Vợ chồng trẻ 'quay xe' về ở nhà bố mẹ sau một năm ra riêng

Giá nhà tăng cao khiến nhiều gia đình chưa thể ra riêng, trong khi một số người chủ động sống cùng bố mẹ để giảm áp lực tài chính và nhận thêm hỗ trợ trong cuộc sống.

Sau gần hai năm kết hôn, tháng 10/2021, gia đình chị Phúc Nguyên (35 tuổi, sống tại phường Cầu Kiệu, TP.HCM) đón con gái đầu lòng. Đến nay, sau hơn 7 năm sống chung với bố mẹ chồng, kế hoạch ra ở riêng của vợ chồng chị vẫn chưa thể thực hiện.

Nguyên nhân không nằm ở việc thiếu mong muốn, mà chủ yếu xuất phát từ áp lực tài chính ngày càng lớn, trong bối cảnh giá nhà liên tục tăng và vượt xa số tiền có thể tích lũy của phần lớn người lao động.

"Chúng tôi ưu tiên môi trường học tập cho con. Khi tìm hiểu, nếu chọn các chung cư tầm trung, hiện có giá phổ biến khoảng 3- 5 tỷ đồng . Nếu chấp nhận ở xa hơn, một căn hộ gần 40 m2 cũng đã hơn 2 tỷ đồng ", chị Nguyên chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Theo báo cáo công bố cuối năm 2025 của Batdongsan.com.vn, dựa trên khảo sát 1.000 người tham gia, trong năm 2025, số lượng căn hộ chung cư có giá dưới 3 tỷ đồng tại TP.HCM chỉ chiếm khoảng 31% tổng nguồn cung. Nếu chỉ xét khu vực TP.HCM cũ, tỷ lệ này giảm còn 21%, trong khi tại Hà Nội, căn hộ dưới 3 tỷ đồng chỉ chiếm khoảng 10% thị trường.

Ở phân khúc nhà riêng, nguồn cung giá thấp còn hạn chế hơn. Tại TP.HCM cũ, khoảng 5% nhà riêng có giá dưới 3 tỷ đồng , trong khi tại Hà Nội, tỷ lệ này chỉ khoảng 1%. Ngược lại, các sản phẩm nhà riêng trên 15 tỷ đồng tại Hà Nội chiếm tới 33% tổng nguồn cung. Tại TP.HCM, mức giá phổ biến của nhà riêng hiện dao động từ 5- 10 tỷ đồng , chiếm gần một nửa thị trường.

Giấc mơ mua nhà xa vời

Hiện tổng thu nhập của hai vợ chồng chị Nguyên khoảng 30 triệu đồng mỗi tháng. Sau khi trừ chi phí sinh hoạt, phụ giúp gia đình và nuôi con nhỏ, khoản tiết kiệm còn lại khoảng 5 triệu đồng.

"Nếu vay mua căn hộ khoảng 2 tỷ đồng , với lãi suất khoảng 7%/năm trong 20 năm, số tiền phải trả mỗi tháng khoảng 9-12 triệu đồng, vượt quá khả năng chi trả của gia đình", chị Nguyên tính toán.

Sống cùng bố mẹ mang lại những hỗ trợ thiết thực, đặc biệt trong việc chăm sóc con nhỏ. "Có ông bà ở cùng, tôi yên tâm hơn, không phải lo tìm người giữ con", chị nói.

Tuy nhiên, không gian sống chung cũng đặt ra những hạn chế nhất định. Theo chị, sự khác biệt trong thói quen sinh hoạt và cách chăm sóc con cái, dù không dẫn đến mâu thuẫn lớn, nhưng về lâu dài có thể tạo cảm giác thiếu riêng tư.

Công việc văn phòng với lịch trình bận rộn cũng khiến chị Nguyên nhiều khi cảm thấy áp lực. "Có hôm tôi làm đến 20h, nhưng bố mẹ vẫn chờ để ăn cơm cùng. Điều đó khiến tôi không khỏi áy náy", chị tâm sự.

Tương tự, Nguyễn Tiến (29 tuổi, Hà Nội), kết hôn năm 2021, hiện có một con gái 4 tuổi, cũng đang sống cùng bố mẹ. Anh cho biết mong muốn ra ở riêng luôn hiện hữu, nhưng thực tế không đơn giản.

Trước đó, gia đình anh từng thuê nhà sống riêng trong một năm, từ tháng 3/2025 đến tháng 3/2026. Tuy nhiên, trải nghiệm này không như kỳ vọng, đặc biệt khi phát sinh những vấn đề với chủ nhà, khiến cuộc sống trở nên căng thẳng.

"Có thời điểm mâu thuẫn với bố mẹ về sinh hoạt, tôi quyết định ra ở riêng. Nhưng khi sống riêng, lại phát sinh thêm nhiều vấn đề khác, từ chi phí đến việc tự xoay xở mọi thứ", anh kể.

Sau một năm, anh Tiến quyết định quay lại sống cùng bố mẹ. Theo anh, sự hỗ trợ từ gia đình giúp giảm đáng kể áp lực, nhất là khi có con nhỏ. Ông bà có thể hỗ trợ từ việc nhà đến chăm sóc cháu, đặc biệt trong những thời điểm bận rộn hoặc khi con ốm.

Dù vậy, cuộc sống chung vẫn tồn tại những khác biệt về lối sống và sinh hoạt. Không gian sống, dù rộng rãi, vẫn khó có được sự độc lập như khi ở riêng.

Ở góc độ tài chính, anh Tiến cho rằng việc mua nhà ở thời điểm hiện tại là thách thức lớn. "Giá bất động sản cao, nếu vay thì áp lực tài chính rất lớn. Hiện tôi chưa tính đến phương án mua nhà", anh nói. Theo anh, cơ hội có thể đến nếu có chính sách nhà ở phù hợp hoặc khi thị trường điều chỉnh trong tương lai.

So với mua nhà, thuê nhà là phương án linh hoạt hơn, nhưng cũng đi kèm nhiều rủi ro. "Thuê nhà có sự riêng tư, nhưng nếu gặp chủ nhà không phù hợp thì cũng phát sinh nhiều phiền toái", anh nói thêm.

Sau khi chuyển từ nhà thuê về ở cùng bố mẹ, gia đình anh Tiến chi vài chục triệu đồng sửa sang lại nhà cửa để ở thoải mái hơn.

Lựa chọn sống cùng bố mẹ

Chị Lê Hạnh (34 tuổi, Hà Nội) đã sống cùng gia đình chồng hơn 10 năm kể từ khi kết hôn. Theo chị, việc ở chung xuất phát từ cả yếu tố tài chính lẫn nhu cầu chăm sóc gia đình.

Chồng chị là con trai duy nhất, nên vợ chồng chị lựa chọn sống cùng bố mẹ để tiện chăm sóc khi cần thiết. Đồng thời, có người thân hỗ trợ trông con cũng giúp chị yên tâm đi làm.

"Có lần con ốm phải uống kháng sinh nhiều ngày, tôi chỉ xin nghỉ được 2 ngày, còn lại nhờ ông bà hỗ trợ. Nếu không có gia đình, việc xoay xở sẽ rất khó khăn", chị chia sẻ.

Sau khi sinh con thứ hai 6 tháng, chị quay lại làm việc. Việc gửi con nhỏ đi nhà trẻ sớm hay thuê người giúp việc đều khiến chị đau đầu. Trong bối cảnh đó, sự hỗ trợ từ ông bà giúp gia đình duy trì ổn định sinh hoạt.

Theo chị Hạnh, cuộc sống chung không tránh khỏi những khác biệt, nhưng trong trường hợp của chị, các thành viên trong gia đình có sự chia sẻ và tôn trọng lẫn nhau nên không phát sinh áp lực lớn.

Ngoài ra, việc sống cùng bố mẹ cũng giúp tiết kiệm chi phí sinh hoạt. Việc mua sắm, nấu nướng và phân bổ chi tiêu được tổ chức hợp lý hơn.

Với vợ chồng Thu Hiền (27 tuổi, TP.HCM), việc mua nhà không phải là không thể. Cả hai làm trong lĩnh vực truyền thông - marketing, có khả năng sử dụng tiếng Anh, nên ngoài công việc chính còn nhận thêm dự án freelance.

Thu nhập của gia đình dao động khoảng 50 triệu đồng/tháng, thậm chí cao hơn trong những giai đoạn nhiều việc. Theo tính toán của chị Hiền, nếu vay mua căn hộ khoảng 2,5- 3 tỷ đồng , gia đình có thể đáp ứng nghĩa vụ tài chính hàng tháng.

Tuy nhiên, để duy trì dòng tiền ổn định, cả hai sẽ phải làm việc với cường độ cao trong thời gian dài, bao gồm cả buổi tối và cuối tuần.

"Nếu vay mua nhà, thu nhập phải duy trì đều và ổn định. Điều đó đồng nghĩa với việc phải làm nhiều hơn và khó có thời gian nghỉ ngơi trong giai đoạn đầu", chị Hiền cho biết.

Trong khi đó, cuộc sống hiện tại khi sống cùng bố mẹ mang lại sự hỗ trợ đáng kể. Việc chăm sóc con nhỏ được san sẻ, chi phí sinh hoạt giảm bớt, và hai vợ chồng có thêm thời gian cho công việc cũng như các kế hoạch cá nhân.

Theo chị Hiền, việc chưa ra ở riêng không chỉ là do tài chính, mà còn là một lựa chọn phù hợp với hoàn cảnh hiện tại.

"Việc mua nhà có thể thực hiện sau. Khi điều kiện tài chính và tinh thần phù hợp hơn, việc ra ở riêng sẽ thuận lợi hơn", chị nói.