng dụng VPBank NEO. Nếu mua ở thời điểm hiện tại, người dùng VPBank chỉ thanh toán 270.000 đồng - 330.000 đồng - 450.000 đồng để tham gia các cự ly tại giải chạy tâm điểm hè này.

Chương trình áp dụng cho số lượng giới hạn 1.000 BIB, từ thời điểm mở đăng ký đến khi hết suất hoặc kết thúc chương trình, tạo lợi thế cho khách hàng VPBank khi tham gia sự kiện thể thao - giải trí đáng mong đợi của năm.

Giải chạy với ba cự ly 5 km, 10 km và 21 km, đưa các runner khám phá vẻ đẹp của TP.HCM.

Ngày hội đúng nghĩa của 10.000 runner

Giải chạy khởi tranh vào 2/8 với ba cự ly 21 km, 10 km và 5 km, phù hợp cho cả vận động viên chuyên nghiệp lẫn người chạy phong trào. Cung đường chạy sẽ đưa vận động viên băng qua các tuyến phố trung tâm trước khi về đích tại công viên sáng tạo - nơi hội tụ hoạt động trải nghiệm và lễ hội.

Hướng đến mục tiêu đạt chuẩn World Athletics Label vào năm 2027, VPBank Ho Chi Minh City Music Half Marathon được đầu tư bài bản theo tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời giữ trọn bản sắc riêng với concept “music run” độc đáo. Sự kiện không chỉ là giải chạy, mà còn là “bản giao hưởng” của tốc độ, cảm xúc và âm nhạc, góp phần định vị TP.HCM như điểm đến thể thao - giải trí năng động trong khu vực.

Bên cạnh đường chạy, toàn bộ hành trình trải nghiệm được thiết kế như lễ hội đa tầng với Expo Day, Festival Zone, Music Booth và đặc biệt là đêm nhạc VPBank Prime’s Night. Các trạm âm nhạc dọc đường chạy cùng sân khấu quy mô lớn và dàn nghệ sĩ trẻ trung sẽ mang đến nguồn năng lượng cho hơn 10.000 vận động viên.

Đêm nhạc VPBank Prime’s Night với sự góp mặt của nghệ sĩ hàng đầu hứa hẹn thổi bùng năng lượng, tiếp lửa tinh thần cho vận động viên trước thềm ngày chạy chính thức 1/8.

Điểm nhấn ấn tượng của chuỗi hoạt động chính là đại tiệc âm nhạc diễn ra tối 1/8 - ngay trước ngày thi đấu chính thức. Được đầu tư công phu về âm thanh, ánh sáng và trải nghiệm thị giác, đêm nhạc hứa hẹn trở thành điểm nhấn bùng nổ, lan tỏa tinh thần sống tích cực, tiếp thêm năng lượng và cảm hứng cho cộng đồng runner trước giờ xuất phát.

