Vợ chồng Rhymastic đón con thứ hai tại bệnh viện quốc tế

Rapper Rhymastic và bà xã Thanh Huyền chào đón con thứ hai tại Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH). Bộ đôi đặt tên thân mật cho con gái là MaDi.

Trên trang cá nhân, Rhymastic báo tin vợ sinh con và chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc trong hành trình đón thiên thần nhỏ. Anh chia sẻ: “Con là An Di, con xin chào các ông các bà, các bác, các cô chú. Con mới chào đời mấy ngày thôi mà trộm vía thấy khỏe mạnh và được yêu thương quá trời. Cảm ơn bác sĩ Lê Văn Hiền và Bệnh viện Quốc tế Mỹ AIH đã đồng hành gia đình trong hành trình chào đón con”.

Rhymastic và bà xã hạnh phúc bên con gái vừa chào đời. Nguồn: FBNV.

Rhymastic là một trong những thành viên nổi bật của SpaceSpeakers, được khán giả yêu mến bởi tài năng âm nhạc cùng tính cách hài hước. Sau kết hôn năm 2019, anh và Thanh Huyền cuộc sống hôn nhân viên mãn bên con trai đầu lòng Ma Bư. Sự xuất hiện của bé MaDi tiếp tục đánh dấu cột mốc ý nghĩa trong hành trình làm cha mẹ của cặp đôi.

Gia đình 4 thành viên của Rhymastic trong ngày chào đón bé MaDi. Nguồn: FBNV.

Được biết, trong lần sinh con thứ hai, gia đình Rhymastic lựa chọn gói sinh platinum tại Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH). Không chỉ chú trọng cơ sở vật chất hiện đại và không gian lưu viện riêng tư, đẳng cấp, Bệnh viện AIH được gia đình lựa chọn nhờ quy trình chăm sóc sản khoa toàn diện theo tiêu chuẩn quốc tế, đồng hành mẹ từ trước sinh đến giai đoạn hậu sản.

Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) 2 lần liên tiếp đạt chứng nhận JCI. Nguồn: Bệnh viện AIH.

Là một trong số ít bệnh viện tại Việt Nam đạt chứng nhận JCI - con dấu vàng chứng nhận về an toàn và chất lượng bệnh viện toàn cầu, Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) được nhiều gia đình tin tưởng lựa chọn trong hành trình mang thai và sinh con. Tại đây, mọi quy trình từ kiểm soát nhiễm khuẩn, quản lý thuốc, chăm sóc sản phụ đến chăm sóc trẻ sơ sinh đều được xây dựng và vận hành theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhằm đảm bảo an toàn tối ưu cho mẹ và bé.

Phòng spa bên trong bệnh viện cung cấp dịch vụ thư giãn cho mẹ sau sinh. Nguồn: Bệnh viện AIH.

Bên cạnh dịch vụ sinh trọn gói, chương trình chăm sóc sau sinh (ở cữ) tại AIH cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ gia đình hiện đại. Với lựa chọn linh hoạt 3 - 5 - 7 ngày, sản phụ được nghỉ ngơi và phục hồi trong môi trường bệnh viện quốc tế tiện nghi, đồng thời nhận sự hỗ trợ chuyên nghiệp từ đội ngũ y tế về chăm sóc mẹ, chăm sóc trẻ sơ sinh, nuôi con bằng sữa mẹ và theo dõi sức khỏe sau sinh.