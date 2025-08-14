Võ Lâm Truyền Kỳ 2.0 được đánh giá mới mẻ, nhịp game nhanh và mượt

|
Trước giờ khai mở Alpha Test, sức nóng của Võ Lâm Truyền Kỳ 2.0 đã rầm rộ khi đón nhận lượng lớn người chơi tạo tài khoản trực sẵn để đăng nhập. Và ít phút sau khai mở, cả Ba Lăng Huyện ngập tràn màu trắng - xanh quen thuộc. Có thể khẳng định, với cộng đồng game thủ đã cống hiến hơn 20 năm thanh xuân qua Võ Lâm Truyền Kỳ, hình ảnh Võ Lâm Truyền Kỳ 2.0 trên PC hiện lên thật hoài niệm nhưng cũng đầy mới mẻ. Đồ họa sắc nét, cảnh vật chi tiết hơn và trên hết là chuyển động nhân vật khi di chuyển, đánh quái mượt đến không ngờ. Vì thế, nhiều game thủ đã phải chat trên kênh thế giới rằng “mãi mới quen được phong cách mới lạ này”.
Ngay từ những bước chân đầu tiên đánh heo trắng, linh miêu, hươu sao ở Ba Lăng Huyện, có thể thấy rõ nhịp độ game nhanh hơn nhiều so với giai đoạn 2005. Một phần vì đa số game thủ đều đã quá quen với dòng game này, còn lại nằm ở tốc độ khung hình chạm mốc 60 FPS giúp trải nghiệm thị giác được cải thiện rõ rệt.
Ngoài việc đồ họa nâng cấp lên HD cùng FPS vượt trội, cộng đồng game thủ còn cảm nhận rõ sự thay đổi mới mẻ của Võ Lâm Truyền Kỳ 2.0. Hệ thống auto tích hợp đầy đủ trong game giúp việc treo máy trở nên thuận tiện hơn. Treo máy tắt mở đơn giản với phím H, auto tự động nhặt và phân rã đồ, hệ thống tổ đội và theo sau bám sát đội trưởng, cơ chế đánh quanh tọa độ hoạt động ổn, thậm chí còn biết chủ động di chuyển né vị trí lag... Nhìn chung, nếu so với việc phải sử dụng auto ngoài như bản 2005, thì tích hợp như này tiện lợi hơn rất nhiều.
Tính năng gia nhập môn phái chắc hẳn là điều bất ngờ của nhiều game thủ sau level 10. Bởi sau khi gia nhập môn phái, hệ thống kỹ năng sẽ có sẵn, người chơi chỉ cần luyện lên cấp tương ứng là có thể sử dụng kỹ năng 6x, 9x giống bản 2005. Việc này giúp tốc độ cày cấp nhanh và lợi thế hơn nhiều. Nếu người chơi nhận thêm các phần quà tân thủ thì chỉ khoảng hơn 1 tiếng, nhân vật đã có thể lên map 2x treo với sức mạnh cao hơn.
So với thời 2005, người chơi Võ Lâm Truyền Kỳ 2.0 sẽ được trải nghiệm trò chơi tốt hơn nhiều. Các tính năng di chuyển nhanh tới map train, thời gian của mỗi hoạt động... đều được hiển thị sẵn trong game, chỉ cần 1 click chuột là nhân vật tự chạy tới. Nếu đã sắm Thần Hành Phù, mọi thứ sẽ diễn ra dễ dàng hơn.
Hơn thế, giao diện kỹ năng của Võ Lâm Truyền Kỳ 2.0 được bố trí thuận tiện, rõ ràng hơn khi phân rõ các cấp độ bản đồ theo hàng dọc, từ chiêu 20, 30, 40... Yếu tố này tuy không ảnh hưởng nhiều, nhưng lại giúp game thủ mới làm quen tốt hơn và cũng đỡ bỡ ngỡ đi phần nào. Thay đổi này khá thú vị so với bản 2005, bởi người chơi không cần phải làm nhiệm vụ mới có chiêu thức. Đây là điểm khác biệt rõ nhất của game bởi theo sự phát triển của công nghệ, thị hiếu và nhu cầu của người chơi cũng dần thay đổi nên game cũng cần điều chỉnh cho phù hợp hơn.
Dù cộng đồng cho rằng game thủ sẽ cần thêm thời gian, nhưng không thể phủ nhận bản Alpha Test Võ Lâm Truyền Kỳ 2.0 đã cho thấy khá nhiều sự thay đổi mới mẻ dựa trên những đặc trưng vốn có của VLTK 2005. Cơ chế rã đồ, chế tạo trang bị, thu thập Huyền Tinh, hệ thống mốc chỉ số trong trang bị... Những yếu tố này hứa hẹn mang đến vô vàn thử thách và hứng thú với mọi game thủ.
Quan trọng hơn, từ lúc mở Alpha Test, ngoại trừ vài phút bảo trì vì server quá tải, cộng đồng game thủ đều công nhận rằng trải nghiệm trong game rất mượt mà, gần như không bị yếu tố giật, lag hay đứng máy. Điều này phần nào khẳng định rằng máy chủ Võ Lâm Truyền Kỳ 2.0 được tối ưu khá tốt dù ghi nhận lượng người chơi tăng đột biến trong thời gian ngắn.
Sẽ còn rất nhiều cơ chế mới mẻ đang chờ đón game thủ trong giai đoạn sau của Alpha Test, khi các hoạt động dày đặc hơn sẽ xuất hiện khi thời gian cày cấp được giảm bớt. Ngoài ra, người chơi cũng có thể săn thêm các phần quà hấp dẫn tại các sự kiện Nạp hoàn trả, Đua top Alpha Test, Báo lỗi nhận quà tại trang chủ.
