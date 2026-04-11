Vợ Huỳnh Anh nói về tin phá sản

Trong nhiều năm ở bên Huỳnh Anh, MC Bạch Lan Phương thường xuyên nhận ý kiến trái chiều về ngoại hình. Mới đây, cô thậm chí bị đồn thổi là phá sản.

Ngày 11/4, vợ Huỳnh Anh là MC Bạch Lan Phương tiếp tục lên tiếng khi nhận những ý kiến tiêu cực và cả tin đồn phá sản nên phải bán hàng online.

Cô cho biết: “Hôm trước bạn gửi tôi một bài đăng trong hội nhóm nào đó nhắc đến tôi. Bài viết bảo gia đình tôi phá sản và gồng lắm. Nhưng tôi có tài sản đâu mà phá sản các bác. Tôi cũng gồng thật mà là gồng gánh việc bị chửi mỗi ngày để mưu sinh đây ạ. Những khi con trẻ cũng thích đồ hiệu rồi bay đi đây, đi đó, nhưng giờ một phần vì có tuổi rồi nên suy nghĩ khác, một phần nghèo thật nên cũng hạn chế hẳn”.

Vợ Huỳnh Anh tiếp tục lên tiếng khi nhận ý kiến trái chiều. Ảnh: FBNV.

Theo Bạch Lan Phương, việc suốt ngày phải xuất hiện trên mạng xã hội để nhận về những lời nhận xét tiêu cực không hề sung sướng. Nhưng cô không có cách nào khác bởi cần online để bán hàng, kiếm tiền, duy trì công việc làm MC…

Vợ Huỳnh Anh bày tỏ thêm: “Việc phải chường mặt lên mạng xã hội để những người không thân, không quen, thậm chí chưa từng gặp cứ thản nhiên vào bình luận đủ thứ về mình, từ ngón tay đến trang phục rồi cả ngũ quan, thật chẳng có gì thú vị đâu. Nếu hành vi của tôi có gì chưa chuẩn, tôi xin phép nhận lỗi và sửa chữa ngay. Còn ngũ quan của tôi thế nào, già xấu làm sao, cái này gia đình tôi ngắm chứ cũng không phiền đến ai”.

Bạch Lan Phương và Huỳnh Anh đăng ký kết hôn vào đầu 2024 sau khoảng 4 năm bên nhau. Thời gian qua, nữ MC nhiều lần nhận ý kiến trái chiều liên quan đến ngoại hình. Huỳnh Anh từng thừa nhận bà xã anh hay đọc và buồn lòng trước những bình luận tiêu cực. Những lần như vậy, anh đều động viên vợ và khuyên Lan Phương không nên quan tâm tới suy nghĩ của người khác.

Về phía Lan Phương, cô từng tâm sự thường xuyên nhận bình luận không xứng với chồng, già, xấu, thẩm mỹ hay không hợp bằng người cũ.

Huỳnh Anh sinh năm 1992, đóng phim từ năm 17 tuổi. Anh tham gia nhiều phim phát trên truyền hình như Chạy trốn thanh xuân, Cả một đời ân oán, Cầu vồng tình yêu, Bộ tứ 10A8, Lỡ hẹn với ngày xanh, Cách em 1 milimet.... Anh đang xuất hiện trong bộ phim Bước chân vào đời.

Bạch Lan Phương sinh năm 1986, là MC dẫn nhiều chương trình như Thời trang và Cuộc sống, VTV kết nối. Hiện tại, Lan Phương làm kinh doanh ở Hà Nội.