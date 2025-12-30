Vợ chồng cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ sắp hầu tòa

TAND TP.HCM ban hành Quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm vợ chồng cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ trong vụ "Giả mạo trong công tác và đưa hối lộ" xảy ra tại Công ty TNHH Khoa học TSL và các đơn vị liên quan.

Phiên tòa được khai mạc vào sáng 16/1/2026, tại trụ sở Tòa án nhân dân (TAND) TP.HCM và dự kiến kết thúc vào ngày 2/2/2026. Hội đồng xét xử gồm 5 thành viên, trong đó có 2 Thẩm phán và 3 Hội thẩm nhân dân, do Thẩm phán Nguyễn Thị Hà làm chủ tọa.

100 bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử về các tội "Giả mạo trong công tác", "Đưa hối lộ" và "Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi".

Trong đó, bị cáo Nguyễn Nam Khánh (cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ) cùng vợ bị cáo này là Nguyễn Hà Linh (Phó giám đốc Công ty TSL - Chi nhánh Hà Nội, Phó giám đốc Kinh doanh Công ty Avatek) bị truy tố về 3 tội danh là "Giả mạo trong công tác", "Đưa hối lộ" và "Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi".

Lợi dụng chủ trương xã hội hóa, các bị cáo thuộc Công ty Avatek đã mua bán hàng trăm nghìn Phiếu kiểm nghiệm sản phẩm, hàng hóa.

Liên quan, Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch HĐTV, kiêm Giám đốc Công ty TNHH Khoa học TSL và Hồ Thị Thanh Phương (cựu Giám đốc TNHH Khoa học TSL, Giám đốc Công ty Công nghệ Avatek) cũng bị đưa ra xét xử về các tội "Giả mạo trong công tác" và "Đưa hối lộ". Các bị cáo còn lại bị đưa ra xét xử về tội "Giả mạo trong công tác".

Theo cáo buộc, từ năm 2020 đến tháng 4/2025, với mục đích thu hút khách hàng, nâng cao lợi nhuận, Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch HĐTV Công ty TSL) bàn bạc, thống nhất với Hồ Thị Thanh Phương (Giám đốc điều hành và từ tháng 2/2023 là Huỳnh Tấn Cường) về chủ trương làm Phiếu kết quả thử nghiệm, kiểm nghiệm giả (tỷ lệ chiết khấu cao, không gửi mẫu hoặc có gửi mẫu nhưng không chạy thử nghiệm mà vẫn cho kết quả đạt theo yêu cầu hoặc có mẫu và chạy thử nghiệm, nhưng sau đó chỉnh sửa chỉ tiêu cho đạt, chỉnh sửa thời gian theo yêu cầu).

Sau khi thống nhất, Phương chỉ đạo 22 đối tượng là Phó giám đốc, Trưởng phòng, nhân viên Công ty TSL đưa thông tin cho khách hàng về việc Công ty TSL có chính sách hỗ trợ trả kết quả kiểm nghiệm nêu trên để tìm kiếm, lôi kéo khách hàng có nhu cầu kiểm nghiệm, thử nghiệm các chỉ tiêu sinh hóa đối với các mẫu sản phẩm để làm hồ sơ công bố, tự công bố sản phẩm nhằm sản xuất, kinh doanh sản phẩm là thực phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, nước, thủy sản...

Từ năm 2020 đến tháng 4/2025, Công ty TSL đã phát hành 118.046 Phiếu kết quả thử nghiệm giả cho 12.995 doanh nghiệp, cá nhân, với tổng số tiền thu lợi bất chính là hơn 117 tỷ đồng .

Với phương thức, thủ đoạn nêu trên, từ tháng 3/2023 đến tháng 4/2025, Hồ Thị Thanh Phương đã chỉ đạo 15 đối tượng là Phó giám đốc, Trưởng phòng, nhân viên Công ty Avatek phát hành 102.591 Phiếu kết quả thử nghiệm giả cho 11.556 doanh nghiệp, cá nhân, thu lợi bất chính số tiền hơn 83 tỷ đồng .

Để xin được cấp phép chỉ định kiểm nghiệm và tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình hoạt động của Công ty TSL, Công ty Avatek, Đoàn Hữu Lượng, Hồ Thị Thanh Phương, Nguyễn Hà Linh đã đưa cho Nguyễn Nam Khánh số tiền hơn 3,3 tỷ đồng nhằm mục đích hối lộ cho các cá nhân có thẩm quyền giải quyết hồ sơ liên quan.

Cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ sau đó chỉ chi bồi dưỡng, quà vào dịp lễ, Tết cho một số cá nhân trong 5 năm với tổng số tiền 920 triệu. Số tiền còn lại hơn 2,4 tỷ đồng , Khánh đã lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Cáo trạng xác định từ năm 2020 đến tháng 4/2025, có 42/655 công ty, cá nhân làm dịch vụ môi giới liên hệ với lãnh đạo, nhân viên Công ty TSL, Công ty Avatek để làm Phiếu kết quả thử nghiệm giả.

Cụ thể, Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch HĐTV Công ty TSL) đã chỉ đạo làm giả 118.046 Phiếu kết quả thử nghiệm, thu lợi bất chính số tiền hơn 98,5 tỷ đồng. Bị cáo Lương cũng thống nhất chủ trương với Hồ Thị Thanh Phương thông qua Nguyễn Nam Khánh, Nguyễn Hà Linh đưa hối lộ số tiền hơn 3,1 đồng để xin cấp phép chỉ định kiểm nghiệm và tạo điều kiện cho Công ty TSL trong quá trình hoạt động. Hiện, bị cáo này đã nộp 5,2 tỷ đồng tiền thu lợi bất chính.

Về phần mình, bị cáo Hồ Thị Thanh Phương (Giám đốc điều hành Công ty TSL từ năm 2020 đến tháng 2/2023 và sau là Giám đốc điều hành Công ty Avatek, từ tháng 3/2023 đến tháng 4/2025) đã chỉ đạo nhân viên Công ty TSL, Công ty Avatek làm giả 190.337 Phiếu kết quả thử nghiệm, thu lợi bất chính số tiền hơn 99,4 tỷ đồng .

Bị cáo cũng bàn bạc, thống nhất chủ trương với Đoàn Hữu Lượng, Nguyễn Hà Linh thông qua Nguyễn Nam Khánh đưa hối lộ số tiền hơn 3,3 tỷ đồng để xin cấp phép, tạo điều kiện cho Công ty TSL trong quá trình hoạt động. Bị cáo Phương mới nộp 100 triệu đồng tiền thu lợi bất chính.