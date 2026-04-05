Voi rừng phá rào, xâm nhập trường học ở Sơn La

Một cá thể voi rừng trưởng thành bất ngờ băng qua quốc lộ, phá rào thép, xâm nhập khu bán trú Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Huổi Một (Sơn La). Nhà trường đã kịp thời ứng phó, đảm bảo an toàn cho học sinh.

Voi rừng phá rào thép vào trường học ở Sơn La Rạng sáng ngày 4/4, con voi rừng xuất hiện tại xã Huổi Một, tỉnh Sơn La, băng qua quốc lộ rồi phá rào thép, xâm nhập khu vực trường học.

Theo UBND xã Huổi Một (tỉnh Sơn La), hệ thống camera an ninh ghi nhận vào khoảng 5h14 ngày 4/4, một cá thể voi rừng trưởng thành đi qua quốc lộ, sau đó phá hàng rào thép, tiến vào khu bán trú của học sinh.

Thời điểm này, cán bộ, giáo viên trực bán trú nhanh chóng thông báo, yêu cầu học sinh ở yên trong phòng, giữ trật tự, tránh kích động con vật. Nhờ xử lý kịp thời, toàn bộ học sinh đều an toàn, không xảy ra thương vong.

Ông Lượng Văn Vịnh, Chủ tịch UBND xã Huổi Một, cho biết cá thể voi đi quanh trường một lúc, sau đó phá rào phía sau rồi lên đồi. Con voi chỉ xuất hiện trong khuôn viên trường khoảng 10 phút rồi rời đi, song đã làm hư hỏng một số hạng mục hàng rào, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Theo ông Vịnh, thời gian gần đây, voi rừng liên tục xuất hiện tại bản Kéo và các khu vực lân cận, gây thiệt hại hoa màu và tài sản của người dân.

Đây là cá thể voi cô độc, đã lớn tuổi, thường xuyên di chuyển qua lại giữa các xã Huổi Một, Chiềng Khoong, Sông Mã và khu vực bên kia biên giới Lào. Vào mùa khan hiếm thức ăn, voi có xu hướng về gần khu dân cư để tìm thức ăn.

Trước tình hình trên, chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách phòng tránh. Khi phát hiện voi, người dân không được lại gần, không quay phim, chụp ảnh; hạn chế vào rừng sâu, tránh ra ngoài vào sáng sớm và ban đêm.

UBND xã Huổi Một đánh giá việc voi rừng xuất hiện trong khu dân cư là báo động đỏ về an toàn. Địa phương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng nhằm bảo vệ cá thể voi và đảm bảo an toàn cho người dân, giảm xung đột giữa người và động vật hoang dã.