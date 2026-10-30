Thẻ tín dụng VPBank - giải pháp tối ưu cho những chuyến du lịch

Từ nghỉ dưỡng trong nước, đặt vé máy bay, khách sạn quốc tế đến ăn uống và mua sắm tại điểm đến, thẻ tín dụng VPBank mang đến nhiều ưu đãi thiết thực cho kế hoạch du lịch.

Với mạng lưới ưu đãi trải rộng ở trong nước và quốc tế, thẻ tín dụng VPBank hỗ trợ người dùng tối ưu từng nhóm chi tiêu trong hành trình. Quyền lợi thay đổi theo dòng thẻ, đối tác và điều kiện áp dụng, giúp chủ thẻ linh hoạt lựa chọn theo điểm đến cùng nhu cầu cá nhân.

Du lịch trong nước - đa dạng lựa chọn nghỉ dưỡng, tối ưu chi phí

Với chuyến đi trong nước, thẻ tín dụng VPBank giúp khách hàng tận dụng ưu đãi tại nhiều loại hình lưu trú, từ resort, khách sạn nghỉ dưỡng đến căn hộ dịch vụ. Tùy điểm đến, ngân sách và nhu cầu trải nghiệm, chủ thẻ có thể lựa chọn quyền lợi phù hợp cho kỳ nghỉ của mình.

Ở phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp, chủ thẻ được giảm đến 40% giá phòng niêm yết tại Pullman Phú Quốc, 30% tại Banyan Tree Lăng Cô hoặc 35% giá phòng tốt nhất hiện có tại hệ thống Wyndham Hotels & Resorts khi lưu trú tối thiểu ba đêm.

Tại Ana Mandara Resort Cam Ranh, mức giảm 20% giá phòng cùng ưu đãi 35% dịch vụ spa phù hợp kỳ nghỉ kết hợp thư giãn và chăm sóc sức khỏe. Trong khi đó, hệ thống Vinpearl Hotel & Resort áp dụng ưu đãi giảm 15% giá phòng, tối đa đến 1,2 triệu đồng.

Với gia đình hoặc khách hàng có nhu cầu lưu trú dài ngày, hệ thống căn hộ dịch vụ Somerset và Oakwood là lựa chọn đáng cân nhắc nhờ không gian sinh hoạt rộng rãi và tiện ích phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, sinh hoạt. Chủ thẻ được giảm 20% dịch vụ lưu trú tại hai hệ thống này.

Ở nhóm trải nghiệm nghỉ dưỡng riêng tư, Amanoi áp dụng ưu đãi Spa Credit trị giá 2,5 triệu đồng đặt hạng phòng Villa và Residence (cho khách trên 12 tuổi), cùng quyền lợi bổ sung theo điều kiện chương trình. Ưu đãi này góp phần gia tăng trải nghiệm chăm sóc sức khỏe, thư giãn trong kỳ nghỉ tại một trong những điểm đến nghỉ dưỡng cao cấp nhất của Việt Nam.

Du lịch quốc tế - tận hưởng ưu đãi tại điểm đến hàng đầu

Chuyến du lịch nước ngoài sẽ trọn vẹn hơn khi những khoản chi đều có thể tận dụng ưu đãi. Với hệ thống đối tác liên kết đa dạng, thẻ tín dụng VPBank mang đến quyền lợi gắn với trải nghiệm quen thuộc của du khách, từ đặt phòng trên nền tảng quốc tế đến mua sắm tại địa chỉ nổi tiếng hay khám phá tổ hợp giải trí biểu tượng.

Với chuyến đi xa, khách hàng có thể tiết kiệm chi phí ngay từ khâu đặt vé máy bay nhờ ưu đãi giảm 5-10% tại Qatar Airways, 10% tại Emirates hoặc 5% giá vé trực tuyến của EVA Airways. Các nền tảng du lịch quen thuộc như Agoda, Trip và Klook cũng có chương trình giảm đến 30% vào cuối tuần và dịp ngày đôi; trong khi Hotels.com áp dụng mức giảm 16% khi đặt khách sạn tại Nhật Bản hoặc 12% tại quốc gia khác.

Thẻ tín dụng VPBank mang đến nhiều ưu đãi hấp dẫn cho người dùng khi đi du lịch.

Ưu đãi của thẻ tín dụng VPBank còn gắn với địa điểm mà du khách thường muốn ghé thăm khi đặt chân đến mỗi quốc gia. Đến Seoul, bên cạnh việc đặt phòng qua Agoda với mức giảm đến 20%, khách hàng có thể mua sắm mỹ phẩm tại Olive Young - điểm đến quen thuộc của tín đồ làm đẹp với ưu đãi giảm 5% hoặc vui chơi tại tổ hợp giải trí Lotte World với giá vé ngày giảm 20%.

Tại Singapore, khi sử dụng thẻ VPBank, chủ thẻ có thể tích lũy đến 15% Resort Dollar trên hóa đơn đặt phòng tại Marina Bay Sands và mua sắm tại cửa hàng Gift Shop, cùng mức tích lũy 20% Resort Dollar tại cửa hàng ăn uống tham gia chương trình. Khách hàng cũng được hưởng quyền ưu tiên check-in, check-out và miễn phí vé vào bảo tàng ArtScience Museum, Digital Light Canvas, đài quan sát SkyPark Observation Deck và Sampan Rides.

Với người thường xuyên đến Nhật Bản, trải nghiệm cũng thuận tiện hơn nhờ quyền lợi sử dụng phòng chờ sân bay miễn phí, không giới hạn số lượt tại sân bay Nhật Bản dành cho chủ thẻ thuộc hạng đủ điều kiện.

Chủ động lựa chọn thẻ, linh hoạt tận hưởng ưu đãi

Một bữa tối ngon miệng sau ngày dài khám phá, chuyến xe thuận tiện giữa các điểm tham quan, hay buổi dạo phố tìm mua món đồ yêu thích đều góp phần làm nên trải nghiệm thú vị trong mỗi chuyến đi. Thẻ tín dụng VPBank có ưu đãi ẩm thực đến 30% hóa đơn tại nhà hàng đối tác, ưu đãi dịch vụ di chuyển Be Transport, Grab và mua sắm tại thương hiệu quen thuộc như Uniqlo Việt Nam, Lotte Mart; mua điện thoại iPhone 18 tại đại lý ủy quyền chính hãng của Apple tại Việt Nam.

Với mạng lưới đối tác và danh mục ưu đãi bao phủ nhiều nhu cầu trong mỗi chuyến đi, thẻ tín dụng VPBank là bạn đồng hành mang đến lợi ích cho khách hàng trong quá trình lên kế hoạch và tận hưởng hành trình. Việc lựa chọn dòng thẻ phù hợp thói quen chi tiêu cũng giúp khách hàng sử dụng hiệu quả hơn ưu đãi và tối ưu ngân sách.

Độc giả có thể khám phá các dòng thẻ tín dụng VPBank tại đây và đăng ký trực tuyến để sẵn sàng cho những chuyến đi và trải nghiệm mới.