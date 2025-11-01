Võ Cảnh giữa tin đồn chia tay Thúy Ngân

Giữa tin đồn chia tay Thúy Ngân, Võ Cảnh gây chú ý khi chia sẻ quan điểm về tình yêu và cách ứng xử sau tan vỡ.

Giữa lúc mạng xã hội lan truyền nghi vấn Thúy Ngân - Võ Cảnh đã chia tay, động thái mới đây của nam diễn viên thu hút sự chú ý. Cụ thể, trên trang cá nhân, Võ Cảnh đăng tải dòng chia sẻ về tình yêu và sự kết thúc của một mối quan hệ.

“Mình tin rằng, không phải bất cứ mối tình nào khép lại cũng cần có một người đúng và một người sai. Đôi khi, hai người từng thương nhau thật lòng, từng dành cho nhau những gì tốt đẹp nhất, nhưng đến một thời điểm nào đó, họ chọn dừng lại đơn giản vì những lý do riêng mà chỉ người trong cuộc mới biết", anh viết.

Võ Cảnh cũng bày tỏ quan điểm rằng điều quan trọng không nằm ở việc chia tay, mà ở cách hai người đối diện với điều đó. Theo diễn viên sinh năm 1990, nếu cả hai đủ trưởng thành để rời đi trong tôn trọng, thì tình yêu đó sẽ luôn đẹp.

Võ Cảnh vướng tin hẹn hò đồng nghiệp từ dự án 7 năm chưa cưới sẽ chia tay. Ảnh: @vocanh.

Anh chia sẻ thêm: “Cảnh mong rằng chúng ta đều có thể giữ được sự dịu dàng và tử tế ấy với tình yêu của chính mình và của người khác. Để tình yêu, dù ở trong hình hài nào, vẫn luôn là điều khiến cho con người trở nên hạnh phúc và bao dung hơn".

Dưới phần bình luận, nhiều khán giả nhắc đến mối quan hệ giữa Võ Cảnh và Thúy Ngân, cho rằng bài viết của nam diễn viên như một cách ẩn ý nói về việc chia tay. Một số người bày tỏ sự tiếc nuối cho cặp đôi từng được yêu mến.

Thời gian qua, Võ Cảnh và Thúy Ngân không còn xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện hay tương tác trên mạng xã hội như trước. Nhiều khán giả nhận ra lần cuối họ đăng ảnh chung là từ tháng 3 năm nay.

Gần nhất, Thúy Ngân đi chơi cùng nhóm bạn thân gồm S.T Sơn Thạch, ca sĩ Uyên Linh và CEO Lâm Thành Kim nhưng Võ Cảnh vắng mặt, làm dấy lên thêm nghi vấn về mối quan hệ. Trước đó, cả hai thường xuyên xuất hiện tình tứ trong các bộ ảnh, cùng trải qua nhiều dịp lễ và chuyến du lịch, khiến người hâm mộ tin rằng họ có mối quan hệ yêu đương.

Trước những tin đồn, Thúy Ngân cũng từng có một số dòng trạng thái được cho là ẩn ý về chuyện tình cảm. Cô viết: “Hãy đối xử với người bên cạnh mình tốt một chút. Vì hết kiếp này biết kiếp sau có còn gặp lại”. Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục bày tỏ lòng biết ơn gia đình, bạn bè và những người đã đồng hành cùng cô.