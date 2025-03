Võ sĩ MMA làm nên lịch sử chỉ sau 4 giây

Hôm 21/3, tại sự kiện Cage Warriors mới nhất, võ sĩ MMA người Congo- Yannick Bahati - khiến toàn bộ khán đài nổ tung khi tung ra cú knock-out chớp nhoáng, hạ đo ván đối thủ người Australia, Charles Joyner chỉ trong 4 giây - nhanh nhất trong lịch sử giải đấu trong trận đấu ở hạng cân dưới nặng.

Ngay từ tiếng chuông đầu tiên, Bahati không hề thăm dò. Anh bước tới, nắm lấy tay dẫn của Joyner, rồi tung ra một cú back-hand tay phải tàn khốc - khiến đối thủ đổ gục như cây đổ. Joyner bất tỉnh hoàn toàn, đổ người ra sàn, buộc trọng tài phải lập tức can thiệp để ngăn những đòn đánh tiếp theo từ Bahati.

Trong tiếng hò reo vang dội, Bahati - biệt danh “Black Mamba” - nhảy vọt lên đỉnh lồng sắt, gào thét trong men say chiến thắng. Đó không chỉ là một cú đấm, mà là một lời tuyên ngôn.

Trước đó, Bahati và Joyner từng hòa nhau đầy tranh cãi tại Cage Warriors 181 vào tháng 11 năm ngoái. Trận đấu ấy kết thúc bằng một quyết định chia điểm gây nhiều tranh cãi. Nhưng lần này, không cần tới giám định. Bahati kết thúc mọi nghi ngờ chỉ trong một khoảnh khắc - vừa nhanh, vừa dứt khoát.

Chiến thắng cũng chấm dứt chuỗi 4 trận không thắng đầy ám ảnh của võ sĩ 35 tuổi, đánh dấu màn trở lại mạnh mẽ sau quãng thời gian tưởng như đã đánh mất chính mình.

Ngay sau trận đấu, Bahati hướng thẳng ánh mắt lên hàng ghế bình luận, gửi lời thách thức đến những đối thủ lớn trong hạng cân: “Tôi muốn tranh đai vô địch. James Webb, Andy Clamp - ai cũng được. Miễn là có chiếc đai trên vai tôi”.

Không dừng lại ở đó, Bahati còn tự hào nhắc đến thành tích vượt qua cả đồng nghiệp nổi tiếng - Leon Edwards, cựu vô địch UFC hạng welterweight (bán trung), người từng mất 8 giây để hạ đối thủ Seth Baczynski vào năm 2015. Bahati chỉ cần một nửa thời gian ấy - đúng nghĩa “nhanh như một cơn bão”.

Đối với những ai từng theo dõi Bahati, chiến thắng này còn mang ý nghĩa vượt xa một trận đấu. Sau khi rời Bellator và EFC, võ sĩ người Congo từng rơi vào vòng xoáy sa sút, chỉ thắng 1 trong 8 trận. Đặc biệt, anh từng bị nhà vô địch UFC hiện tại - Dricus Du Plessis - siết cổ đầu hàng trong chưa đầy 2 phút hồi năm 2017.

Nhưng “Hắc Mamba” không lùi bước. Anh im lặng rèn luyện, trở lại và... thổi bay mọi nghi ngờ trong vỏn vẹn 4 giây. Yannick Bahati đã trở lại - và lần này, có lẽ không ai ngăn được anh chạm tới giấc mơ vô địch. "Đây là thời khắc của tôi. Tôi muốn chiếc đai. Và tôi đã sẵn sàng", Bahati tuyên bố đầy quyết liệt.

Cage Warriors giờ đây có một cơn ác mộng mới mang tên “Black Mamba”. Và cú đấm bão táp ấy sẽ còn được nhắc lại rất lâu trong làng MMA thế giới.

