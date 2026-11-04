VPBank rút ngắn khoảng cách giữa khán giả Việt và huyền thoại quốc tế

Những trải nghiệm từng khiến nhiều fan Việt phải tìm đến thị trường quốc tế đang dần trở nên gần gũi khi có sự góp mặt của VPBank.

Mua vé sớm, trải nghiệm soundcheck, nhận ưu đãi khi mua merchandise của thần tượng hay tận hưởng sự kết hợp giữa world tour và official pop-up store là điều fan Việt đang được tận hưởng ngay tại “sân nhà”.

Fan Việt ngày càng được gần thần tượng hơn

Hơn 2 thập kỷ phát triển của làn sóng Hallyu tại Đông Nam Á, fan Việt từng không ít lần đứng ngoài cuộc chơi khi world tour của nghệ sĩ lựa chọn điểm đến quen thuộc như Thái Lan, Singapore hay Malaysia. Để trực tiếp gặp thần tượng, người hâm mộ không chỉ cần săn vé mà còn phải tính thêm nhiều khoản chi phí cho vé máy bay, lưu trú, ăn uống và di chuyển tại nước ngoài.

World tour BigBang tại Hà Nội sold out toàn bộ 2 đêm diễn.

Tuy nhiên, những năm gần đây, Việt Nam ngày càng thu hút tour diễn quốc tế, mở ra cơ hội để khán giả trong nước thưởng thức sân khấu quy mô lớn ngay tại quê nhà. Sự thay đổi cũng mở ra cách tiếp cận mới cho thương hiệu. Thay vì chỉ xuất hiện trên sân khấu với tư cách nhà tài trợ, doanh nghiệp có thể trực tiếp góp phần làm phong phú trải nghiệm của khán giả thông qua sản phẩm, dịch vụ của mình.

Sự xuất hiện của G-Dragon tại Việt Nam năm 2025 đã tạo nên làn sóng phấn khích trong cộng đồng người hâm mộ K-pop.

Ví dụ đáng chú ý là VPBank khi liên tiếp đồng hành cùng G-Dragon tại VPBank K-Star Spark, G-Dragon World Tour, tổ chức fanmeeting của T1 tại Việt Nam và gần đây nhất là BigBang 2026-2027 World Tour tại Hà Nội với vai trò đồng tổ chức và nhà tài trợ chính.

Tại VPBank K-Star Spark 2025, chủ thẻ VPBank được ưu tiên mua vé sớm và hưởng ưu đãi giảm 20% giá vé. Đặc quyền này tiếp tục được duy trì tại G-Dragon World Tour và T1 fanmeeting, giúp chủ thẻ có lợi thế trong cuộc đua săn vé. Đến BigBang 2026-2027 World Tour, bên cạnh cơ hội mua vé trước công chúng 3 ngày, chủ thẻ VPBank còn được hưởng ưu đãi lên đến 200.000 đồng khi mua sắm tại official merchandise pop-up store của nhóm.

Chủ thẻ được mua vé BigBang WorldTour sớm hơn 3 ngày so với đại chúng.

Với VPBank, đó còn là cách tạo nên sức hấp dẫn riêng cho sản phẩm thẻ, khi giá trị tài chính thiết thực được cộng hưởng với những trải nghiệm giàu cảm xúc, đôi khi khó có thể mua được chỉ bằng tiền.

VPShow: Từ trải nghiệm giải trí đến đặc quyền dài hạn

Không dừng lại ở ưu đãi trong khuôn khổ từng concert, VPBank đang từng bước xây dựng hành trình trải nghiệm dài hạn thông qua VPShow - hệ sinh thái văn hóa, giải trí hướng đến việc đưa sự kiện nghệ thuật đẳng cấp quốc tế đến gần hơn với khán giả Việt. Trong hệ sinh thái ấy, chiếc thẻ VPBank được dành vị trí đặc biệt, như tấm “kim bài” mở ra đặc quyền ưu tiên cho người hâm mộ.

Lần đầu tiên merchandise pop-up store có mặt tại Việt Nam.

Chia sẻ về định hướng này, bà Nguyễn Thùy Dương, Giám đốc Khối Truyền thông và Tiếp thị VPBank, cho biết sau BigBang World Tour, VPBank và VPShow tiếp tục hướng tới sự kiện văn hóa, giải trí quốc tế có quy mô và sức ảnh hưởng tương xứng.

“Chúng tôi định vị thẻ VPBank như tấm thẻ thành viên của hệ sinh thái VPShow, mang đến cho chủ thẻ đặc quyền ưu tiên, từ cơ hội mua vé sớm đến các trải nghiệm như soundcheck, meet & greet, send-off hay hoạt động tương tác riêng cùng thần tượng. Thẻ VPBank sẽ không chỉ mang lại tiện ích tài chính mà còn trở thành cầu nối đưa khách hàng đến gần hơn với đam mê của mình”, bà Dương chia sẻ.

Đại diện VPBank cũng khẳng định đặc quyền dành cho chủ thẻ không chỉ giới hạn ở các concert hay fan meeting K-culture đình đám, mà mở rộng sang nhiều lĩnh vực, từ triển lãm nghệ thuật, hòa nhạc hàn lâm, workshop độc quyền đến thể thao, wellness và cả sự kiện quốc tế tầm cỡ.

Chiếc thẻ VPBank, từ tấm vé ưu tiên tới sự kiện đình đám, đang dần trở thành bạn đồng hành trong hành trình tận hưởng trải nghiệm phong cách sống ngày càng phong phú của khách hàng.

Gần 90.000 khán giả tham gia 2 đêm diễn BigBang WorldTour tại Việt Nam.

Những gì VPBank và VPShow đã mang đến đủ để người hâm mộ háo hức chờ đợi. Với những ai không muốn bỏ lỡ cuộc hẹn cùng thần tượng, một chiếc thẻ VPBank là thứ đáng để giữ sẵn trong ví bởi có thể nó sẽ giúp bạn đến gần hơn với thần tượng.

Bên cạnh cơ hội tận hưởng trải nghiệm đặc biệt, chủ thẻ VPBank vẫn được hưởng tiện ích và ưu đãi tài chính thiết thực trong đời sống hàng ngày. Tùy từng dòng thẻ và điều kiện áp dụng, khách hàng có thể tận hưởng ưu đãi hoàn tiền lên đến 15% với VPBank StepUp Mastercard, VPBank Lady Mastercard; hoàn đến 12% bằng Shopee Xu với VPBank S Rewards Mastercard tích dặm bay cùng thẻ VPBank Visa Travel Miles hay đặc quyền phòng chờ thương gia tại hơn 1.300 sân bay toàn cầu với VPBank Private Visa Infinite Privilege. Cùng với đó là tiện ích thanh toán, quản lý chi tiêu và giải pháp tài chính đáp ứng nhu cầu đa dạng của mỗi người.