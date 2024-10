Vợ Hồ Quang Hiếu mang thai

Người mẫu Tuệ Như mang bầu con đầu lòng với Hồ Quang Hiếu sau hơn 1 năm kết hôn.

Ngày 29/10, trên trang cá nhân, người mẫu Tuệ Như và Hồ Quang Hiếu đăng video chia sẻ tin vui. Trong clip, vợ chồng ca sĩ xếp chữ Baby coming (tạm dịch: Em bé sắp chào đời) và chú thích: "Chào mừng con đến với ba mẹ, thương con".

Đi kèm thông báo, Hồ Quang Hiếu và vợ khoe ảnh chụp kết quả siêu âm. Bài đăng thu hút nhiều sự chú ý. Bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ gửi lời chúc mừng đến gia đình nam ca sĩ.

Trước đó, Tuệ Như lộ dấu hiệu mang bầu. Cô thường xuyên diện trang phục rộng thùng thình khi quay video diễn kịch cùng chồng. Khi có bình luận thắc mắc phải chăng Tuệ Như đón tin vui, cô giữ im lặng.

Hồ Quang Hiếu và vợ Tuệ Như. Ảnh: Fb Tuệ Như.

Ca sĩ Hồ Quang Hiếu thông báo đăng ký kết hôn với Tuệ Như hồi tháng 5/2023. Đến tháng 8, anh mặc áo dài khăn đóng, ngồi xuồng máy mang sính lễ hỏi cưới cô dâu ở thị trấn Năm Căn, Cà Mau.

Tiệc theo phong cách miền Tây sông nước là trải nghiệm mới lạ của Hồ Quang Hiếu, nên anh không tránh khỏi hồi hộp, phải dậy sớm chuẩn bị mọi thứ. Bạn đời của Hồ Quang Hiếu là người mẫu, cao 1,8 m, kém anh 17 tuổi.

Hồ Quang Hiếu được công chúng biết tới qua nhiều ca khúc như Không cảm xúc, Con bướm xuân, Đừng buông tay anh, Tìm em, Em là của anh, Đổi thay, Nơi ấy con tìm về… Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng thử sức với lĩnh vực phim ca nhạc và ghi dấu ấn bằng các web-drama Giải cứu tiểu thư, Hổ phụ nuôi hổ tử...

Tuệ Như sinh năm 2000, quê Cà Mau, hiện là người mẫu tự do. Người đẹp từng tham gia trình diễn thời trang trong show của nhiều nhà thiết kế. Năm ngoái, cô gây chú ý khi đăng ký tham gia The New Mentor.