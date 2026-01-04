Thủ đoạn của đường dây sản xuất, mua bán vũ khí quân dụng đặc biệt lớn

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, đã có Thư khen gửi Công an tỉnh Nghệ An về thành tích xuất sắc trong phát hiện, đấu tranh triệt phá đường dây mua bán, chế tạo trái phép vũ khí quân dụng.

Theo Công an tỉnh Nghệ An, đây là chuyên án lớn nhất từ trước đến nay liên quan tới "Chế tạo, mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép" mà Công an Nghệ An triệt xóa. Không chỉ lớn về quy mô, mà tính chất, thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi.

Chuyên án được Công an tỉnh Nghệ An xác lập, qua công tác nắm tình hình thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện tình trạng buôn bán vũ khí trái phép. Tình trạng trên có nguy cơ gây mất an ninh trật tự và gây bức xúc, lo lắng trong dư luận nhân dân.

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả với tội phạm nói chung và hoạt động mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép nói riêng, dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị liên quan tập trung rà soát với đối tượng nghi vấn tàng trữ, sử dụng và mua bán vũ khí quân dụng trái phép.

Tang vật trong vụ án.

Quá trình rà soát, xác minh, Cơ quan Công an phát hiện một số đối tượng trên địa bàn Nghệ An mua vũ khí quân dụng của một đường dây mua bán vũ khí có tính chất chuyên nghiệp thông qua một trang mạng xã hội với quy mô đặc biệt lớn, liên quan đến nhiều địa bàn trên cả nước.

Từ đó, Phòng Cảnh sát hình sự báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh đề xuất xác lập chuyên án tập trung lực lượng, đấu tranh triệt phá ổ nhóm mua bán vũ khí quân dụng trên.

Ban chuyên án xác định đường dây buôn bán vũ khí này do 2 đối tượng là Lê Thanh Hưng (sinh năm 1994), trú xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi và Sầm Thị Thơm (sinh năm 1985), trú xã Hưng Long, TP.HCM điều hành.

Để vận hành đường dây, 2 đối tượng trên hình thành các "chân rết", phân công phụ trách các khâu khác nhau trong quy trình sản xuất, mua bán các loại vũ khí; rồi tạo tài khoản mang tên giả, rao bán trên các ứng dụng mạng xã hội và các trang mạng để "giới thiệu sản phẩm". Ngoài ra, cặp đôi cũng trực tiếp mua bán vũ khí.

Bước đầu Cơ quan chức năng xác định chỉ tính từ tháng 8/2024 đến tháng 12/2025, đường dây này đã lôi kéo sự tham gia của hàng chục đối tượng trên cả nước, qua đó tiêu thụ hàng trăm nghìn viên đạn và nhiều linh kiện vũ khí quân dụng, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Đáng chú ý, ngay sau khi Bộ Công an đồng loạt phát động cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trên cả nước từ ngày 15/12/2025 đến 16/3/2026, các đối tượng trong hội nhóm buôn bán vũ khí đã "đánh hơi", từ đó bàn bạc, trao đổi dừng hoạt động để đối phó sự phát hiện, truy quét của lực lượng Công an.

Đối tượng trong chuyên án bị bắt giữ.

Nhận thấy nếu không phá án kịp thời, đối tượng sẽ bỏ trốn hoặc tiêu hủy tang vật cùng tài liệu chứng cứ liên quan đến hành vi phạm tội, Ban chuyên án quyết định triển khai hành động.

Từ ngày 15/12/2025 đến ngày 24/12/2025, Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự đồng loạt triển khai hàng chục tổ công tác chủ trì, phối hợp với các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp 42 đối tượng ở nhiều tỉnh, thành phố.

Tang vật thu giữ: 64 khẩu súng quân dụng, 28.720 viên đạn thuộc danh mục vũ khí quân dụng, 24 khẩu súng là công cụ hỗ trợ, 1.260 viên đạn bi và đạn cao su; 2 máy tính xách tay, 42 điện thoại di động và các đồ vật có liên quan.

Căn cứ các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 38 bị can về tội "Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự", đồng thời tiếp tục tập trung đấu tranh, mở rộng chuyên án.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua, bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ trái phép; đồng thời, nâng cao ý thức tố giác tội phạm. Khi phát hiện các trang mạng, hội nhóm, cá nhân có hành vi rao bán vũ khí, cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý theo pháp luật.