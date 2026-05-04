Vợ chồng TikToker Linda Ngô - Phong Đạt chào đón con trai đầu lòng

Ngày 3/5, Linda Ngô chia sẻ đã hạ sinh con trai đầu lòng tại Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH).

Trên trang cá nhân, nữ TikToker không giấu được niềm xúc động khi lần đầu làm mẹ. Cô viết: “Chào mừng Maison đã đến với thế giới của bố mẹ. Sau bao nhiêu ngày hồi hộp chờ đợi, cuối cùng bố mẹ cũng được gặp con rồi. Khoảnh khắc nghe tiếng khóc đầu tiên của con, mọi lo lắng như tan biến hết. Bố mẹ chưa từng nghĩ có thể hạnh phúc đến như vậy”.

Gia đình TikToker Linda Ngô hạnh phúc bên thiên thần nhỏ. Ảnh: Bệnh viện AIH.

Được biết, nữ TikToker sinh non ở tuần 35. Hành trình “vượt cạn” diễn ra sớm hơn dự kiến, nhưng nhờ sự hỗ trợ và hướng dẫn sát sao từ đội ngũ y, bác sĩ, cô đã giữ được tâm lý ổn định và an tâm trong suốt quá trình sinh.

Cặp đôi lựa chọn khám thai và sinh con tại AIH. Ảnh: Bệnh viện AIH.

Với 5,4 triệu lượt theo dõi trên TikTok, Linda Ngô và Phong Đạt là cặp đôi nổi bật trong cộng đồng sáng tạo nội dung. Sau khoảng 6 năm gắn bó, cả hai chính thức về chung một nhà vào tháng 3/2023. Hình ảnh cặp đôi với phong cách trẻ trung, gần gũi cùng các nội dung đời sống hài hước đã thu hút sự quan tâm lớn từ người theo dõi.

Là một trong số ít bệnh viện tại Việt Nam đạt chứng nhận JCI - “con dấu vàng” về an toàn và chất lượng toàn cầu, Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) không chỉ được đánh giá cao về cơ sở vật chất, mà đội ngũ y, bác sĩ và nhân viên y tế cũng đều có chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm.

Phòng lưu viện tại AIH đảm bảo sự riêng tư, thoải mái cho mẹ, bé và gia đình. Ảnh: Bệnh viện AIH.

Khoa Phụ sản là một trong các chuyên khoa mũi nhọn tại Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH), cung cấp đa dạng dịch vụ chăm sóc y tế sản phụ khoa, nổi bật với những chương trình theo dõi thai sản và sinh trọn gói dành cho sản phụ.

Đặc biệt, tất cả ca sinh đều có sự tham gia của các bác sĩ và điều dưỡng khoa Nhi - Sơ sinh, đảm bảo trẻ được thăm khám, sàng lọc ngay sau khi chào đời, góp phần nâng cao an toàn cũng như chất lượng chăm sóc toàn diện cho cả mẹ và bé.

Nội thất phòng lưu viện tiện nghi, sang trọng và đẳng cấp. Ảnh: Bệnh viện AIH.

Nhiều nghệ sĩ Việt cũng đã lựa chọn AIH cho hành trình đón con, gần đây có thể kể đến diễn viên Ngô Thanh Vân, diễn viên Ngọc Ánh, người mẫu Cao Thiên Trang... Bên cạnh đó, AIH cũng là bệnh viện tiếp nhận và xử lý thành công các ca sinh khó và sinh non của ca sĩ Hải Băng và kiện tướng Dancesport Khánh Thi.

