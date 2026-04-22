Vợ dùng búa đánh chồng tử vong

  • Thứ tư, 22/4/2026 09:52 (GMT+7)
  • 15 phút trước

Trong lúc hai vợ chồng ở Đồng Tháp xảy ra tranh cãi, người vợ đã dùng búa đánh chồng tử vong.

Ngày 22/4, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ án mạng xảy ra tại xã Tân Hòa (Đồng Tháp).

Căn nhà xảy ra vụ án.

Theo thông tin ban đầu, chiều 21/4, ông Lê Hoàng Hải và vợ là bà Trần Thị Thanh Tuyết (cùng 52 tuổi, ngụ xã Tân Hòa) xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nghi do ghen tuông.

Trong lúc xô xát, bà Tuyết dùng cây búa đánh ông Hải dẫn đến tử vong, còn bà Tuyết cũng bị thương nên được anh chồng đưa đi viện cấp cứu.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Đồng Tháp đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ án mạng. Tại hiện trường có nhiều vết máu và cây búa tang vật.

Chồng đánh vợ dã man từ ngoài sân vào trong nhà

Đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ ở Bắc Ninh bị chồng hành hung dã man từ ngoài sân vào trong nhà khiến dư luận bức xúc.

20:47 13/4/2026

Bỏ của cứu nhà hàng xóm, vợ chồng trắng tay sau vụ cháy

"Chúng tôi chạy sang cứu người, dập lửa nhà bên. Quay lại thì hàng hóa, nhà cửa cháy rụi. Đây là toàn bộ tài sản chúng tôi tích cóp suốt nhiều năm", anh Nguyễn Thế Bình kể lại.

17:03 12/4/2026

Đi chúc Tết rồi gặp nạn, 3 người trong một gia đình tử vong

Trên đường đi xe máy từ Đắk Lắk sang Lâm Đồng chúc Tết người quen, 2 vợ chồng và 1 con nhỏ va chạm với ôtô, tử vong thương tâm.

20:24 18/2/2026

Áng văn đẹp về phương Nam

Đất rừng phương Nam là tác phẩm nổi tiếng nhất của Đoàn Giỏi. Câu chuyện có bối cảnh đặc trưng của vùng Tây Nam Bộ, với rừng tràm bạt ngàn, với con thuyền lênh đênh, với sóng nước bập bềnh, với bạt ngàn cảnh sắc thiên nhiên ưu đãi. Tác phẩm ra đời khi nhà văn sống xa quê hương: sau năm 1954, Đoàn Giỏi ra Bắc tập kết. Ông sống tại Hà Nội tới mãi sau 1975 mới trở lại Sài Gòn.

30 năm sống xa quê hương Tiền Giang nhưng lúc nào ông cũng nhớ về nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Có lẽ chính nỗi nhớ quê hương đó đã hun đúc nên những tác phẩm lớn, vẫn còn giá trị mãi với người đọc Việt.

Chúc Trí/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

