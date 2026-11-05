Vợ bán vé số, chồng mua giúp 5 tờ trúng 10 tỷ ở TP.HCM

Nữ công nhân ở phường Tây Nam (TP.HCM) nhận vé số để bán kiếm thêm. Ngày 4/11, chồng bà mua giúp vợ 5 tờ, bất ngờ khi tất cả trúng giải đặc biệt.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Trịnh Thư, chủ đại lý vé số tại khu vực Bình Dương cũ (nay là TP.HCM), cho biết ngày 4/11, vợ chồng một cộng tác viên bán vé từ đại lý của chị may mắn trúng 5 tấm vé giải đặc biệt có tổng giá trị 10 tỷ đồng .

"Cô ấy ngoài 50 tuổi, là công nhân tại khu công nghiệp và thường nhận vé số của đại lý tôi để bán thêm. Cô chia sẻ hoàn cảnh vợ chồng khó khăn, từ quê lên đây làm việc và đang thuê trọ ở phường Tây Nam (trước đây thuộc TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương)", chị Thư kể.

Chị Thư vui mừng khi vợ chồng nữ công nhân trúng 10 tỷ đồng . Ảnh: Trịnh Thư.

Sáng 4/11, người chồng mua 5 tấm vé Xổ số Kiến thiết Cần Thơ từ vợ. Người vợ sau đó tiếp tục đi làm và bán vé số cho đồng nghiệp.

"Đến chiều, nghe tin có đồng nghiệp trúng giải tiền tỷ từ tấm vé do mình bán ra, cô mừng rỡ, ngất xỉu vì xúc động. Khi bình tĩnh lại, cô mới gọi điện về nhà thì biết tin chồng cũng trúng 5 tờ", chị Thư nhớ lại.

Đến tối cùng ngày, người cộng tác viên mang tổng cộng 6 tờ vé số trúng giải mà bà bán được đến đại lý của chị Thư để đổi thưởng. Riêng chồng của bà trúng 5 tờ, sau khi trừ thuế nhận về 9 tỷ đồng .

Từ khi biết trúng thưởng đến khi nhận tiền, người phụ nữ vẫn xúc động, ngỡ ngàng vì niềm vui đến quá bất ngờ.

"Cô ấy run run nên không chia sẻ được quá nhiều. Tôi nghe nói cô chú có ý định về quê nhà An Giang sau khi trúng thưởng", chị Thư cho hay.