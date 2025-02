LION Championship 2025 đổi mới đột phá

LION Championship, giải MMA chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam, đang thu hút sự chú ý với 4 thể thức thi đấu mới lạ, hứa hẹn mang đến những trận đấu hấp dẫn và kịch tính. Sau 3 năm thành công, giải đấu này tiếp tục được tổ chức bởi Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam (VMMAF) và Công ty cổ phần Võ thuật tổng hợp Việt Nam (VIMMA).

Với sự đổi mới trong thể thức thi đấu, LION Championship không chỉ mở rộng cơ hội cho các võ sĩ từ các môn võ khác mà còn tạo ra những trải nghiệm mới mẻ cho khán giả. Ngày 21/2 tại Hà Nội, BTC tổ chức buổi giới thiệu các thể thức mới, sẵn sàng cho mùa giải 2025 với các cặp đấu đầy kịch tính.

Giải đấu năm nay sẽ có các thể thức như MMA Striking, MMA Ground Fight, MMA Duo (song đấu) và MMA Gauntlet (Luân Chiến). Trong đó, MMA Striking ưu tiên các kỹ thuật đứng, phù hợp với các võ sĩ có thế mạnh về đấm, đá, chỏ, gối như Muay Thái, Boxing và Karate. MMA Ground Fight lại dành cho những võ sĩ có sở trường vật, judo, jujitsu. Hai thể thức đặc biệt khác là MMA Duo và MMA Gauntlet sẽ đưa các đội đấu đối kháng theo đội hình song đấu hoặc theo kiểu luân chiến.

Đặc biệt, LION Championship 2025 lần đầu tiên áp dụng vòng tay phát sáng cho các VĐV, tạo nên một "dòng sông ánh sáng" rực rỡ trên cung đường thi đấu. Đây là sự kết hợp độc đáo giữa thể thao và nghệ thuật ánh sáng, mang lại một trải nghiệm thị giác tuyệt vời.

Mỗi thể thức thi đấu sẽ được chia thành các vòng tứ kết, bán kết và chung kết, với các hạng cân phổ biến từ 56 kg đến 65 kg. Các trận đấu sẽ có thời gian 3 hiệp, 3 phút cho tứ kết và bán kết, và tối đa 3 hiệp, 5 phút cho chung kết.

LION Championship 2025 không chỉ là sân chơi cho các võ sĩ mà còn là nơi để cộng đồng võ thuật Việt Nam tỏa sáng, mang đến những màn trình diễn đầy cảm xúc và sức mạnh.

