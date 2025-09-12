Võ Lâm Truyền Kỳ 2.0 PC chính thức ra mắt

|
Ra mắt lần đầu cách đây 20 năm, Võ Lâm Truyền Kỳ luôn là tượng đài game online, gắn liền ký ức tuổi trẻ của hàng triệu game thủ Việt. Sau 2 thập kỷ, Võ Lâm Truyền Kỳ 2.0 PC tiếp tục phát huy giá trị đó, tái hiện trọn vẹn bầu không khí giang hồ nguyên bản, đồng thời khoác lên sự tối ưu mới mẻ để trở nên gần gũi hơn với thế hệ người chơi hôm nay.
Võ Lâm Truyền Kỳ 2.0 vẫn giữ nguyên những đặc trưng làm nên thương hiệu: Hệ thống ngũ hành tương sinh tương khắc, thập đại môn phái phân tranh, cơ chế cày cuốc kinh điển... Song song đó, hệ thống chuỗi hoạt động bang hội đề cao tinh thần cộng đồng, chiến hữu với “Công thành chiến”, “Phong lăng độ”, “Quả huy hoàng”... cũng được lưu giữ trọn vẹn, mang lại loạt trải nghiệm thân thuộc cho cộng đồng game thủ.
Nhằm đáp ứng đa dạng hơn xu thế hiện đại, phiên bản 2.0 được tinh chỉnh toàn diện, tiện lợi và tối ưu ở nhiều mặt: Đồ họa được nâng cấp thành FHD với tốc độ khung hình tới 60 fps mang đến cảm quan tốt, mượt hơn, hạn chế đến mức tối thiểu vấn đề giật, lag trong các trận đánh lớn; hệ thống Auto được tích hợp ngay trong game giúp người chơi thoải mái điều chỉnh khi cần mà không phải phụ thuộc vào các phần mềm thứ 3 tiềm ẩn rủi ro; giao diện kỹ năng môn phái được chia thành từng bảng riêng biệt, dễ tiếp cận với mọi đối tượng game thủ; cơ chế tìm đường nhanh nhiệm vụ giúp tối ưu triệt để vấn đề thời gian...
Sự thay đổi được đánh giá là mới lạ và thú vị nhất chính là việc người chơi có thể sử dụng kỹ năng 9x của môn phái ngay từ cấp 10. Điều này mang tới rất nhiều biến chuyển trong giang hồ, bởi game thủ sẽ phải thay đổi hoàn toàn thói quen cày cấp, “farm” nguyên liệu lẫn chiến đấu ở các cấp độ đầu tiên. Ngoài ra, cơ chế trang bị cũng có thêm các dòng đặc biệt, giúp mở ra nhiều hướng “build” cho từng hệ phái.
Hòa chung không khí ngày khai mở chính thức, ban điều hành Võ Lâm Truyền Kỳ 2.0 PC sẽ khởi động loạt sân chơi thú vị. Sự kiện “Đua top level Kim Mã Chí Tôn” và “Đạt level nhận thưởng - Anh hùng thiếu niên” sẽ đồng loạt khởi tranh, mang tới nhiều phần thưởng độc quyền, giá trị như tượng vinh danh Kim Mã Chí Tôn, bàn phím cơ Gaming Corsair K70, tai nghe Razer Kraken, hộp quà POSM độc quyền thương hiệu Võ Lâm Truyền Kỳ 2.0... cùng nhiều phần thưởng trong game khác.
Ngoài ra, để có thể đồng hành và lắng nghe nhiều ý kiến đóng góp cho sản phẩm, ban điều hành Võ Lâm Truyền Kỳ 2.0 PC cũng tổ chức các buổi offline tại 3 miền Bắc - Trung - Nam. Bên cạnh tạo cơ hội để các đồng đạo giang hồ có thể gặp gỡ, giao lưu, VNG Games còn tổ chức sự kiện thi đấu trực tiếp tại chương trình với nhiều phần thưởng hấp dẫn.
Võ Lâm Truyền Kỳ 2.0 PC không đơn thuần là bản nâng cấp, mà còn được ví như một lời khẳng định: Giang hồ xưa nay vẫn vẹn nguyên, chỉ thêm hào khí để thích ứng cùng thời đại. Đây hứa hẹn là cột mốc đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của một dòng game từng tạo nên dấu ấn sâu đậm trong lòng cộng đồng.
Trong bối cảnh nhiều thế hệ game thủ đang tìm kiếm một “hộp ký ức” để sống lại tuổi trẻ, Võ Lâm Truyền Kỳ 2.0 PC được kỳ vọng trở thành điểm hẹn quen thuộc, nơi những người từng gắn bó năm xưa có thể cùng hội ngộ, đồng thời mở ra hành trình mới cho thế hệ tiếp nối.
Sự kiện offline 3 miền của Võ Lâm Truyền Kỳ 2.0 PC tặng quà kỷ niệm cho mọi người tham dự.
- Miền Nam: Thời gian: 9h ngày 13/9 | Địa điểm: Vikings Cyber, Esports Stadium, 300 Nguyễn Thị Thập, phường Tân Hưng (quận 7 cũ), TP.HCM | Hạn đăng ký:23:59 ngày 10/9
- Miền Bắc: Thời gian:9h ngày 20/9 | Địa điểm:OEG Stadium, TTTM Chợ Mơ, 459 Bạch Mai, phường Bạch Mai (quận Hai Bà Trưng cũ), Hà Nội | Hạn đăng ký:23:59 ngày 17/9
- Miền Trung: Thời gian: 9h ngày 27/9 | Địa điểm: Unicorn Cyber, 152 đường Đỗ Bá, phường Ngũ Hành Sơn (phường Mỹ An cũ), Đà Nẵng | Hạn đăng ký: 23:59 ngày 21/9
Tải game ngay tại: https://cdn-nexus.vnggames.com/.../Level%20Up%20-%20V%C3…
Đón xem các thông tin về game tại: https://vltk20.vnggames.com/hen-uocĐộc giả theo dõi fanpage chính thức để cập nhật thông tin chi tiết về thời gian và địa điểm cụ thể.