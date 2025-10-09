Vợ Mạc Hồng Quân đáp trả tin làm ‘tiểu tam’

Khi bị bình luận làm "tiểu tam" suốt 10 năm qua, Kỳ Hân lên tiếng phủ nhận. Cô khẳng định đến với Mạc Hồng Quân khi cả 2 độc thân.

Ngày 9/10, Kỳ Hân, vợ của cầu thủ Mạc Hồng Quân lên tiếng về thông tin làm "tiểu tam" suốt 10 năm. Trước nghi vấn chen vào chuyện tình cảm của Mạc Hồng Quân và người cũ, Kỳ Hân khẳng định cô đến với Mạc Hồng Quân khi cả hai độc thân.

"Tôi và Mạc Hồng Quân đến với nhau khi cả hai chưa đăng ký kết hôn với ai. Điều đó có pháp luật làm chứng. Vậy tại sao tôi lại bị gọi là 'bé ba' vậy ta. Thậm chí sau khi anh Quân chia tay cô ấy và đến với tôi, anh Quân còn tìm hiểu một số cô gái khác. Không phải họ đang yêu nhau mà tôi chen vào", Kỳ Hân khẳng định.

Động thái của vợ chồng Kỳ Hân gây bàn tán. Ảnh: FBNV.

Ngoài ra, mới đây, Mạc Hồng Quân và vợ cùng nhau livestream. Sau đó, ở phần bình luận xuất hiện nội dung liên quan đến bạn gái cũ của Mạc Hồng Quân. Khi đọc bình luận này, Kỳ Hân hỏi chồng: "Bạn ấy hỏi anh biết Ly Kute là ai không?". Sau đó, Mạc Hồng Quân đáp: "Thì hỏi Ly Kute biết bố (PV: ý chỉ Mạc Hồng Quân) là ai không. Cứ hỏi hoài".

Đoạn livestream trên sau đó gây tranh luận trên mạng xã hội. Nhiều khán giả cho rằng Kỳ Hân và Mạc Hồng Quân thiếu tế nhị khi nhắc tới người cũ. Trong khi cả đôi bên đều đã có gia đình riêng. Kỳ Hân hoàn toàn có thể bỏ qua câu hỏi thay vì đọc lên trên livestream. Trong khi đó, một số người bênh vực Kỳ Hân và chỉ ra vợ chồng Mạc Hồng Quân đã liên tục nhận những câu hỏi liên quan người cũ. Do đó, sau thời gian im lặng, họ phải lên tiếng phản hồi.

Kỳ Hân sinh năm 1995, từng chiến thắng cuộc thi Người mẫu trẻ châu Á trong khuôn khổ Liên hoan người mẫu châu Á tại Hàn Quốc, sau đó phát triển ở lĩnh vực này. Sau khi kết hôn với cầu thủ Mạc Hồng Quân và có 2 con trai, Kỳ Hân gần như rút khỏi lĩnh vực giải trí.

Mạc Hồng Quân sinh năm 1992, đang thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công cho câu lạc bộ Quy Nhơn Bình Định tại V.League 1.