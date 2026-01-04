Vợ chồng Vi 'ngộ' đã trốn thuế như thế nào?

Vụ án trốn thuế xảy ra tại phường Hạc Thành (tỉnh Thanh Hóa) liên quan đến Nguyễn Văn Vi (thường gọi là Vi "ngộ") và vợ là Phạm Thị Hương Giang cho thấy mức độ tính toán, tổ chức và sự liều lĩnh đáng báo động.

Đằng sau bản hợp đồng chuyển nhượng ghi giá chưa đầy 4 tỷ đồng là một giao dịch thực tế lên tới 13 tỷ đồng , cùng hàng loạt hành vi che giấu nhằm qua mặt cơ quan quản lý thuế.

Theo tài liệu điều tra, khoảng cuối tháng 6/2024, vợ chồng Nguyễn Văn Vi (SN 1981) và Phạm Thị Hương Giang (SN 1980, cùng trú tại số nhà 130 đường Đào Duy Từ, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) đã thỏa thuận mua lại căn nhà số 136 Đào Duy Từ của ông Nguyễn Thế Thuật (SN 1963, trú tại phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa).

Giá chuyển nhượng thực tế được các bên thống nhất bằng lời nói là 13 tỷ đồng . Theo thỏa thuận miệng, toàn bộ số tiền này sẽ được chuyển vào tài khoản người thân của ông Thuật, đổi lại vợ chồng Giang - Vi chịu trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ phát sinh từ việc chuyển nhượng. Điều đáng nói, nội dung thỏa thuận quan trọng này không được ghi nhận trong hợp đồng công chứng.

Trước thời điểm ký kết, vợ chồng Giang - Vi đã bàn bạc, thống nhất với nhau việc ghi giá mua bán trong hợp đồng theo khung giá Nhà nước quy định, nhằm giảm tối đa nghĩa vụ tài chính.

Với tội danh "Đưa hối lộ", Nguyễn Văn Vi bị xử 3 năm tù giam.

Do bận việc, Giang nhờ bố đẻ là ông Phạm Văn Năm (SN 1953, trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) đứng ra liên hệ làm thủ tục công chứng. Thông qua mối quan hệ quen biết trong quá trình gửi tiền tại Ngân hàng ACB chi nhánh Thanh Hóa, ông Năm đã nhờ Trịnh Thị Ngọc Hà (SN 1989, là nhân viên ngân hàng) liên hệ văn phòng công chứng để soạn thảo hợp đồng mua bán nhà số 136 Đào Duy Từ.

Ngay từ đầu, ông Năm và Giang đều thống nhất yêu cầu để giá mua bán trong hợp đồng theo khung giá Nhà nước. Sau khi tiếp nhận thông tin, Hà đã liên hệ Văn phòng công chứng Nguyễn Anh Tuấn, tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, đề nghị công chứng viên Nguyễn Thị Vân Trang soạn thảo hợp đồng.

Căn cứ bảng khung giá đất Nhà nước tại thời điểm năm 2024, hợp đồng chuyển nhượng được lập với giá 3,75 tỷ đồng và hẹn ngày 26/6/2024 tiến hành ký kết. Sáng cùng ngày, do bận việc, Giang đề nghị công chứng viên đến ký hợp đồng tại nhà ông Năm. Có mặt tại đây gồm đầy đủ các bên mua, bên bán và người thân. Dù biết rõ giá trị giao dịch thực tế là 13 tỷ đồng , tất cả vẫn ký vào hợp đồng thể hiện giá chuyển nhượng thấp hơn rất nhiều so với thực tế.

Trước khi ký hợp đồng, do tài khoản ngân hàng của Giang gặp trục trặc, các bên đã cùng đến Ngân hàng ACB chi nhánh Thanh Hóa để thực hiện chuyển tiền. Theo yêu cầu của bên bán, Giang sử dụng tài khoản cá nhân chuyển đủ 13 tỷ đồng vào tài khoản của người thân ông Thuật, với nội dung :chuyển tiền mua nhà".

Chỉ sau khi xác nhận đã nhận đủ tiền, các bên mới quay lại nhà ông Năm để hoàn tất việc ký hợp đồng chuyển nhượng với giá ghi trên giấy tờ là 3,750 tỷ đồng . Công chứng viên đã chuẩn bị đầy đủ 4 bản hợp đồng, các bên ký tên, điểm chỉ, ký nháy từng trang theo đúng trình tự pháp luật.

Sau khi hợp đồng được công chứng, Giang tiếp tục nhờ ông Năm đại diện đi làm thủ tục đăng ký biến động tài sản, kê khai thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ. Căn cứ giá trị chuyển nhượng ghi trong hợp đồng, vợ chồng Giang - Vi chỉ nộp 75 triệu đồng tiền thuế thu nhập cá nhân và 18,75 triệu đồng lệ phí trước bạ. Ngày 8/7/2024, Văn phòng đăng ký đất đai đã hoàn tất việc sang tên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại số nhà 136 Đào Duy Từ cho vợ chồng Nguyễn Văn Vi - Phạm Thị Hương Giang.

Quá trình điều tra, căn cứ kết luận giám định của cơ quan Thuế tỉnh Thanh Hóa, xác định rõ hành vi sử dụng chứng từ, tài liệu không phản ánh đúng bản chất giao dịch, làm sai lệch giá trị chuyển nhượng nhằm xác định sai số tiền thuế phải nộp. Cụ thể, số tiền lệ phí trước bạ bị trốn là 46,25 triệu đồng; số tiền thuế thu nhập cá nhân bị trốn là 185 triệu đồng. Tổng số tiền trốn nghĩa vụ tài chính với Nhà nước lên tới 231,25 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Phạm Thị Hương Giang đã nộp lại toàn bộ số tiền trên cho cơ quan chức năng để khắc phục hậu quả. Với hành vi nêu trên, vừa qua, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Vi 6 tháng tù giam. Đồng thời, 2 bị cáo là Phạm Thị Hương Giang và Nguyễn Thế Thuận mỗi người bị phạt tiền 100 triệu đồng.

Điều đáng chú ý, Nguyễn Văn Vi không phải là cái tên xa lạ với các cơ quan tiến hành tố tụng, bởi Vi từng nhiều lần vi phạm pháp luật. Từ các hành vi cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng khi còn rất trẻ, đến các bản án tù về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc, Vi "ngộ" từng phải chấp hành mức án tổng hợp lên tới 6 năm 9 tháng tù. Gần đây nhất, Vy tiếp tục bị khởi tố về các tội "Đưa hối lộ" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Vụ án của vợ chồng Vi "ngộ" là minh chứng rõ nét cho thủ đoạn phổ biến nhưng tinh vi trong các giao dịch bất động sản hiện nay: thỏa thuận giá thật bằng "lời nói", còn hợp đồng công chứng chỉ là "vỏ bọc" để giảm nghĩa vụ tài chính. Hành vi này không chỉ xâm phạm nghiêm trọng đến lợi ích của Nhà nước, mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý cho chính các bên tham gia. Pháp luật đã có đầy đủ quy định và chế tài nghiêm khắc đối với hành vi trốn thuế, sử dụng chứng từ không đúng bản chất giao dịch.

Từ vụ việc này, cơ quan chức năng tiếp tục khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong các giao dịch dân sự, nhất là lĩnh vực nhà đất, để tránh "lợi bất cập hại", tự đẩy mình vào vòng lao lý chỉ vì những toan tính ngắn hạn.

Mới đây, ngày 31/12/2025, TAND tỉnh Thanh Hóa đưa vụ án "Môi giới hối lộ", "Đưa hối lộ", "Đánh bạc" ra xét xử. Trong vụ án trên, Nguyễn Văn Vi bị cáo buộc 2 lần đưa số tiền 350 triệu đồng cho Hoàng Nam Liên (SN 1966) trú tại số 1, ngõ 10, đường Ngô Văn Sở, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An, cựu Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An (đã nghỉ hưu từ ngày 1/10/2021), nhằm "chạy án" cho Nguyễn Ngọc Hòa (tức Hòa "chua", SN 1976, trú trước đây tại số 56 Đinh Lễ, phường Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Hành vi "Đưa hối lộ" của Nguyễn Văn Vi đã giúp Hòa "chua" được giảm án 38 tháng tù. Căn cứ các quy định của pháp luật, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt Nguyễn Văn Vi 3 năm tù về tội "Đưa hối lộ". Hiện, Nguyễn Văn Vi còn tội danh "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" chưa xét xử.