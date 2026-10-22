Bước đi tiên phong của VPBank

Biến một flagship ngân hàng cao cấp thành Official Pop-up Store của BIGBANG, VPBank đã tạo nên cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa thế giới tài chính và văn hóa thần tượng.

Đằng sau những hàng người dài cả cây số tại chi nhánh flagship Hà Nội của VPBank không chỉ là sức hút của nhóm nhạc huyền thoại Hàn Quốc, mà còn là một tư duy làm thương hiệu táo bạo: Phá vỡ những khuôn mẫu quen thuộc để tạo nên sự khác biệt.

Quyết định khiến cả đối tác Hàn Quốc bất ngờ

Nếu có một địa điểm ít ai nghĩ đến khi tổ chức pop-up store của nhóm nhạc Kpop hàng đầu thế giới, đó hẳn là một chi nhánh ngân hàng.

VPBank lựa chọn chi nhánh flagship Hà Nội làm điểm Official Pop-up Store của BIGBANG.

Những cửa hàng bán vật phẩm chính thức của nghệ sĩ thường xuất hiện tại các trung tâm thương mại sầm uất, khu phố mua sắm thời thượng hoặc không gian giải trí được thiết kế riêng, nơi âm nhạc, thời trang, văn hóa thần tượng và hoạt động mua sắm dễ dàng hòa vào nhau. Song, khi đưa Official Pop-up Store của BIGBANG về Việt Nam, VPBank lại chọn flagship VPBank (89 Láng Hạ, Hà Nội). Đó là một lựa chọn táo bạo đến mức ngay cả đối tác Hàn Quốc ban đầu cũng không khỏi bất ngờ và có đôi chút hoài nghi. Tuy nhiên, những gì diễn ra sau đó đã khiến họ hoàn toàn bị thuyết phục.

Không gian pop-up store tại flagship VPBank được thiết kế tỉ mỉ, tinh tế.

VPBank đã “biến hình” flagship tại 89 Láng Hạ một cách ngoạn mục. Toàn bộ mặt tiền và không gian bên trong được thiết kế lại đầy tinh tế, mang đậm dấu ấn BIGBANG nhưng vẫn giữ trọn tinh thần sang trọng, cao cấp của flagship.

Tại đây không chỉ có 70 mặt hàng vật phẩm độc quyền được bày bán, mà “kim chủ” còn chiều lòng fan bằng loạt trải nghiệm thú vị, từ màn hình LED phát các bản hit của BIGBANG đến chiếc Bang Bong khổng lồ cao 4 m để người hâm mộ check-in. Official Pop-up Store tại flagship VPBank nhanh chóng trở thành tọa độ được săn đón tại Hà Nội thời gian này, thu hút hàng nghìn người hâm mộ xếp hàng từ đêm hôm trước, kéo dài cả cây số mỗi ngày.

Hàng nghìn người trẻ chủ động tìm đến một chi nhánh ngân hàng, không phải để mở tài khoản, gửi tiết kiệm hay thực hiện giao dịch tài chính, mà tham gia một trải nghiệm văn hóa.

Thực tế, nếu đặt Official Pop-up Store tại một trung tâm thương mại, hàng nghìn người vẫn sẽ xuất hiện bởi sức hút của BIGBANG là rất lớn. Song, điểm thú vị là VPBank đã đưa sức hút đó về chính không gian thương hiệu của mình. Thay vì tìm cách xuất hiện tại những nơi công chúng đang tập trung, VPBank tạo ra một lý do đủ hấp dẫn để công chúng chủ động tìm đến ngân hàng. Đó là sự đảo chiều đáng chú ý trong tư duy làm thương hiệu.

Khi flagship không chỉ là một phòng giao dịch

Trong ngành ngân hàng, flagship thường được xem là không gian tiêu biểu cho đẳng cấp và vị thế thương hiệu. Từ kiến trúc, nội thất, công nghệ đến chất lượng phục vụ, mọi chi tiết đều được đầu tư để cụ thể hóa những giá trị thương hiệu thành trải nghiệm thực tế.

Thế nhưng, VPBank dường như muốn đẩy khái niệm ấy đi xa hơn. Nếu trước đây, một flagship chủ yếu được thiết kế để khách hàng đến và trải nghiệm dịch vụ tài chính, thì tại 89 Láng Hạ, không gian ấy đã được VPBank mở rộng thành một điểm hẹn văn hóa đại chúng, tạo nên sự giao thoa đầy chủ ý giữa hai thế giới.

Chi nhánh không chỉ là nơi cung cấp dịch vụ, mà còn có thể trở thành một điểm đến.

Sự sang trọng, chỉn chu của flagship mang đến một diện mạo cao cấp cho Official Pop-up Store. Ngược lại, sức sống của văn hóa Kpop thổi vào không gian ngân hàng nguồn năng lượng trẻ trung, sáng tạo và khác biệt.

Sự kết hợp này đã phá vỡ những quy chuẩn tưởng như bất biến, cho thấy một thương hiệu khô khan như ngân hàng hoàn toàn có thể trẻ trung, cởi mở, bắt nhịp với văn hóa đương đại mà không đánh mất bản sắc.

70 mặt hàng vật phẩm BIGBANG được bày bán tại flagship VPBank.

Nhìn rộng hơn, đây còn là một hướng tiếp cận đáng chú ý đối với tương lai của các điểm giao dịch vật lý. Khi ngân hàng số ngày càng phát triển, phần lớn giao dịch thường nhật có thể được thực hiện trên điện thoại, vai trò của chi nhánh truyền thống cũng đứng trước yêu cầu thay đổi. Nếu khách hàng không còn nhất thiết phải đến ngân hàng để chuyển tiền, thanh toán hay thực hiện nhiều dịch vụ cơ bản, điều gì sẽ khiến họ muốn bước vào một không gian ngân hàng? Official Pop-up Store của BIGBANG tại Hà Nội chính là một câu trả lời đầy bất ngờ và thú vị từ VPBank.

Flagship của ngân hàng này có khả năng thay đổi diện mạo linh hoạt để thích ứng với nhiều hoạt động. Hôm nay là Official Pop-up Store của BIGBANG, ngày mai có thể là một triển lãm nghệ thuật, sự kiện sáng tạo hay trải nghiệm văn hóa đặc biệt. Khi đó, giá trị của flagship không còn chỉ được đo bằng quy mô, chất lượng cơ sở vật chất hay số lượng giao dịch, mà còn ở khả năng tạo sức hút và tầm ảnh hưởng của thương hiệu trong cộng đồng. Đó cũng chính là sự mở rộng đáng kể về vai trò của một điểm chạm thương hiệu.

Bang Bong cao 4 m tại flagship VPBank cũng trở thành điểm check-in hot của người hâm mộ.

Từ VPBank K-Star Spark, G-DRAGON World Tour, T1 Fan Meeting đến BIGBANG World Tour và Official Pop-up Store, VPBank đang cho thấy một chiến lược thương hiệu nhất quán: Không chỉ đồng hành những sự kiện đình đám, mà còn chủ động kiến tạo hành trình trải nghiệm trọn vẹn cho khách hàng. Đó là những đặc quyền hiếm có ngay cả với cộng đồng fan quốc tế, từ cơ hội tham gia soundcheck, send-off, meet & greet để gặp thần tượng ở khoảng cách gần nhất, dịch vụ xe buýt đưa đón miễn phí đến những tấm poster mang “chữ ký tươi” của nghệ sĩ. Những trải nghiệm ấy đã trở thành giá trị khác biệt VPBank dành riêng cho khách hàng, nối dài sức hút của mỗi sự kiện bằng những dấu ấn đáng nhớ trước, trong và sau chương trình.

BIGBANG Official Pop-up Store tại 89 Láng Hạ một lần nữa cho thấy tham vọng của VPBank trong việc chinh phục những thế hệ khách hàng mới, đồng thời định hình một bản sắc thương hiệu khác biệt: Vững mạnh về tài chính, táo bạo trong tư duy và tiên phong trong sáng tạo, từ đó kiến tạo lợi thế cạnh tranh bền vững.