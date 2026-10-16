VPBank đưa loạt phụ kiện chính hãng của world tour Big Bang đến Hà Nội

Từ ngày 17/10, chuỗi cửa hàng official pop-up của “Big Bang 2026-2027 World Tour < XX : Cosmos >” chính thức mở cửa tại Hà Nội.

Gần 70 dòng merchandise dành cho thị trường Việt Nam, từ lightstick kỷ niệm 20 năm đến t-shirt phiên bản Hanoi Edition, đều nằm trong danh mục được hàng nghìn V.I.P (tên gọi fan của Big Bang) chờ đợi.

VPBank đưa merchandise của world tour đến Hà Nội

Trong thời gian 17-25/10, cửa hàng official pop-up sẽ đưa merchandise chính hãng của tour diễn đến người hâm mộ Việt Nam ngay trước 2 đêm diễn tại sân vận động Mỹ Đình.

Cụ thể, gần 70 loại merchandise được đưa về, với danh mục đa dạng không chỉ về chuyến lưu diễn mà còn giúp gợi nhớ những kỷ niệm về Big Bang. Quy mô này khiến Hà Nội trở thành một trong những điểm dừng chân có danh mục merchandise phong phú nhất trong hành trình world tour lần này. Danh sách sản phẩm đủ rộng để đáp ứng nhiều nhu cầu - từ vật phẩm sử dụng ngay trong đêm diễn đến món đồ mang tính sưu tầm, lưu giữ dấu ấn riêng của chặng Việt Nam.

Chuỗi cửa hàng official pop-up của Big Bang 2026-2027 World Tour < XX : Cosmos > chính thức mở cửa tại Hà Nội từ ngày 17/10.

Merchandise được bán tại 2 cửa hàng chính thức ở VPBank Flagship (89 Láng Hạ) - hoạt động vào 17-25/10 và The Garden Shopping Mall (đường Mễ Trì) - mở cửa vào 17-23/10. Merchandise tiếp tục được bán trong hai ngày 24 và 25/10 tại sân vận động Mỹ Đình, cùng thời gian check-in vào sân. Vì thế, các V.I.P có thể lựa chọn mua từ trước concert hoặc ngay trong ngày diễn. Tại sự kiện, ban tổ chức cũng sắp xếp làn riêng dành cho một số hạng vé VIP và Ultimate khi mua merchandise.

Với chuỗi cửa hàng official pop-up, người hâm mộ Kpop tại Việt Nam có cơ hội mua sắm sản phẩm chính thức của nghệ sĩ ngay trong nước, với trải nghiệm mua sắm tiện lợi và an toàn hơn.

Việc VPBank đưa official pop-up về Hà Nội khiến hành trình chuẩn bị cho concert của V.I.P trở nên trọn vẹn hơn và gần với cách các world tour lớn được tổ chức tại nhiều thị trường quốc tế.

Những món đồ fan Big Bang sẽ muốn giữ mãi

Chiếc lightstick phiên bản kỷ niệm 20 năm debut của Big Bang là một trong những sản phẩm được săn tìm nhiều nhất. Chiếc lightstick hình vương miện trở thành biểu tượng gắn với Big Bang qua nhiều thế hệ fan, xuất hiện trong những “yellow ocean” (biển vàng) phủ kín khán đài tại các concert của nhóm. Phiên bản kỷ niệm 20 năm xuất hiện đúng vào thời điểm Big Bang bước qua cột mốc 2 thập kỷ hoạt động, khiến giá trị của món đồ vượt xa công năng sử dụng trong đêm diễn và trở thành kỷ niệm đáng nhớ của V.I.P Việt Nam.

Bên cạnh lightstick, các sản phẩm như keyring phiên bản 20 năm, plush keyring (móc khóa nhồi bông), bộ sưu tập sticker, bộ keycap (nắp phím) hay khăn bandana cũng mang sức hút riêng với nhóm fan thích sưu tầm. Mỗi món đồ gắn với một thành phố và thời điểm cụ thể, một giai đoạn đặc biệt trong hành trình hoạt động của Big Bang. Với nhiều V.I.P, sở hữu merchandise trong dịp này giống như giữ lại “mảnh ký ức” hữu hình về tour diễn vòng quanh thế giới của nhóm sau 9 năm và cũng đúng năm kỷ niệm 20 năm ra mắt.

Sản phẩm đặc biệt nhất là áo thun Hanoi Edition. Địa danh Hà Nội xuất hiện trực tiếp trên áo thun khiến sản phẩm trở thành dấu mốc riêng của chặng Việt Nam, gắn với hai đêm 24 và 25/10 tại Mỹ Đình. Với những người chờ Big Bang suốt nhiều năm, đây dễ trở thành một trong những món đồ đáng giữ nhất sau concert.

Danh mục gần 70 loại sản phẩm cũng mở ra nhiều lựa chọn cho từng nhóm fan. Người chuẩn bị cho đêm diễn có thể ưu tiên lightstick, hand strap (dây đeo tay) hay khăn bandana. Người thích sưu tầm có thể chọn keyring, sticker, plush hoặc keycap. Những ai muốn món đồ gắn trực tiếp với chặng Việt Nam sẽ bị thu hút bởi áo thun phiên bản Hanoi Edition. Sự đa dạng này giúp chuỗi cửa hàng official pop-up mang đúng tinh thần của điểm dừng chân world tour - nơi mỗi fan có thể tìm cho mình món đồ phù hợp với cách họ muốn ghi nhớ sự kiện.

Ngày 24 và 25/10, Big Bang chính thức bước lên sân khấu Mỹ Đình. Song, với nhiều V.I.P Việt Nam, Big Bang 2026-2027 World Tour < XX : Cosmos > sẽ bắt đầu từ 17/10, khi chuỗi cửa hàng official pop-up mở cửa và những món merchandise đầu tiên của tour được trao tận tay người hâm mộ. Chuyến lưu diễn đánh dấu 20 năm sẽ đến và đi qua Hà Nội, nhưng những chiếc lightstick, keyring hay áo Hanoi Edition sẽ ở lại lâu hơn như dấu mốc của cuộc hẹn mà fan chờ suốt nhiều năm.