Vợ chồng Duy Mạnh đi nghỉ ở Maldives

Đang trong kỳ nghỉ sau mùa V.League 2025/26, cầu thủ Duy Mạnh cùng bà xã Quỳnh Anh và 2 con khoe ảnh check-in ở quốc đảo Maldives.

Ngày 11/6, Nguyễn Quỳnh Anh - vợ cầu thủ Đỗ Duy Mạnh - khoe ảnh gia đình tận hưởng kỳ nghỉ ở quốc gia nhỏ nhất châu Á. “Kỷ niệm gặp cá mập, cá đuối hè Maldives 2026”, cô viết.

Trong hình, cặp vợ chồng cùng con gái Cony thích thú khi lội trong làn nước xanh ngắt và ngắm đàn cá lớn bơi lội dưới chân. Một số dân mạng để ý Quỳnh Anh đưa tay che phần bụng và nói đùa rằng cô liệu có tin vui hay không.

Nhiều người cũng nhận ra chính tại Maldives 3 năm trước, khi mới có con trai đầu lòng Ú, Duy Mạnh và Quỳnh Anh bất ngờ thông báo về em bé Cony trong bụng mẹ. “Bờ biển năm ấy đây ạ”, “Gia đình mình lần này đi Maldives có định công khai thêm cháu nào không”... là một số bình luận vui dưới bài đăng của nàng WAG.

Trên trang cá nhân, Duy Mạnh cũng chia sẻ loạt ảnh vui chơi bên gia đình kèm chú thích: “Maldives ngày trở lại ạ”.

Gia đình cầu thủ Duy Mạnh đi nghỉ ở Maldives. Ảnh: Đỗ Duy Mạnh/Facebook.

Duy Mạnh và CLB Hà Nội vừa trải qua V.League 2025/26 đáng thất vọng khi là mùa đầu tiên kể từ năm 2009, đội bóng thủ đô nằm ngoài top 3 bảng xếp hạng. Anh đang trong kỳ nghỉ trước khi trở lại sân cỏ.

Trước đó, trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 20 năm thành lập (2006-2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì diễn ra ngày 8/6, CLB Hà Nội đã công bố đội hình tiêu biểu trong lịch sử đội bóng. Duy Mạnh được xướng tên cùng với một số đồng đội thân thiết như Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Quang Hải và anh rể Nguyễn Văn Quyết.

Duy Mạnh và vợ Quỳnh Anh (sinh năm 1996) - con gái ông Nguyễn Giang Đông, cựu Chủ tịch CLB Sài Gòn - kết hôn năm 2020. Sau 6 năm hôn nhân, họ có 2 con, một trai, một gái. Cùng chị gái Huyền Mi, Quỳnh Anh hiện chủ yếu kinh doanh mỹ phẩm online. Gia đình nhỏ cũng thường xuyên đăng ảnh đi nghỉ dưỡng, vui chơi khi Duy Mạnh không bận thi đấu.