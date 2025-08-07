Vợ chồng xem nhau như đối tác

Vợ chồng trong gia đình cũng giống đối tác trong công việc. Cách chúng ta cư xử quyết định cảm xúc của người đối diện và cũng phần nào hình thành nên suy nghĩ, tính cách của những người con trong gia đình.

Vợ chồng nên xây dựng mối quan hệ bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau. Ảnh minh họa: Prudential.

Tôi vui vẻ với từng người tôi gặp gỡ mỗi ngày. Giữa cả tỷ người trên Trái Đất mà chúng ta có thể gặp được nhau thì đó là một điều kỳ diệu. Thế nên tôi trân trọng và yêu thương mọi người, cảm thấy cần có trách nhiệm và hết lòng với mọi người ở từng phút giây hiện tại. Trên tất cả, điều tôi gìn giữ và coi trọng nhất chính là gia đình.

“Gia đình là nền tảng cho mọi mối quan hệ”, mặc dù câu này nghe có vẻ lý thuyết nhưng dựa trên sự quan sát và trải nghiệm lâu nay, tôi càng ngày càng thấy điều này đúng đắn. Nếu chúng ta điều phối và cân bằng được mối quan hệ gia đình thì chúng ta sẽ điều phối được công việc và mối quan hệ xã hội, bởi gia đình chính là một xã hội thu nhỏ.

Cách chúng ta hành xử trong gia đình thể hiện phần nào cách chúng ta tương tác trong xã hội. Vợ chồng trong gia đình cũng giống như đối tác trong công việc. Cách chúng ta cư xử quyết định cảm xúc của người đối diện và cũng phần nào hình thành nên suy nghĩ, tính cách của những người con trong gia đình. Cha mẹ bình đẳng, tôn trọng nhau thì cũng sẽ cư xử bình đẳng và tôn trọng con cái.

Mối quan hệ giữa anh chị em trong nhà cũng thể hiện cách thức tương tác ở môi trường công việc, nếu người anh người chị điều phối người em bằng uy lực, bằng ngôi thứ thì sau này nếu ở cương vị lãnh đạo, chúng sẽ là lãnh đạo cấp dưới bằng quyền lực.

Nếu các anh chị điều phối được người em bằng sự thu phục thì sau này sẽ đạt được kiểu lãnh đạo ở tầm cao hơn, đó có thể là thông qua việc tạo động lực, truyền cảm hứng và cả sự tin tưởng. Quân thần, phụ tử, phu thê, huynh đệ, bằng hữu là năm mối quan hệ cơ bản trong xã hội.

Đối với một quốc gia nặng về văn hóa phương Đông như Việt Nam thì những mối quan hệ này trong xã hội ngày nay đã thay đổi rất nhiều so với trước đây theo hướng hiện đại và bớt câu nệ hơn nhưng cũng không dễ để phát triển những mối quan hệ với sự đồng thuận, tôn trọng và thấu hiểu lẫn nhau.

Những mối quan hệ này bị tác động bởi vị thế, văn hóa, định kiến xã hội, đặc điểm tính cách, môi trường sống, sự biến đổi của xã hội… Hiểu được những điều này thì con trẻ sẽ có lời giải đáp cho những câu chuyện tiêu cực, bất bình trong xã hội.

Thế nên chúng ta, những bậc cha mẹ cần phải dành thời gian và đầu tư tâm sức cho con cái. Khi cha mẹ giáo dục con đúng cách để con biết xây dựng những mối quan hệ tích cực thì mỗi gia đình sẽ góp phần tạo nên sự tốt đẹp và bình yên cho xã hội.