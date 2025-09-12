Võ Lâm Truyền Kỳ 2.0 PC chính thức ra mắt

Sự thay đổi được đánh giá là mới lạ và thú vị nhất chính là việc người chơi có thể sử dụng kỹ năng 9x của môn phái ngay từ cấp 10. Điều này mang tới rất nhiều biến chuyển trong giang hồ, bởi game thủ sẽ phải thay đổi hoàn toàn thói quen cày cấp, “farm” nguyên liệu lẫn chiến đấu ở các cấp độ đầu tiên. Ngoài ra, cơ chế trang bị cũng có thêm các dòng đặc biệt, giúp mở ra nhiều hướng “build” cho từng hệ phái.