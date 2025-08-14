Võ Lâm Truyền Kỳ 2.0 được đánh giá mới mẻ, nhịp game nhanh và mượt

Hơn thế, giao diện kỹ năng của Võ Lâm Truyền Kỳ 2.0 được bố trí thuận tiện, rõ ràng hơn khi phân rõ các cấp độ bản đồ theo hàng dọc, từ chiêu 20, 30, 40... Yếu tố này tuy không ảnh hưởng nhiều, nhưng lại giúp game thủ mới làm quen tốt hơn và cũng đỡ bỡ ngỡ đi phần nào. Thay đổi này khá thú vị so với bản 2005, bởi người chơi không cần phải làm nhiệm vụ mới có chiêu thức. Đây là điểm khác biệt rõ nhất của game bởi theo sự phát triển của công nghệ, thị hiếu và nhu cầu của người chơi cũng dần thay đổi nên game cũng cần điều chỉnh cho phù hợp hơn.