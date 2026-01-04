'Trùm' ma túy sa lưới sau hơn 20 năm trốn truy nã

Ngày 1/1/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an xã Thông Thụ đồng chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An, Công an tỉnh Hủa Phăn (Lào) bắt giữ Thò Chá Xìa (SN 1972), trú tại xã Tri Lễ, tỉnh Nghệ An.
Theo hồ sơ điều tra, Thò Chá Xìa là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia với tổng khối lượng ma túy hơn 60 kg.
|
Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ Thò Chá Xìa sau 20 năm trốn truy nã.
Sau khi đồng bọn bị bắt giữ, Thò Chá Xìa bỏ trốn.
Ngày 17/5/2004, đối tượng bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An ra Quyết định truy nã số 24 về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".
Trong quá trình lẩn trốn tại Lào, đối tượng thay tên đổi họ, cắt đứt liên lạc với người thân, sống theo kiểu "nay đây mai đó".
Sau một thời gian kiên trì rà soát, xác minh, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an tỉnh Hủa Phăn (Lào) bắt giữ thành công Thò Chá Xìa.
Hiện, đối tượng đã được di lý về Việt Nam để xử lý theo quy định của pháp luật.
