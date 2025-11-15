Vóc dáng bạn gái tin đồn của OgeNus

Mới đây, nam rapper OgeNus bất ngờ chia sẻ khoảnh khắc thân mật bên TikToker Ciin trên mạng xã hội. Hình ảnh được đăng đúng ngày sinh nhật của Ciin. Đáng nói, bên cạnh hình ảnh, OgeNus còn kèm lời chúc sinh nhật ngọt ngào. Sau đó, anh trai này nhanh chóng gỡ bỏ hình ảnh khiến cộng đồng mạng bàn tán.

Trong bức ảnh đang lan truyền, OgeNus và Ciin xuất hiện với cử chỉ gần gũi, thể hiện sự gắn bó. Dòng chú thích "hpbd em bé" được cho là cách gọi thân mật, ngầm thừa nhận mối quan hệ tình cảm của nam rapper này. Dù bài đăng bị xóa chỉ sau ít phút, ảnh chụp màn hình đã kịp lưu truyền rộng rãi trên các diễn đàn, thu hút hàng nghìn lượt bình luận.

Nhiều khán giả bày tỏ bất ngờ, đồng thời gửi lời chúc phúc cho cặp đôi. Đặc biệt, sau đó, Big Daddy - HLV của OgeNus trong Rap Việt - cũng có chia sẻ gây chú ý. Anh không nhắc đích danh ai nhưng chia sẻ việc có tình yêu là chất liệu quan trọng để các nhạc sĩ sáng tác, sản xuất âm nhạc. Ngoài ra, sắp tới độ tuổi 30 thì việc có người yêu là bình thường. Chia sẻ được đưa ra vào sáng 15/11 của Big Daddy được cho là nói về chuyện OgeNus công khai hình ảnh với Ciin.

Trước động thái này, mạng xã hội từng xôn xao về mối quan hệ giữa OgeNus và Ciin. Nguyên nhân xuất phát từ một số video cả hai cùng xuất hiện tại các địa điểm chung. Chưa từng lên tiếng xác nhận, những hình ảnh thân thiết đã khiến fan đồn đoán về chuyện tình cảm giữa nam rapper và hot TikToker.

Ciin tên thật Bùi Thảo Ly, sinh năm 1997, là gương mặt quen thuộc trên mạng xã hội với hàng triệu lượt theo dõi. Cô nổi tiếng nhờ loạt video nhảy múa và nội dung giải trí vui nhộn. Trước khi nổi tiếng trên mạng xã hội, cô từng hoạt động trong các vũ đoàn chuyên nghiệp và góp mặt trong một số MV của nghệ sĩ Việt.

Đời thường, Ciin chuộng phong cách thời trang gợi cảm, ưu tiên những món đồ ôm sát hoặc chất liệu xuyên thấu. Trong khi đó, OgeNus, tên thật Nguyễn Tuấn Duy, sinh năm 1997, từng là thực tập sinh tại công ty giải trí Hàn Quốc FNC Entertainment trong 18 tháng. Sau khi về nước, anh nổi lên qua chương trình Rap Việt mùa 3 và các sản phẩm âm nhạc cá nhân như Nàng, Sau đêm qua, Làm lành hay album Thời. Gần đây, nam rapper tham gia Anh trai “say hi" mùa 2.

