Thẻ VPBank mở lối đặc quyền cho fan K-pop Việt ở concert

Cùng với sự xuất hiện của nhiều concert quốc tế, thẻ VPBank mở rộng vai trò từ thanh toán sang hỗ trợ fan săn vé và trải nghiệm thần tượng.

Từ đặc quyền mua vé sớm, ưu đãi giá vé đến những trải nghiệm có thể đưa fan đến gần thần tượng hơn, chiếc thẻ ngân hàng ngày càng có “đất diễn” trong cuộc chơi K-pop. Với chuỗi concert đình đám liên tiếp xuất hiện tại Việt Nam, VPBank đang biến chiếc thẻ của mình thành món đồ đáng giữ trong ví của hội mê đu idol.

Từ công cụ thanh toán đến lối vào của những đặc quyền

Từ ly cà phê mỗi sáng, những lần mua sắm đến việc đặt vé máy bay cho một chuyến đi, chiếc thẻ ngân hàng trở thành công cụ thanh toán quen thuộc trong nhịp sống hàng ngày. Nhưng với fan K-pop Việt Nam, chiếc thẻ hiện nay còn có thể là lối vào của đặc quyền tiến gần hơn đến thần tượng.

Giá trị của đặc quyền ấy càng trở nên quan trọng hơn khi các ngôi sao K-pop thường xuyên chọn Việt Nam làm điểm dừng chân, mở ra cuộc đua trải nghiệm ngày càng khốc liệt. Khi hàng chục nghìn người cùng chờ một giờ mở bán, có tiền đôi khi vẫn chưa chắc mua được vé đẹp. Với fan cứng, kỳ vọng thậm chí còn vượt xa hơn một tấm vé. Những quyền lợi như xem tổng duyệt, tương tác trực tiếp, tiễn nghệ sĩ sau chương trình hay gặp gỡ thần tượng, mới thực sự là điều họ “manifest”.

Thẻ VPBank Mastercard - “tấm vé ưu tiên” đến với Bigbang World Tour tại Hà Nội.

Từ công cụ thanh toán, thẻ ngân hàng ngày càng giữ vai trò rõ nét hơn trong hành trình gặp thần tượng. Trước giờ mở bán, chủ thẻ có thể tiếp cận vé sớm, hưởng ưu đãi riêng và gia tăng cơ hội đến gần nghệ sĩ. VPBank là một trong những ngân hàng sớm nắm bắt xu hướng này.

Trong 2 năm gần đây, từ sự kiện VPBank K-Star Spark 2025 đến fanmeeting T1 và gần nhất là Bigbang 2026-2027 World Tour < XX : Cosmos >, VPBank từng bước đưa chiếc thẻ ngân hàng vào cuộc chơi như lợi thế dành riêng cho khách hàng, mở ra đặc quyền khác nhau trong hành trình gặp thần tượng.

Mới nhất là 2026-2027 World Tour < XX : Cosmos > in Hanoi,tại hai đêm diễn mà VPBank đảm nhận vai trò đồng tổ chức và nhà tài trợ chính, chủ thẻ VPBank Mastercard được hưởng đặc quyền với đợt bán vé trước (presale) riêng ngày 14/8 - trước ba ngày so với thời điểm mở bán đại chúng ngày 17/8.

Khoảng cách ba ngày có thể tạo lợi thế đáng kể trong những đợt mở bán concert. Với nghệ sĩ sở hữu cộng đồng người hâm mộ toàn cầu như Bigbang hay G-Dragon, fan Việt còn phải cạnh tranh với lượng lớn khán giả quốc tế. Quyền mua vé sớm giúp chủ thẻ gia tăng cơ hội sở hữu hạng vé và vị trí được săn đón.

Chủ thẻ VPBank Visa vừa được mua vé sớm, vừa được ưu đãi 20% giá vé VPBank K-Star Spark 2025.

Trước đó, vào tháng 6/2025, khi mạng xã hội phủ đầy hoa cúc khuyết cánh và fan ráo riết săn vé gặp G-Dragon, CL, DPR Ian, Tempest và TripleS tại VPBank K-Star Spark in Vietnam, chủ thẻ VPBank Visa từng có lợi thế kép khi vừa được mua vé sớm, vừa được giảm 20% giá vé.

Và mới nhất, VPBank cũng công bố là đơn vị mang Bigbang Official Merch Pop-up Store lần đầu tiên đến Việt Nam với hai địa điểm tại Flagship VPBank (89 Láng Hạ) và Trung tâm thương mại The Garden (Nam Từ Liêm, Hà Nội). Chủ thẻ VPBank Mastercard lần nữa nhận được đặc quyền giảm giá lên đến 200.000 đồng cho mỗi đơn hàng thanh toán sớm nhất.

VPBank biến chi nhánh ngân hàng thành pop-up store.

Từ mua sớm hơn, mua với ưu đãi tốt hơn đến cơ hội sở hữu quyền lợi đặc biệt, chiếc thẻ ngân hàng đang dần đóng vai trò của thẻ thành viên trên hành trình trải nghiệm của fan K-pop. Đây cũng là thay đổi đáng chú ý trong cách sản phẩm tài chính tìm kiếm vị trí trong đời sống của khách hàng.

VPShow x thẻ ngân hàng VPBank - tương lai đặc quyền nối tiếp đặc quyền

Với những chiếc thẻ được mở chủ yếu để săn vé concert, nhu cầu sử dụng có thể giảm sau khi sự kiện kết thúc. Tuy nhiên, khi các chương trình quốc tế liên tục được đưa về Việt Nam, đặc quyền dành cho chủ thẻ thêm cơ hội nối dài từ sân khấu này sang sân khấu tiếp theo.

Khi đó, cảm xúc của khán giả có thêm điểm hẹn để tiếp nối, còn concert quốc tế có cơ hội trở thành một phần thường xuyên hơn trong đời sống giải trí. Đó cũng là lý do sự xuất hiện của VPShow, hệ sinh thái văn hóa - giải trí chuẩn quốc tế mà VPBank vừa ra mắt, khiến câu chuyện trở nên thú vị hơn.

Thay vì mỗi năm xuất hiện tại vài concert đơn lẻ với tư cách nhà tài trợ, VPBank chính thức đảm nhận vai trò đơn vị tổ chức tại world tour Bigbang, bắt đầu trực tiếp cầm trịch sự kiện concert K-pop đầy tham vọng.

Thẻ tín dụng và ghi nợ VPBank là “vật bất ly thân” của fan K-pop Việt.

Nếu VPShow tiếp tục nối dài hành trình bằng những concert K-pop quy mô lớn, quy tụ nghệ sĩ tên tuổi như Bigbang hay G-Dragon, thẻ tín dụng và ghi nợ VPBank có thêm lý do để hiện diện lâu dài trong ví người hâm mộ. Từ quyền mua sớm vé Bigbang World Tour đến ưu đãi tại cửa hàng vật phẩm chính thức, mỗi sự kiện có thể mở ra quyền lợi mới như xem tổng duyệt, tiễn nghệ sĩ sau chương trình, gặp gỡ thần tượng hoặc tham quan triển lãm. Trong thế giới fandom, đặc quyền như vậy đôi khi tạo nên khác biệt giữa việc trực tiếp gặp nghệ sĩ và theo dõi lại qua video của người hâm mộ.

Ngoài mùa concert, thẻ VPBank vẫn phục vụ nhu cầu thanh toán hàng ngày, đồng thời mang đến chương trình hoàn tiền và ưu đãi trong mua sắm, ăn uống hay di chuyển. Với chính sách phù hợp, những khoản chi dành cho hành trình theo đuổi thần tượng cũng có thể mang lại lợi ích cho chủ thẻ.

Chủ thẻ VPBank Mastercard nhận “quyền đi trước” để gặp Bigbang tháng 10 này tại Hà Nội.

Concert có thể chỉ diễn ra một, hai đêm, nhưng hành trình đu idol thì còn dài. Và nếu VPShow tiếp tục giữ nhịp với sân khấu khủng cỡ Bigbang, thẻ tín dụng và ghi nợ VPBank chắc chắn sẽ là “chân ái” của fan K-pop Việt.